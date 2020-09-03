越南料理兵法全攻略（一）：越南河粉的湯頭作法源於法國料理？

越南在西元前12000年開始有人在位於中國、越南的跨境水系，也是越南北部最大河流的紅河谷地定居。六千年後，開始有了水稻的種植

越南的傳說時期（或稱「原始公社時期」），現代學界介定為自遠古至西元前214年秦朝在越南北部設置象郡為止。西元前221年，秦始皇命令屠睢率領50萬大軍南下攻擊嶺南，秦朝占領了南越地區，設置了南海郡，此為第一次秦攻百越之戰。

之後，在西元前214年，秦軍在任囂和趙佗的率領下攻擊西甌，又稱為秦甌戰爭，該戰結果為秦朝占領了西甌之地，設置桂林及象郡兩郡，使得嶺南地區首度被中原王朝納入版圖，而象郡為秦代在平定百越族後所設的一個郡級行政單位。

百越的範圍很廣，是中原對東南沿海一帶民族的統稱，據《漢書・地理志》記載：「自交趾至會稽七八千里，百越雜處，各有種姓」，也就是說從今天的江浙沿海沿著海岸一直到越南北部，是百越的集中分布區域。

其中的東甌又稱東越、東海，其國土大致在今日浙江省東南的溫州至台州中南部一帶；閩越狹義上則是指今中國福建省，是中國戰國時代，越國被楚國所滅後，越人遷至閩中地區，與當地的百越土著閩人所共同建立的一個國家；雒越又名駱越，最早源自於於越，屬百越的一支，分布在中國廣東西南部、廣西南部，越南北部一帶，是百越中最落後的一支。

雒越人（又作駱越）自遠古時期居就於越南北部。越南上古史學家陶維英認為，東南亞最早進入銅器時代的古代文明東山文化就等同是雒越人的文化。雒越族人在越北地區繼續發展為京族（又稱越族），其後獨立建國並向南擴展，是為越南的主體民族。

而自秦始皇平百越後的一千多年，到越南吳朝的開創者吳權擊退五代十國的南漢軍隊，於西元939年稱王為止，越南人都在不同的中國朝代下隸屬於中國。因此，越南雖然與其它東南亞國家一樣，以米食為組成其飲食文化的基礎，但受到來自中原的文化的影響，越南不管是一日三餐，在家裡、路邊攤或是餐館，絕大多數的人口都少不了或乾或湯，型態各異的，以麥、稻或綠豆所製成的各種麵食。

越南飲食另外一大特點，就是餐點中無所不在的新鮮蔬菜和香料植物。最常見的包括了小黃瓜、豆芽菜、辣椒、九層塔、香菜和薄荷等。而也如同所有的飲食文化一樣，越南飲食也是其地理環境與歷史背景的產物。

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歷史背景的前半部已如上述，而其地理環境則被越南人自己描述為懸於其南北兩頭的米食搖籃：北邊的是環繞著河內的紅河三角洲，南邊的則是以胡志明市（前西貢）為中心的湄公河三角洲。此外，湄公河三角洲不但盛產稻米，還生產著多樣的蔬菜和水果。

而又因為地理位置的關係，和越南南部比起來，越南北部的飲食反映出更多的中國飲食影響。與越南北部的飲食相比，越南南部飲食的調味不但幾乎不使用醬油，而使用魚露（nước mắm），而且和越南北部比起來，也沒有炒的烹調方式，而以燉煮為主要烹調方式。

而越南北部和越南的其它區段比起來，則因為其氣候條件不如湄公河三角洲一般溫和，因此使用的新鮮蔬菜和香料植物也較少，而且多以黑胡椒來增加菜品的辣度，而不是辣椒。而且由於十三世紀時蒙古人的入侵，使得越南北部明顯地偏愛牛肉。

越南菜之五大元素與陰陽調和

越南飲食使用新鮮食材、少油並少用乳製品、互補的口感、大量的新鮮蔬菜和香料植物，以及少糖的這些特點，使得它被視為世界上最健康的料理之一。而它還有一大特點，就是菜餚整體必須滿足木、火、土、金、水等五大元素的協調。這五大的協調不只是味覺上，也是顏色上、感官上，以及營養上的，並且還對應到人體的五大器官。

五大元素木、火、土、金、水所對應的味道（ngũ vị），分別是酸、苦、甜、辣、鹹；顏色有（ngũ sắc）為綠、紅、黃、白、黑；感觀（ngũ giác）為視覺、味覺、觸覺、嗅覺、聽覺；提供碳水化合物、脂肪、蛋白質、礦物質和水等養份（ngũ chất），並分別與膽囊、小腸、胃、大腸、膀胱等器官對應。

以Phở為例，一碗好的Phở不會太辣、也不會太酸、不會太苦、不會太甜、也不會太鹹，而是共存於一碗之中，相輔相成，和諧共存。而顏色則吸引並滿足五感：以呈現方式吸引目光；使用酥脆食材訴諸聲音；辣味刺激味蕾；香料蔬菜刺激嗅覺；食材的觸感引發觸覺。

除了飲食中的五大元素之外，越南菜也和中國菜同樣地注重陰陽調和。儘管在越南飲食中，也十分強調對比性的口感和味道，但在食材冷與熱的對比之中，卻也隱藏著越南飲食中對陰陽（Âm dương）調和的哲學。

比如被視為寒性食物的鴨肉，在越南就會在夏天吃，並且搭配薑汁魚露；而雞肉則被視為溫暖食物，豬肉更被視為燥熱食物，多於冬季食用；海鮮則有涼到冷之分，都會配上薑；而辣的的食物則會添加酸味，因為酸被認為是涼性的。

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越南菜品：主食

Phở

中文翻為越南河粉的Phở是毫無爭議的越南國菜。而和許多國家的菜品的東西或南北之爭一樣，Phở也有著無止盡的南北之爭。不過，在我們來比較越南北部和南部的Phở之前。讓我們先來談談Phở的背景和組成。簡單來說，Phở誕生的時間意外地晚，到1910年代才出現在河內的街頭。

二十世紀初期會發展出「Phở」，有幾個歷史和文化的交叉因素。首先是為了滿足當時越南的殖民母國法國大量的牛肉需求，因此越南人開始宰殺牛隻，而帶來了河粉的來自中國廣東的工人，則向他們買了牛骨熬湯，因而演變出這種食品。

越戰後大量的越南難民將這種河粉於1970年代後帶到了世界各地。其中北圻式的北部河粉較粗且寬，多只加辣椒及檸檬不加香菜；順化式（中部）及西貢式（南部）南部的河粉相對較細，類似粿條，會加入香菜和豆芽菜。越南古都順化特有的「Bún bò Huế」傳承了宮廷料理的細致與豐富用料，一碗河粉可以同時吃到滷透的牛腱、豬腳、牛尾和豬血。

我們從法國殖民地委任技師紀錄河內每天的生活，於1910年出版的《越南人的技術與工藝》（Technique du Peuple Annamite）中的兩段關於賣Phở的小販的描述，可以得知當時在河內街頭，Phở已經十分的普遍了。

事實上，Phở的出現，是在1900年代初，位於河內東南方55英里的南定省（Nam Định）的村落文居（Van Cu），所出現的挑著扁擔賣湯的流動攤販。而在Phở出現之前，河內的攤販賣的是xáo trâu，一種水牛肉的米線。

和多數以農業立國的亞洲國家一樣，越南原本並沒有食用牛肉的習慣。自1885年，法國開始殖民越南後，在法國人的需求下，牛肉的需要量大增，越南人才開始屠宰牛隻。同時，來自廣東和雲南的中國工人，則和當地人買棄之不用的牛骨，做起了家鄉的牛肉粉，越南話為ngưu nhục phấn。

此外，Phở的高湯製作方式，則是受到以牛頰、蹄髈、肩胛骨肉，番鴨或牛頸肉，加上紅蘿蔔、蕪菁、韭蔥、馬鈴薯、芹菜和洋蔥，以及法國香草束、鹽、黑胡椒和丁香等香料蔬菜燉煮而成的法國菜火上鍋（Pot-au-feu）的影響。

Phở一開始叫做南定風味牛肉粉（Nam Dinh-style ngưu nhục phấn），而隨著這種牛肉粉在街頭的競爭日益激烈，小販們也漸漸開始精簡他們的叫賣方式來攬客，從「Ngưu nhục phấn đây'」（這裡有牛肉河粉），縮短成「ngưu phấn ạ'」，再簡化為「phấn ạ'」或「phốn o'」，到最後變成了「Phở」。

而雖然「Phở」之名也有源自法國菜火上鍋（Pot-au-feu）的說法，但是在1930年代的越南字典裡，已經記載了Phở這種有著牛肉片和麵的湯品是源自於廣東的粉（phấn），也就是扁平狀的米麵。而字典的作者還寫道，phấn之所以轉變成Phở，可能是因為萬一發音不正確的話，會讓人聽成是「糞」。

1900年代初，當河內出現Phở之後，陸續出現了許多不同的型態。它們有些留存了下來，有些則是隨風而逝。不過，到了1939年，卻出現了以雞肉取代牛肉的情形。這是因為當時的牛肉必須進行配給，雖然一開始並不受到大家歡迎，但漸漸地也不得不接受了。

此外，在配給制的情況下，河粉被視為是浪費稻米，而使得賣Phở的餐館逐漸消失，而造成隱而不宣的攤販獨霸一方。以外人來看，這些攤販看起來好像配合著當局，用限制的原料做土豆粉。不過，如果你是熟門熟路的話，稍微使個眼色，他們就會拿出藏著的河粉下鍋。

到了1954年，越南南北分裂，隨著由越南北部逃到南方的北越人多達100萬人，Phở也隨著他們開始出現在西貢的街頭。不過，越南南部的人覺得Phở實在是太寒酸了，不但增加了湯頭的甜度，還加了九層塔、辣椒醬、豆芽菜等食材。而這就是Phở的越南南北之戰的起源。

北部河粉（Phở Bắc）

北部河粉Phở Bắc的高湯牛油較多，以牛骨、八角、丁香與肉桂熬製而成，多搭配切成薄片的生牛肉或雞肉，配料則只有青蔥、洋蔥絲和香菜。

此外，北部河粉；除了經典型式的北部河粉外，還有標準越法結合的紅酒燉牛肉河粉（Phở sốt vang）；和牛肉蔬菜一起炒的Phở xào；把河粉炒到焦脆的Phở áp chảo；用河粉將配料捲起來，當春卷吃的Phở cuốn；以及將河粉、香料蔬菜與醬如同沙拉一樣拌著吃的Phở trộn。

南部河粉（Phở Nam）

南部河粉又叫西貢河粉（phở Sài Gòn）。和北部河粉比較來，南部河粉的湯比較沒那麼油。如果說北方河粉著重湯頭本身的話，南部河粉則著重於透過不同的配料，自己來為湯頭調味。除了我們常見的洋蔥、檸檬、豆芽菜、薄荷、九層塔之外，還會添加刺芹、海鮮醬和辣椒醬。

南定河粉（Phở Nam Định）

而在越南河粉的發源地南定，河粉的肉則會和菜先大火炒過，再放到煮好的河粉上澆上熱湯。

除此之外，在鄰近中國大陸廣西壯族自治區的諒山省的Phở chua，是酸河粉的意思。它有著酥脆的花生、伴隨著叉燒的油脂，辣椒的火熱和黃瓜的爽脆，而其它主要食材還包括了炸地瓜絲、豬肝、雞肉絲和中式香腸。不過替這道河粉畫龍點睛的，則是以洋蔥、大蒜、辣椒、蕃茄、醋、糖、魚露和薑熬煮而成，並以木薯粉勾芡的酸湯。

在越南少數民族嘉萊族等民族的傳統領地，位於是越南西原高原的嘉萊省（Tỉnh Gia Lai）的河粉Phở khô Gia Lai的粉和湯是分別食用的，其乾河粉的部份細如米粉，彈性十足，上面會放雞肉絲、切碎的豬肉，洋蔥和香草，湯的部份裡頭則有牛肉、豬骨或牛肉丸，並撒上香菜。

有著會安古鎮和美山聖地兩處世界文化遺產的，位於越南中南部沿海地區的廣南省（Tỉnh Quảng Nam），其中部山區土壤貧瘠，多種植木薯，從而發展出了以木薯為原料的木薯河粉phở sắn。沙爹河粉Phở sa tế則是由移民越南南部的中國潮州移民所帶來的。鴨肉河粉Phở vịt是越南東北部，與中國接壤的高平省（Tỉnh Cao Bằng）的在地河粉

烤肝粉Phở gan cháy，顧名思義其主料為烤過的豬肝，另外再搭配豬肉、香草豆芽菜辣椒和一些醋，是位於紅河三角洲的北寧市的當地特產。

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