伊斯蘭教的阿舒拉節在馬來西亞近乎被「遺忘」的現象，可視為一場「記憶的戰爭」

今年的「阿舒拉節」（Ashura）落在西曆8月29日。

對於兩岸三地、新馬一代的華人讀者而言，談起穆斯林的節慶，通常會想到開齋節（Eid al-Fitr）、宰牲節（又稱忠孝節、哈芝節、古爾邦節，Eid al-Adha），也多少對其節慶習俗、意涵有所理解。但對於阿舒拉節，則多是聞所未聞。

「阿舒拉」在阿拉伯語中意為「第十」，指的是伊斯蘭曆第一月（Muharram）的第十天。相傳這一天摩西帶領以色列子民穿越紅海，逃離埃及，故猶太人在此日齋戒、懺悔以紀念之。視摩西為「五大先知」之一的伊斯蘭社群，在默罕默德時期便已形成在此日齋戒的習俗。然而隨著後來訂「拉馬丹」月（Ramadhan）齋戒為宗教義務之一，便不再強制於阿舒拉日齋戒。

如今，阿舒拉節已非所有穆斯林共同的節日，轉而演變成什葉穆斯林社群中的重要節日，其地位有時甚至超越開齋節、宰牲節，且以盛大、震撼人心的儀式著稱。而要了解阿舒拉節的當今面貌與特殊意義，就必須回顧伊斯蘭早期的發展歷史。

繼承權的爭議與社群的分裂

穆罕默德「聖遷」來到麥地那後，在當地建立起第一個穆斯林社群。此後，社群便在阿拉伯半島上擴張，漸漸發展為統一的阿拉伯伊斯蘭政權。然而默罕默德於西元632年（伊曆11年）歸真之際，關於誰來繼承其穆斯林社群領導權的問題，依然懸而未決。

根據遜尼派的觀點，穆斯林社群透過協商，共同推舉出阿布•巴克爾（Abu Bakr）成為哈里發（Khalifa），接替先知領導社群，為哈里發制度之濫觴。同時，另一派人則根據一則知名的聖訓，堅稱默罕默德生前已指定女婿阿里（ ‘Alī ibn ‘Abī Ṭālib ）為其繼承人，並藉此宣稱阿里作為社群領導的合法性。支持此一主張者成為伊斯蘭早期歷史中的「阿里派」（Shi’ā ‘Alī），我們今日所稱的「什葉」一詞便音譯自此。而在後來複雜的歷史演變中，阿里派漸漸分裂、發展，形成如柴德派（Zaydis）、伊斯瑪儀派（Isma’ilis）、十二伊瑪目派（the Twelver）等教派。

在歷任哈里發的領導下，穆斯林社群持續急速擴張，儼然帝國之勢。西元656年，第三任哈里發烏斯曼（‘Uthmān ibn ‘Affān）遇刺身亡，阿里繼任。終其六年任期，作為統治者的阿里始終籠罩在烏斯曼遇刺事件的陰影之下。任內爆發的兩次內戰——駱駝之戰（Battle of Camel）和錫芬之戰（Battle of Siffin）都以「為烏斯曼報仇」為號召，把矛頭指向合法性受到質疑的阿里。

Photo Credit： Wikipedia 駱駝之戰（Battle of Camel）

錫芬之戰後，敘利亞總督穆阿維亞（ Mu‘āwiyah ibn Abī Sufyān ）崛起，而阿里派內部的矛盾則進一步激化。阿里派中的一批人不滿阿里接受穆阿維亞提出的裁決要求，憤然與阿里決裂，由此形成伊斯蘭歷史上的「出走派」，或稱「哈瓦利吉派」（阿語「出走者」）。而阿里本人也於661年死於出走派刺客之手。此後，穆阿維亞被推舉為哈里發。他指定其子雅濟德（ Yazīd ibn Mu‘āwiyah ibn ‘Abī Sufyān ）為繼承人，將哈里發制度改為世襲，開啟伍麥亞朝（the Umayyad Caliphate）的帝國統治。但早前關於繼承權的爭議，及其所造成社群內部的矛盾，並未隨著穆阿維亞的掌權而煙消雲散。帝國境內仍散布著針對伍麥亞家族統治的不滿。

卡爾巴拉事件與阿舒拉節

西元680年，盤踞於庫法（Kufa）的阿里派便邀請阿里的次子胡笙前往庫法，領導他們對抗時任哈里發雅濟德。胡笙應邀帶領72名戰士及家眷前往庫法，在庫法城外數十里的卡爾巴拉（Karbala）遭遇庫法總督的四千大軍圍困。最終，在數日的圍困後，胡笙連同72名男性戰士被屠殺、斬首、曝屍曠野，婦孺被俘，史稱「卡爾巴拉之役」。這一天正好是伊曆首月的第十天，即阿舒拉日。

卡爾巴拉事件震驚了整個穆斯林社群，伍麥亞朝的統治也因此在伊斯蘭歷史記載中留下污點。而對於阿里的追隨者們而言，他們所擁護的先知親屬、伊瑪目，因庫法人的遺棄而遭到敵人屠戮，使他們懊悔不已。由此衍生、發展出對胡笙殉道的哀悼儀式，如受難劇（ta’ziya）、念誦哀歌、街頭遊行、鞭笞肉體、造訪聖陵等。在這些紀念儀式中，卡爾巴拉事件的細節不斷被重現、被群眾哀悼，喚起世世代代什葉穆斯林激烈的集體情感與身份意識。阿舒拉節從此成為承載什葉穆斯林社群集體傷痛記憶的重要節日，在伊斯蘭教派歷史中意義重大。

節日的記憶之爭——馬來西亞什葉穆斯林記憶與困境

如果說阿舒拉節為我們揭示了儀式如何形塑、傳承的歷史記憶，以及歷史記憶與群體身份認同之間的關係，那阿舒拉節在馬來西亞近乎被「遺忘」的現象，則毋寧可視之為一場毫無懸念的「記憶的戰爭」。

筆者曾撰文探討馬來西亞宗教自由現況，並指出馬來西亞政府透過官方宗教機構的力量，將伊斯蘭「國家化」、「體制化」，視不符合官方論述的「什葉」為異端加以打壓。文中特別針對去年的狀況，提到光是去年就發生多起官方針對什葉派「異端」進行限制與打壓的事件。

因此，在官方的高壓下，馬來西亞的什葉穆斯林大概不可能像在伊朗、伊拉克、阿富汗、巴林等地那樣，舉行盛大、公開的慶典，但每逢阿舒拉節，仍會有零星、小規模的紀念活動，使節日與其記憶未完全絕跡。然而現況是，即使是退居私人空間的小規模紀念，也依然受到官方以異端活動之名取締。

若把時間線拉長，則可發現近十年來，阿舒拉節不斷見證了作為弱勢群體的什葉穆斯林所遭受到的壓迫：如2010年在雪蘭莪宗教局在鵝嘜（Gombak）取締了多達200人的紀念活動；2016年雪蘭莪、馬六甲逾50人被捕；近至去年在雪蘭莪、柔佛亦分別有23名與8名參與阿舒拉節紀念活動的穆斯林被捕……國家體制化的宗教機構直接禁止了阿舒拉的紀念活動，威脅了透過儀式傳承的記憶之存續，而這些背後都有國家建構的「正統遜尼伊斯蘭」論述提供其合法性依據。

記憶之爭的另一個「戰場」則在國民歷史教育的領域中。翻開由國家語文出版局（Dewan Bahasa dan Pustaka）出版的中學歷史教科書中伊斯蘭歷史的部分，找不到關於卡爾巴拉事件、胡笙殉難、阿舒拉節紀念活動等的敘述。在教科書的敘述中，這些都被選擇性遺忘了，以符合官方歷史記憶的「正統遜尼伊斯蘭」議程。在國家教育體系下，「淨化」過的歷史敘述，似乎達到了一種「社會失憶」（social amnesia）的效果——使大多數馬來西亞的公民的歷史知識建構不會沾染到那些異端的「雜質」。

在上述種種情形下，可以清楚看到的是，一種記憶正憑藉不成比例的力量與合法性，動員一場記憶戰爭，或許更準確地說：記憶的屠殺。其目的是排除、打壓，甚至消滅「敵對」的另一種記憶。文字記錄的抹除，加上紀念儀式的禁絕，將使得有關卡爾巴拉的記憶處在更脆弱、更不利的地位。這種處境亦可反映在記憶的主體——馬來西亞什葉穆斯林社群中：他們既在人數上佔絕對劣勢、又無合法地位、其信仰實踐之自由更受到國家力量有意識、有計畫的打壓。而此力量之懸殊，正如一千多年前胡笙對上伍麥亞的四千大軍一般。

阿舒拉節中記憶之爭的面向，並非只關乎穆斯林內部的衝突，而是具有某種普遍意義。馬來西亞紛擾至今的族群政治、五一三事件的真相與歷史詮釋、乃至時不時延燒的統考文憑等議題，都關乎不同群體之間對歷史的選擇性記憶與遺忘、強調與忽視、對歷史記憶的操控、挪用，繼而形成的記憶的差異、甚至鬥爭。要妥善處理這些問題，仰賴我們以開放、積極的態度面對不同群體、不同版本的過去。

今年的馬來亞獨立日（8月31日）恰好緊接阿舒拉節之後。在大家津津樂道國族偉大獨立的盛景下，大概不會有人關注被遺忘的阿舒拉節——這似乎也呼應著那長期籠罩在強大的、「公共的」官方歷史論述陰影下，正岌岌可危的關於阿舒拉節的記憶。在為共同體的勝利歡呼慶賀之際，我們也不能忽視那些與我們同在的，差異、「另類」的記憶，以及鬥爭、壓迫的故事。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為一群在馬來西亞的什葉派穆斯林在一座清真寺內祈禱。照片攝於2011年1月4日。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒