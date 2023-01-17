暖冬不利普亭使出天然氣「能源武器」，歐洲爭取到一年能源轉型
我們想讓你知道的是
西歐和中部歐洲今年出現了較預期更溫暖的冬天，加上各國政府一致推動減少使用天然氣，使得普亭手上最有力的一張籌碼沒有發揮作用。時序邁入2023年，歐洲政府現在有機會開始行動，準備在下一次冬天到來前減少對俄羅斯天然氣的依賴。隨著戰事落幕遙遙無期，這麼做也有助於西方國家統一陣線。
（中央社）自從俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）下令他的部隊入侵烏克蘭以來，歐洲各國政府最擔心的問題是：如果俄國停止供應天然氣，究竟會發生什麼事？
美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，俄國去（2022）年2月發動的侵烏戰爭拖延到冬天演變成持久戰，對於多年來仰賴俄國天然氣提供家庭暖氣與工廠電力的歐洲國家而言，威脅切斷天然氣供應原本應是普亭手中的一張王牌。
隨著嚴冬到來，沒有受到俄烏戰爭直接侵害國家的民眾或許會想，為何他們必須為了烏克蘭犧牲自己的安逸與生計？承受國內壓力的各國領袖或許會因此軟化制裁俄羅斯的立場，又或許會在斡旋和平協議時，傾向有利於莫斯科的條件。前述都是原本的設想。
英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）資深研究員吉爾斯（Keir Giles）解釋說：「俄國抱持的一種固有觀點是，它們對外作戰時最有利的資產就是冬天。」
吉爾斯說：「俄國原本想利用冬天來強化手中的另一項籌碼：能源武器。俄國指望憑藉嚴寒冬天逼迫歐洲就範，藉此說服歐洲大陸民眾，不值得犧牲自己皮夾裡的鈔票來支持烏克蘭。」
但是西歐和中部歐洲今年出現了較預期更溫暖的冬天，加上各國政府一致推動減少使用天然氣，使得普亭手上最有力的一張籌碼沒有發揮作用。
時序邁入2023年，歐洲政府現在有機會開始行動，準備在下一次冬天到來前減少對俄羅斯天然氣的依賴。隨著戰事落幕遙遙無期，這麼做也有助於西方國家統一陣線。
前英國能源部官員貝爾（Adam Bell）表示，暖冬實際上「替歐洲爭取了一年時間。 12月和1月如果更冷，會消耗不少歐洲天然氣儲量。」
然而他也警告，光是儲存天然氣並不夠。「必須有效率地採取更多動作。家庭和企業需要透過絕緣材料減少能源消耗的建物。企業則需要轉換成減少使用天然氣的製作過程。」
批評人士指控，歐洲政府花太多心力在控制當下的天然氣價格，而非投資更長期的應對方式，例如更有效率或可再生的能源。
「歐洲政策研究中心」（Centre of European Policy Studies）研究員埃爾克布特（Milan Elkerbout）表示：「控制價格波動在政治上是可以理解的作法，因為這直接影響家庭和企業關心的成本問題。但讓天然氣變便宜，反而減少了降低整體使用量的動機。」
他表示：「政治家通常以為有效使用能源是一種長期計畫。但即使只是短期提高效率的小方案，也可以帶來很大的整體影響。」
新聞來源
延伸閱讀
- 暖冬意外救了歐洲的天然氣危機，專家：能源轉型下化石燃料難擴產，價格低點回不去了
- 美國能源公司大賺俄烏戰爭財，不料暖冬加上庫存滿載，天然氣價格自高點崩跌4成
- 歐洲多地創冬季氣溫新高，滑雪場碧草如茵無遊客，各國天然氣價格高漲壓力暫時緩解
- 擔心俄烏戰爭衝擊過量下單，「歐洲用」液化天然氣沒地方儲存、35艘載運船被迫停在海上
- 俄羅斯直接燒掉大量天然氣釀巨大環境災難，專家分析：對歐洲挑釁「寧願燒掉也不給你」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
Tags：
為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。