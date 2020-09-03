「環保衛生紙」不環保？原生紙漿 vs. 回收紙漿，哪個對環境衝擊比較小？

議題背景

2018年公視一則新聞報導「衛生紙搶購潮後，廠商汙染紀錄全都露」，揭露環保衛生紙不環保。報導內容中提到有環保團體整理國內五大衛生紙廠商裁罰紀錄，發現主打環保衛生紙的廠商正隆，遭裁罰的金額以及次數為五大衛生紙廠商之冠，因此引發民眾質疑環保衛生紙不環保的疑慮。

兩年後（2020年），環境資訊中心報導「為什麼環保衛生紙不環保？當「不違法」只是最低要求...」報導中提到，環保團體持續揭露衛生紙廠商裁罰紀錄，其中正隆紙廠雖然有所改善，但仍有多次裁罰記錄。

為釐清環保衛生紙從源頭紙漿到後端廢棄物處理，相較於一般衛生紙究竟環不環保，特別邀請專家學者回應。

本次議題相關新聞、報導：

以下來聽聽專家怎麼說。

彭元興（中興大學森林學系教授）

2020年7月12日

環保署為鼓勵綠色生產、綠色消費，對於衛生用紙制訂有環保標章規格標準。凡是符合國家標準CNS 1091（註1）衛生紙規範之衛生紙產品，若全部使用回收紙漿，則可申請環保標章。目前已有多家品牌衛生紙已取得環保標章。

回收漿衛生紙與原生漿衛生紙，在生產上主要的差別是原料不同。衛生紙廠使用原生紙漿作為原料的話，因備漿（註2）系統較為簡單，且原生紙漿中所含的雜質相當少，所耗用的化學藥品、用水量、用電量及排放污染物皆會較回收紙漿為低。

但是假如計入製漿廠對環境衝擊的影響，使用生命週期評估（life cycle assessment）方法論來衡量對環境的衝擊，並綜合考慮能源使用、燃料組合、回收分配等各情境，回收漿對於環境的相對衝擊會較原生漿低。

目前國內三大造紙公司，在實務上各家造紙公司每家廠的法人代表不同，廠房在不同縣市或鄉鎮，管理上相互獨立，產品不同，包括各項工業用紙、家庭用紙、文化用紙等等多樣產品。單以全公司罰單數量及金額來評判各廠的環保表現，似乎不盡公允。

雖然遵守環保法規是各公司（廠）的基本要求，但是要完全做到沒有環保裁罰單，實務面是相當困難的，所以建議應關注的是各公司（廠）是否有「重大環保事件」的裁罰單，對於環境是否有嚴重直接衝擊。

此外，也應考量設備的投資和改善都需要時間，同時評估近年國內造紙廠的具體改善成效。總結而言，各公司（廠）的環保表現與管理層面有關聯，而與產品的環保本質沒有直接相關性。

註釋

請參考行政院環境保護署衛生用紙環保標章規格標準。 備漿是指在造紙前進行原料的處理以調製成合適的漿料。

本文經新興科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航