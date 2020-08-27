美國非裔男遭警槍傷：各地抗爭動亂釀2死、NBA球員「罷賽」抗議
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全美示威不斷，連帶民兵式團體也成今夏的常客，在許多示威場合與反歧視、要求平權的示威者衝突。
美國威斯康辛州23日發生警察對平民開槍案件，1名非裔男子在妻兒目擊下遭警方從背後連射多槍，目前仍在加護病房搶救。此事件讓美國種族歧視的抗爭再起，事發地點基諾沙市（Kenosha）連續3晚發生暴亂衝突，昨（26）日發生民兵團體與示威者的槍擊事件造成2死1傷。總統川普（港譯「特朗普」）表示，將派出國民兵前往當地支援。另外為了抗議種族歧視，NBA和MLB今天都有球隊「罷賽」。
事發地連日暴動，已釀2死
（中央社）美國非裔男子布雷克（Jacob Blake）在威斯康辛州基諾沙市遭警方開7槍重傷，當地已連續3晚發生動亂，並衍生槍枝暴力；警方表示，已造成2死1傷。
《路透社》報導，25日晚間，警方動用催淚瓦斯並發射橡膠彈，驅離違反宵禁的抗議民眾後，警方與民眾的小衝突原已看似趨於平靜，但隨後接近午夜時又發生流血事件。流傳於社群媒體的影片顯示，連續槍響場面混亂，許多民眾邊跑邊尖叫，有些人忙於照顧受傷的民眾。
基諾沙市（Kenosha）警方聲明表示，這起槍擊事件已造成2人死亡，另有一人受傷。
群眾認為一名持有步槍的男子朝另一名男子開槍，許多人追著他跑。影片顯示，被追的男子跌倒後，一名追逐者還朝他飛踢，另有一人試圖拿走他武器，卻看似因此近距離中彈，倒在地上。
另一支影片顯示，一名男子看似頭部中彈，許多人衝去救他，照料他的傷口並要他保持清醒。還有一支影片顯示，當警方逐漸靠近的時候，有一名手臂受重傷的男子坐在地上，由另一名持有武器的男子協助照顧他。
一名19歲的目擊者向《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）表示，槍聲出現時，他正在人群中喊著「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）口號。他試著要搶救其中一名受傷的人，卻沒能成功。
《中央社》報導，基諾沙市前2天的示威僅發生破壞公物、縱火燒商家等零星事件，但第3晚的示威開始傳出死傷，多由持武裝白人組成的「民兵」宣稱要捍衛商家，開始在街頭槓上示威群眾。
威州副州長巴恩斯（Mandela Barnes）說：「事件看來是一個民兵組織的成員，打定主意要當巡守隊濫用私刑，殺害了無辜的示威者。」
據法庭文書顯示，涉嫌對群眾開槍的是伊利諾州17歲少年黎頓豪斯（Kyle Rittenhouse），他今天已在伊州被捕，被控一級蓄意殺人罪。
布雷克仍在醫院搶救中，國民兵支援平息暴動
29歲的布雷克23日遭警察由近距離開了7槍之後，基諾沙市連續多日發生暴動。威州州長艾佛斯（Tony Evers）稍早宣布進入緊急狀態，並表示將派出更多國民兵以防有更多人打劫、縱火。
川普也在推特上寫道：「今天，我將派出聯邦執法人員和國民兵，前往威斯康辛州基諾沙市（Kenosha）恢復法律和秩序！」
在最新一波的暴動發生前，布雷克的家人及律師團隊表示，布雷克腰部以下可能會永久癱瘓，「目前正在為他的生命奮鬥」。
除了基諾沙市，俄勒岡州的波特蘭（Portland）及肯塔基州的路易維爾（Louisville）昨天晚間也發生反種族歧視的抗議者與警方衝突的事件。
自46歲的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月在明尼蘇達州的明尼阿波利斯市（Minneapolis）疑似使用偽鈔購物，遭前來處理的警察以膝壓頸致死後，美國至今仍有抗議警察暴力和種族歧視的示威抗議潮。
《中央社》報導，《華盛頓郵報》報導，自行武裝的民眾已在基諾沙市及其他地方帶來暴力威脅。美國今年接連發生非裔民眾死於不當警察暴力，全美示威不斷，連帶民兵式團體也成今夏的常客，在許多示威場合與反歧視、要求平權的示威者衝突。
追蹤這類民兵活動的專家已警告，任由未經嚴格訓練者在示威潮期間持殺傷力強大武器，無異鼓勵殺戮。
昨夜基諾沙市的示威隨處可看到有人持槍。有些白人男性穿著軍用服裝與戰術背心、攜帶突擊步槍巡走街頭，還有些人配戴「布加洛男孩」（boogaloo boys）徽章；布加洛運動是極右派反政府極端主義，成員甚至期待美國再打一次內戰。部分聲援非裔維權的抗議者也有帶槍，稍一不慎就可能爆發大規模流血。
NBA和MLB球隊罷賽抗議
抗議種族歧視的浪潮也延燒到美國職籃NBA、美國職棒MLB賽場，NBA密爾瓦基公鹿隊今天罷賽抗議，MLB釀酒人隊也跟進。
《中央社》報導，公鹿隊球員今天到了球場後，沒有上場練球，稍後傳出罷賽消息。美國職籃NBA與球員工會不久之後宣布，由於密爾瓦基公鹿隊決定不出賽，今天3場季後賽包括公鹿對魔術、火箭對雷霆、湖人對拓荒者，延期舉行。
與公鹿隊位在同一座城市的MLB釀酒人隊稍後也決定，取消今天晚上與辛辛那提紅人隊的比賽。根據ESPN消息，除了釀酒人隊外，不少大聯盟球隊考慮跟進，包括黑人球員最多的西雅圖水手。
公鹿隊行動受到許多球星在推特上支持。湖人詹姆斯（LeBron James）說：「我們要求改變，受夠了。」馬刺德羅森（DeMar DeRozan）說：「敬佩公鹿。」金塊莫瑞（Jamal Murray） 說：「我們要求公道。」
公鹿高級副總裁拉斯瑞（Alex Lasry）推文說：「有些事比籃球更重要。球員們與球隊今天採取行動，表示我們受夠了。夠了就是夠了。改變必須發生。我為自己的球員感到無比驕傲，百分百支持他們，以協助帶來真正的改變。」
延伸閱讀：
新聞來源：
- 威州基諾沙市連日動亂 川普派出國民兵支援（中央社）
- 非裔男遭警槍傷掀美國威州連3晚動亂 釀2死1傷（中央社）
- 「長短槍手」奔襲槍戰…威州連續第3夜暴動 至少2死1重傷（ETtoday）
- NBA和MLB球隊拒賽 抗議非裔男遭警背後開槍（中央社）
- 威州白人組「民兵」嗆示威 17歲少年朝群眾開槍被捕（中央社）
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：黃筱歡