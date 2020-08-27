美國非裔男遭警槍傷：各地抗爭動亂釀2死、NBA球員「罷賽」抗議

美國威斯康辛州23日發生警察對平民開槍案件，1名非裔男子在妻兒目擊下遭警方從背後連射多槍，目前仍在加護病房搶救。此事件讓美國種族歧視的抗爭再起，事發地點基諾沙市（Kenosha）連續3晚發生暴亂衝突，昨（26）日發生民兵團體與示威者的槍擊事件造成2死1傷。總統川普（港譯「特朗普」）表示，將派出國民兵前往當地支援。另外為了抗議種族歧視，NBA和MLB今天都有球隊「罷賽」。

事發地連日暴動，已釀2死

（中央社）美國非裔男子布雷克（Jacob Blake）在威斯康辛州基諾沙市遭警方開7槍重傷，當地已連續3晚發生動亂，並衍生槍枝暴力；警方表示，已造成2死1傷。

《路透社》報導，25日晚間，警方動用催淚瓦斯並發射橡膠彈，驅離違反宵禁的抗議民眾後，警方與民眾的小衝突原已看似趨於平靜，但隨後接近午夜時又發生流血事件。流傳於社群媒體的影片顯示，連續槍響場面混亂，許多民眾邊跑邊尖叫，有些人忙於照顧受傷的民眾。

基諾沙市（Kenosha）警方聲明表示，這起槍擊事件已造成2人死亡，另有一人受傷。

群眾認為一名持有步槍的男子朝另一名男子開槍，許多人追著他跑。影片顯示，被追的男子跌倒後，一名追逐者還朝他飛踢，另有一人試圖拿走他武器，卻看似因此近距離中彈，倒在地上。

另一支影片顯示，一名男子看似頭部中彈，許多人衝去救他，照料他的傷口並要他保持清醒。還有一支影片顯示，當警方逐漸靠近的時候，有一名手臂受重傷的男子坐在地上，由另一名持有武器的男子協助照顧他。

一名19歲的目擊者向《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）表示，槍聲出現時，他正在人群中喊著「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）口號。他試著要搶救其中一名受傷的人，卻沒能成功。

布雷克仍在醫院搶救中，國民兵支援平息暴動

29歲的布雷克23日遭警察由近距離開了7槍之後，基諾沙市連續多日發生暴動。威州州長艾佛斯（Tony Evers）稍早宣布進入緊急狀態，並表示將派出更多國民兵以防有更多人打劫、縱火。

川普也在推特上寫道：「今天，我將派出聯邦執法人員和國民兵，前往威斯康辛州基諾沙市（Kenosha）恢復法律和秩序！」

We will NOT stand for looting, arson, violence, and lawlessness on American streets. My team just got off the phone with Governor Evers who agreed to accept federal assistance (Portland should do the same!)... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020

在最新一波的暴動發生前，布雷克的家人及律師團隊表示，布雷克腰部以下可能會永久癱瘓，「目前正在為他的生命奮鬥」。

除了基諾沙市，俄勒岡州的波特蘭（Portland）及肯塔基州的路易維爾（Louisville）昨天晚間也發生反種族歧視的抗議者與警方衝突的事件。

自46歲的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月在明尼蘇達州的明尼阿波利斯市（Minneapolis）疑似使用偽鈔購物，遭前來處理的警察以膝壓頸致死後，美國至今仍有抗議警察暴力和種族歧視的示威抗議潮。

《中央社》報導，《華盛頓郵報》報導，自行武裝的民眾已在基諾沙市及其他地方帶來暴力威脅。美國今年接連發生非裔民眾死於不當警察暴力，全美示威不斷，連帶民兵式團體也成今夏的常客，在許多示威場合與反歧視、要求平權的示威者衝突。

追蹤這類民兵活動的專家已警告，任由未經嚴格訓練者在示威潮期間持殺傷力強大武器，無異鼓勵殺戮。

昨夜基諾沙市的示威隨處可看到有人持槍。有些白人男性穿著軍用服裝與戰術背心、攜帶突擊步槍巡走街頭，還有些人配戴「布加洛男孩」（boogaloo boys）徽章；布加洛運動是極右派反政府極端主義，成員甚至期待美國再打一次內戰。部分聲援非裔維權的抗議者也有帶槍，稍一不慎就可能爆發大規模流血。

NBA和MLB球隊罷賽抗議

抗議種族歧視的浪潮也延燒到美國職籃NBA、美國職棒MLB賽場，NBA密爾瓦基公鹿隊今天罷賽抗議，MLB釀酒人隊也跟進。

《中央社》報導，公鹿隊球員今天到了球場後，沒有上場練球，稍後傳出罷賽消息。美國職籃NBA與球員工會不久之後宣布，由於密爾瓦基公鹿隊決定不出賽，今天3場季後賽包括公鹿對魔術、火箭對雷霆、湖人對拓荒者，延期舉行。

Photo Credit:AP/達志影像

與公鹿隊位在同一座城市的MLB釀酒人隊稍後也決定，取消今天晚上與辛辛那提紅人隊的比賽。根據ESPN消息，除了釀酒人隊外，不少大聯盟球隊考慮跟進，包括黑人球員最多的西雅圖水手。

公鹿隊行動受到許多球星在推特上支持。湖人詹姆斯（LeBron James）說：「我們要求改變，受夠了。」馬刺德羅森（DeMar DeRozan）說：「敬佩公鹿。」金塊莫瑞（Jamal Murray） 說：「我們要求公道。」

公鹿高級副總裁拉斯瑞（Alex Lasry）推文說：「有些事比籃球更重要。球員們與球隊今天採取行動，表示我們受夠了。夠了就是夠了。改變必須發生。我為自己的球員感到無比驕傲，百分百支持他們，以協助帶來真正的改變。」

Some things are bigger than basketball. The stand taken today by the players and org shows that we’re fed up. Enough is enough. Change needs to happen. I’m incredibly proud of our guys and we stand 100% behind our players ready to assist and bring about real change — Alex Lasry (@AlexanderLasry) August 26, 2020

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡