砸7000萬換「黃金護照」：賽普勒斯文件揭露，中國富豪悄悄移民海外

文：李鱼（綜合報導）

歐盟國家賽普勒斯在2017年至2019年間，批准了1400本「黃金護照」，其中超過500本發放給了中國人。這是日前《半島電視台》報導的「賽普勒斯文件」內容。

歐盟成員國賽普勒斯2013年推出一份「賽普勒斯投資計畫」，根據這項計畫，透過購買房地產等形式在當地投資至少215萬歐元（約新台幣7436.3萬元），便可以申請到所謂的「黃金護照」。賽普勒斯護照可以帶來很多好處，它不要求你居住在當地，保障你進出其它26個歐盟國家以及在那裡工作的自由。

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We're publishing a leak of documents we’re calling the #CyprusPapers



They show the EU nation of Cyprus sold passports to convicted criminals, sanctioned officials & politicians.



We'll be releasing new stories all week. Here's a first look at what we've found. pic.twitter.com/5ijB3PylrM — Al Jazeera Investigations (@AJIunit) August 23, 2020

500名中國入籍者，包括亞洲女首富

《半島電視台》的調查記者在研究了這份洩露的「賽普勒斯文件」後發現，獲取黃金護照的多為俄羅斯人、中國人和烏克蘭人。而賽普勒斯政府因該投資計畫兩年內得到70億歐元（約合新台幣2421.1億元）的進帳。這對經濟低迷的賽普勒斯來說，無疑是珍貴的強心劑。

在約500名中國入籍者中，《半島電視台》公開了8人的資料，其中包括亞洲首富碧桂園的女當家楊惠妍。據《Forbes》公布的2020年世界女富豪排行榜，楊惠妍排行第6，估計資產達到203億美元（約合新台幣5957.2億元）。她的財富主要來自其父、碧桂園創始人、董事局主席楊國強。楊國強有著全國政協委員的頭銜。申請別國護照或者永久居民身分在中國並不違法，不過中國不承認雙重國籍。理論上，楊惠妍於2018年10月23日取得賽普勒斯護照後，不能繼續保留中國國籍。

人大代表、政協委員也在列

被《半島電視台》公開的取得了賽普勒斯國籍的中國人還包括幾個省市的人大代表和政協委員。《南華早報》指出，這些人一旦被發現擁有外籍身分，將被取消人大或政協代表資格。

被公開的資料還包括，成都市人大代表陸文彬（音）於2019年7月、武漢市黃陂區區政協委員陳安林（音）2018年7月、前浙江金華市政協委員傅正軍（音）2017年11月以及山東濱州市政協委員趙振鵬（音）2019年2分別得到賽普勒斯護照。

《南華早報》還指出，在國企擔任要職的人物，同樣不允許擁有外國護照。在《半島》披露的名單上，有中國國企華潤電力總裁唐勇的名字，據報導，唐勇於2019年1月取得了賽普勒斯護照，同年12月，從華潤置地調任到華潤電力擔任總裁。

中國洗錢商人買黃金護照被揭發

有錢人到賽普勒斯投資並不是唯一一個取得當地護照的條件。賽普勒斯政府規定對申請入籍人的背景嚴格核查，有犯罪記錄者不能入籍。

不過，「賽普勒斯文件」顯示，正是在這一點上漏洞百出。來自中國的商人張克強曾因股權交易而被判刑，以及另一名中國商人李家東曾因洗錢超過1億美元遭到美國制裁，他們二人都「買」到了賽普勒斯「黃金護照」。在類似的醜聞被揭發後，賽普勒斯於2019年修訂相關法律，不僅對投資者從嚴調查，而且還可以註銷已經發放的護照。目前已有大約30人的賽普勒斯公民權被取消。

「賽普勒斯投資計劃」還在實施著。《半島電視台》稱，來自中國的500多人中，只公開了8名「政治公眾人物」，其餘的絕大部分都沒有重要的政治背景以及犯罪歷史。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此。

責任編輯：陳怡君

核稿編輯：黃筱歡