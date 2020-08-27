梅西離開巴塞隆納的那天，就是「世界最強足球員」走下神壇的開始

在疫情肆虐下還有關心歐洲足球的人都知道，巴塞隆納在歐冠四強中2：8不敵德甲豪門拜仁慕尼黑，這場隊史上比分最懸殊的屈辱性大敗，不但讓賽季中才上任的主教練Setién黯然下課，隊內眾多球星也面臨被清洗的命運。

但這些都比不上當家球星，被粉絲稱為「史上最強足球員」的梅西（Leo Messi）提出離隊來得令人震撼！

最先是馬德里指標性媒體國家報（El País）的報導，阿根廷球星已經告知俱樂部表示自己將離開，並會行使合約裡每個賽季末允許其跳出合同的條款，梅西與巴塞隆納的合約在2021年到期，條款中表示他可以在2020－2021賽季前的每季結束時的6月單方解約。

雖然6月已經過去，但考慮到今（2020）年疫情的獨特性，阿根廷巨星仍堅持使用該條款，作為迫使俱樂讓他離隊的依據。

馬德里和巴塞隆納的對立大家都不陌生，也不需要贅述，當下有些人看作是親馬德里媒體的造謠。但隨著其它歐洲權威媒體，和當年獨家報導內馬爾（Neymar）加盟巴黎聖日爾曼（PSG）的記者Marcelo Bechler，也在個人Twitter上提到梅西的轉會，就不免讓人覺得事有蹊蹺。終於在台灣時間的8月26日，梅西正式向巴塞隆納遞出了轉會請求書。

巴塞隆納連年的歐冠慘劇，其實和「那個人」脫不了關係

筆者從小支持巴塞隆納，看到自己心愛的球隊面對德國球隊竟然又毫無招架之力，被對手輕鬆完爆，心裡總是百感交集，且近三年連續在歐洲賽場被大比分淘汰出局，球隊面對大賽硬仗的能力，讓人感到憂心。

但到底是什麼原因造成連年的慘劇？隊內沒有適合的球員？主教練不行？還是無能董事會造成管理混亂？以上幾點都可以替連續敗給羅馬、利物浦甚至是拜仁慕尼黑等隊當作藉口。但失敗不是突然出現的，追根究柢的原因，或許就是因為「那個人」的存在，才是造成俱樂部原地踏步，無法進步的罪魁禍首。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

14年前，當梅西橫空出世連續晃過赫塔菲（Getafe） 8位球員進球的那晚，筆者曾經相信這傢伙將會成為諾坎普球場下一個主宰者，帶領球隊拿下一個個冠軍。而梅西也不負眾望，在效力西甲豪門這些年，幫助球隊拿下10座聯賽冠軍、4座歐冠冠軍以及6座金球獎。這些成不容質疑，筆者也認為2008－2015年期間，梅西絕對是地球表面上最強的足球員。

但以上這些豐功偉業都無法掩蓋阿根廷巨星早不該留在隊上的事實。為什麼這麼說呢？有三個原因：

巴塞隆納習慣的高壓控球戰術在哈維（Xavi）、因內斯塔（Iniesta）離開後已無法再現

這兩位都是無法取代的中場大師，筆者認為後者實力甚至不輸梅西，在他們的策應下，完美演繹了克魯伊夫（Johan Cruijff）的全能足球戰術，並給梅西創造出一個完美的表演舞台。但在後哈維、因內斯塔時代，這項戰術很明顯已無法複製，梅西雖然憑一己之力，在2015年帶領巴塞隆納重返歐洲之巔，但身體狀態的確大不如前，或許在當時退位給內馬爾（Neymar），讓出球隊一哥的位置，學習兩位前輩急流勇退，開啟接班態勢，才是明智之舉。

梅西的存在，反而讓其他球星無法發揮

其實不難看出，在巴塞隆納很多球員為了配合圍著梅西打的戰術，犧牲了自己的特點，可是球隊很難在短時間內回到昔日統治中場的樣子，所以失誤不斷增加。在內馬爾意外被巴黎「劫走」之後也做了不少補救，像是引進了庫狄尼奧（Coutinho）、登貝萊（Dembélé）、德榮（Frenkie de Jong）跟格里茲曼（Griezmann）等人。

筆者認為除了德榮外，其他三人無法發揮預期的表現可能都和梅西脫不了關係。

先來說說被眾多巴塞隆納球迷詬病的登貝萊，看過他先前在多特蒙德（Dortmund）時期的人絕對會認可他的實力跟天賦，但梅西的存在跟巴塞隆納的戰術絕對是阻礙他發展的兩大因素。前面已提到，球隊賴以為生的傳控打法已經不行，但又必須圍著梅西來打，這讓習慣打快速突破跟防反的登貝萊無法發揮，在比賽中常常看到他無法融入，很難發揮。

任何人在那麼鬱悶的情況下都會喪失鬥志，何況是一個只有20歲出頭的年輕人？

再說格里茲曼和庫狄尼奧，兩人在先前的球隊絕對都是當家球星級的人物，為何到巴塞隆納後就徹底迷失了呢？格里茲曼與他的同胞一樣，比較擅長打防守反擊，雖然能擔任串接前場合中場的工作，但只為了服務梅西而做的串接工作似乎也限制了格里茲曼，完全看不到他在馬競時期的狀態。

最後庫狄尼奧或許就比較可惜，巴塞隆納的幾位教練都沒能真正好好的「使用」他。本週新教練柯曼（Koeman）就表示上述這三人都是他下賽季重建的重要球員，或許在沒有了梅西之後，這三人能夠放得更開，不會再受限於梅西優先的戰術體系，打出過去的水準。

全隊優先做球給梅西，但他的能力已經無法負荷

梅西本人要繼續執行巴塞隆納習慣的傳控戰術，就必須不斷的高位逼搶，這對於「尊貴」的梅西來說有辦法嗎？

以他的年紀和心境，我想是不可能的。年齡偏大，失誤也變多，許多轉守為攻的機會，隊友往往都「優先」傳給他，但客觀的對抗能力和體力的不足，導致梅西頻頻出現失誤也是事實，面對拜仁慕尼黑的比賽，就常常出現梅西失誤並導致對手展開反擊機會的狀況，面對西甲弱隊還行，如果想要在歐洲走得更遠，就必須放棄梅西。

在以上三點種種考量下，從球隊健康營運的角度來看，筆者認為即使「免費轉會條款」不適用，俱樂部高層也該將梅西出售，除了換得鉅額資金，也增加薪資的空間，可以來大刀闊斧重建。不然到了明（2021）年梅西成為自由球員，也無法從他身上拿到一毛錢。

梅西要離開，最大的問題就是要轉去哪裡？

目前檯面上，有能力直接買斷阿根廷人的只有巴黎聖日爾曼跟曼城兩隊，這應該是最實際的操作。

曼城的教練瓜迪歐拉（Pep Guardiola），正是當年幫助梅西達到巔峰的主教練，他似乎也不排斥再度與梅西合作，加上好朋友阿奎羅（Sergio Agüero）也在曼城，似乎這筆交易很有實現的可能。

前巴塞隆納現任曼城教練瓜迪奧拉｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

巴黎聖日爾曼又一次在歐冠倒下，不過這次是在決賽。決賽的失敗，卡達的投資人勢必會加大引援力度，試圖在未來兩、三年內奪得歐冠獎杯，而梅西或許就是那個適合的人選，相對悠閒的法甲聯賽，讓阿根廷「球王」可以輕輕鬆鬆的刷數據備戰歐冠，競技、商業的考量都具備了，何嘗不是一個好選擇。

但除了這兩間土豪球隊，也有其他潛在的買家可能成為梅西未來的落腳處，像是義大利的尤文圖斯、國際米蘭，甚至是阿根廷、美國或是中超球隊都有可能。但不管如何，可以想見梅西絕對無法重現他在巴塞隆納的輝煌，因為他賴以為生的戰術體系已經無法複製，少了舒適圈的保護，在不久的將來「史上最強足球員」即將走下神壇。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺