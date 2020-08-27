2020電視金鐘入圍分析：OTT殺入市場，《誰是被害者》、《俗女養成記》率台劇爆發

第55屆電視金鐘獎入圍名單26日公布，戲劇類百花齊放，《誰是被害者》、《俗女養成記》、《罪夢者》入圍8項成為本屆最大贏家，《用九柑仔店》入圍7項緊追在後，《想見你》、《噬罪者》、《鏡子森林》及《苦力》入圍6項，形成風格迥異、截然不同的戲劇大戰。評審委員會主任委員瞿友寧表示：「只要戲好，都能被看到。」

今年有133家業者、2055件作品報名參賽電視金鐘獎，比去年1995件參賽作品競爭更激烈。雖然文化部自稱台灣娛樂產業表現亮演，但瞿友寧透露，今年報名件數比去年略減，雖然數量看起來並沒有少太多，「由於近年網路節目越做越好，相對地也把人才吸引走，從入圍名單裡面可以看出現在電視綜藝節目的窘境，在評審的過程確實有些為難。也許從今年的入圍名單可以突顯現今的困境，讓電視台思考如何改善問題。」

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從入圍名單來看，有幾項趨勢值得探討。首先是近幾年網路盛行及OTT串流平台的崛起，海外OTT捧著大錢搶進台灣市場，尤其是今年碰到疫情大家都不敢外出，一般人只能窩在家裡追劇看影片，藝人或名人乾脆就自製節目公開放在網路上，讓社群媒體及OTT產業達到前所未有的茂盛，金錢與流量不斷湧入，更有財力與餘力廣納百川，製造更好的產品出來。

由於OTT平台也加入製播節目，網路節目興起更帶走許多人才，資金、技術、題材、生產與演員等方面，都讓製作方式變得更多元與成熟，造成戲劇節目是百花齊放，整年度都在大爆發，整體提升到國際水平，綜藝類則是乏善可陳，可有可無。瞿友寧表示，一直都有跟文化部討論另闢網路節目獎項，若網路是個趨勢，未來的確有機會增設獎項，才能夠順應不停變化的潮流。

只是若金鐘獎真的增加網路項目，這又延伸出一個問題，就是目前台灣自製的網路綜藝大都比較簡陋，內容不夠豐富精彩，尚未達到以往電視台的製作規模或生產水準，而在台灣的OTT各家平台也以製作戲劇節目為主，似乎仍未插手到綜藝類別。先不討論網路綜藝的內容水平與爭議性，何時才會有網路媒體或OTT願意伸進綜藝，提升多元內容與節目多樣化呢？

其次是同劇演員成為相同獎項的對手。今年有不少獎項都出現同一部作品、兩位入圍者的狀況，像《俗女養成記》的大小嘉玲就是例子。瞿友寧指出，以往大家都認為一個戲劇節目再好，也只能有一個人入圍，「但是這幾年我們嘗試打破迷思，告訴大家只要你表現好，就會被看見，一個戲好是可以有很多人一起入圍的，這樣的鼓勵會讓聯合演出的配角們更認真，不會因為是配角就被遺忘，每個人付出的重要性都很大。」

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還有不少人同時入圍兩個獎項，游安順同時入圍迷你劇集男主角與男配角，張孝全同時入圍戲劇類男主角及迷你劇集男主角，嚴藝文同時入圍迷你劇集類導演獎與迷你劇集類編劇獎，林志儒同時入圍迷你劇集類導演獎與迷你劇集類編劇獎，靳家驊同時入圍迷你劇集類導演獎與迷你劇集類編劇獎，薛朝輝同時入圍迷你劇集類導演獎與迷你劇集類編劇獎，張雅婷入圍兩項剪輯獎。

至於每年必提的滄海遺珠，瞿友寧透露，戲劇類競爭激烈，入圍名單有多種類型，也觸及不同議題，無論男主、女主、男配、女配都有非常多的遺珠，今年算是遺珠大爆發，「討論時評審只差沒有打起來！最後有人被說服，有人沒有。至少評審們都對名單感滿意，只是難免會有缺漏。」

瞿友寧指出《誰是被害者》許瑋甯女主角、林心如女配角，《天堂的微笑》林予晞女主角等都是遺珠，只差臨門一腳就能入圍。《我們不能是朋友》的劉以豪與郭雪芙互動可愛，可惜未能入圍。以討論律師為題材的《最佳利益》也很可惜，今年只有天心入圍女主角獎項。

瞿友寧還幽默地向廣大的許太太們道歉，特別點出超大遺珠許光漢，在《罪夢者》中表現相當亮眼。「許光漢是今年很亮眼的新星，他在每個作品都表現的非常好，他的好不用靠入圍數來肯定，表演好又有明星魅力，許光漢都做到了，是未來非常期待的明星。」

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Netflix今年出產不少強棒台劇，懸疑推理的《誰是被害者》更勇登台劇播出的收視王。但首部華語原創的懸疑驚悚影集《罪夢者》，播出後評價呈現非常兩極，卻入圍了男主角、男配角、女配角等大獎，瞿友寧表示，上映的口碑與收視率是一回事，「當你回到比賽平台這件事情，你可以細看每一個單項的表現細節，如果他的單項表現很好，自然很可以更客觀地思考每一個入圍者與得獎數的情況，這樣對台劇與表演者才是比較公平地評判。」

既然評審們已經交出滿意的名單，就來看看幾個主要的入圍獎項。熱門夯劇《想見你》雖然只有入圍6項，但重要的戲劇節目男主角、戲劇節目女主角、戲劇等大獎項全包，是最具話題與值得期待的作品。《苦力》、《鏡子森林》、《追兇500天》也是男女主角雙雙入圍，備受矚目。獲得7獎項肯定的《用九柑仔店》，成為今年的大黑馬。

如果今年遺珠特別多，或許也表示台劇的表現越來越好，這應該算是件好事。像《最佳利益》的整體水準相當不錯，案件描述的很紮實，製作十分嚴謹，是部相當好看的職能劇。《苦力》的一大亮點黃文星也很可惜，後半段幾乎都靠他帶起戲來。《俗女養成記》的陳竹昇沒有入圍，更是一大殘念，編導嚴藝文也坦誠，幫陳竹昇報名男主角是項失策。

由演技派女星嚴藝文首度擔任導演、編劇的《俗女養成記》，在去年引發諸多話題，客串的配角群個個來頭不小，「小嘉玲」吳以涵與「大嘉玲」謝盈萱同時入圍女主角，楊麗音、于子育雙雙入圍女配角獎，還包括導演、編劇、迷你劇集等大獎項，表現出色。

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囊括6大項的社會寫實劇《鏡子森林》，用寫實手法揭露新聞媒體生態的內幕，點出新聞工作者在採訪過程中如何秉持真相、力抗高壓威脅，獲得最大獎戲劇節目獎、男主角姚淳耀、女主角楊謹華、新人瑭霏、導演李權洋與鄭文堂、編劇鄭心媚等提名，劇中人物個個都演技派，姚淳耀、楊謹華能夠不被壓下去，更表現出深度與層次，非常難得。

公視人生劇展《殘值》入圍迷你劇集男主角、男配角、女配角、編劇、剪輯、燈光、電視電影獎等7個獎項。戲劇節目《噬罪者》、《苦力》皆獲得6項入圍。《噬罪者》的莊凱勛入圍男主角獎，在劇中有突破性演出的曹晏豪與蔡淑臻，雙雙入圍戲劇節目男、女配角獎。游安順憑藉公視新創短片《大吉》與人生劇展《盲人阿清》，雙料入圍迷你劇集(電視電影)男主角、男配角獎。

被稱為死亡之組的戲劇類女主角，分別得過金鐘視后的柯佳嬿、天心，之前入圍5次但都未能敲鐘的楊謹華，以及莫允雯、林玟誼2位新面孔。柯佳嬿曾在2016年以《必娶女人》獲得視后，天心則是2011年時以《我的完美男人》受到肯定。楊謹華在《鏡子森林》的賣力演出，精湛演技也讓她再度得到金鐘評審的青睞。

柯佳嬿在被視為金鐘獎大熱門的《想見你》中一人分飾二角，詮釋起高中生毫不違合，還有穿越時空、靈魂附體等多重角色，關係錯綜複雜不失序，能看得出各種表演層次，演技伸縮自如。她曾以「用盡一生的愛」來形容演出《想見你》的感覺，認為是自己的愛情劇代表作，豐厚的劇本底韻與複雜的故事情節，也讓柯佳嬿的演技再次進化，得獎的機率不低。

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天心則以《最佳利益》中個性強硬、勝訴率百分百的王牌律師獲得提名，她從偶像進化成演技派女優，首次扮演律師角色就入圍，這是她第三度角逐金鐘，實力非常堅強。楊謹華曾以《敗犬女王》、《一把青》入圍女主角都未得獎，尤其入圍《一把青》那年封后的就是柯佳嬿，今年楊謹華深刻表現出深沉悸動與內心掙扎的樣貌，兩人再次對決，結果令人相當期待。

Netflix的《罪夢者》及《誰是被害者》分別風光入圍8項金鐘獎，兩部影集都有演出的張孝全也雙雙入圍男主角獎項，獲得提名肯定的還有男配角王柏傑、女配角范曉萱、攝影、聲音設計、燈光、美術設計等8項。《罪夢者》入圍的大都是技術獎項，導演編劇沒入圍似乎並不讓人意外。

其實許光漢在這部的演出更超越讓他爆紅的《想見你》，若是入圍比男主角類更有機會獲獎。歌手章立衡也憑此劇證明自己具有演戲天份，表現都比男主角張孝全還要出色。而女主角賈靜雯的演技一再讓人出戲，沒有連莊入圍也是正常。

《誰是被害者》集結張孝全、許瑋甯、王識賢、林心如等演技派，上線後引發各界熱烈好評，還入圍了男主角、最具潛力新人李沐、戲劇節目獎、導演、編劇、攝影、剪輯及美術設計獎，在運鏡、構圖、畫面與特殊化妝等技術方面確實表現出色。編導野心很大，試圖探討性別平權、勞工權益、長者長照、精神疾病等題材，跳脫原著束縛，開創更豐富的不同社會議題。

只是劇情與敘事漏洞百出，王識賢與張再興的演技整個被浪費掉了，新人李沐有演出判逆少女的張力，而撐起全劇表演的丁寧反倒是以《殘值》入圍。至於張孝全扮演的亞斯伯格症鑑識人員無法深入角色，比韓劇《雖然是精神病但沒關係》的吳正世更是差了一大截，雖然吳正世也因角色遭受不少批評。筆者認為，被瞿友寧視為遺珠的林心如要是入圍了，才是本屆金鐘獎的一大敗筆。

當然表現傑出的也要拿出來肯定。瞿友寧特別點名袁艾菲在《我們不能是朋友》劇中雖然是丑角，卻把角色詮釋的相當到位，是值得期待的新興演員。袁艾菲再八大電視原創戲劇《我們不能是朋友》裡，飾演勇敢追愛、義氣護友的韓可菲，表演的淋灕盡致，因此入圍本屆最佳戲劇節目女配角，也是她入行12年來首次入圍金鐘。

綜合來看，《想見你》與《鏡子森林》入圍了戲劇節目、導演、編劇、男女主角等大獎項，因此最佳戲劇應會從這兩部之中擇一，而若要兼顧民意與潮流，比起熱度不高的《鏡子森林》，《想見你》得最大獎的機會應該更高。延伸閱讀

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九