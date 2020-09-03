《你實在太累了，不是不會當媽媽》：很多媽媽不放心讓「長子」自己來帶孩子

文：陳彥琪

爸爸帶孩子，有呼吸就好？！

對於育兒，許多太太都決定乾脆全都自己來，但卻也在無奈中，養成先生「都交給你就好啦！」「反正你也不滿意」、「沒有辦法，小孩只黏你」的惡性循環。而太太在當中，又急又氣又疲憊。

我還記得生完孩子不久，結束產假，回到工作崗位後，第一次與我的好姊妹相約在住家附近的百貨公司吃晚餐。我先生拍著胸脯，要我儘管去享受女性時光的模樣。

我先生作為一個也在摸索的新手爸爸，他有著想要體貼太太，但又能享受被女兒黏膩的玫瑰色期待，甚至當他一人背著背巾，懷裡揣著小孩，走進百貨哺乳室，要幫孩子泡奶時，我彷彿都能感受到先生也沉浸於旁人對於他這位奶爸的讚嘆與敬佩氛圍裡。

嚇人的一幕

只是身為孩子媽媽的我，一切看起來可就沒有這麼浪漫了。

當我跟朋友晚餐吃到甜點時，我的友人突然瞪大眼睛。隨著我的疑惑轉頭，我們一同迎接我先生帥氣的單手抱著女兒登場。

「等等，你就這樣出門？」我問先生。

「啊？」先生一臉疑惑。

「尿布呢？」「小水壺？」「奶嘴也沒有？」我連續問。

「不是呀，走過來不就十分鐘而已？」先生仍然不解。

「然後只有一件包屁衣？」我不停歇……

那時大約晚上九點，我望著女兒露在外面兩條光溜溜的小火腿，突然，一時之間語塞，說不出話來。

我的心裡瞬間浮上很多焦慮與不安。待會兒孩子哭了，該怎麼哄？如果孩子拉屎了，該怎麼辦？回去如果著涼了，豈不是又要被長輩叨唸？

而一切對於孩子的憂心，又在先生看似漫不經心地回應中，我漸漸地火大起來：「你就只想著自己出來方便就好，待會兒孩子哭鬧，還不都丟給我！明明說好要讓我悠閒吃晚餐的。什麼享受女性時光，分明是在家跟孩子也玩不下去了，才急忙帶出來的吧……」

我突然可以理解那些對於媽媽「爆氣」的形容。

先生變長子，還成為豬隊友？！

生了孩子之後，彷彿一胎變兩胎，先生變長子。原本期待可以分攤育兒勞務的隊友，瞬間變成扯後腿的豬隊友。

我看不下去了，像個老太婆似的唸東唸西，但即使氣到內傷，事情也沒有處理好，我先生甚至還無知無覺。

難怪許多太太都決定乾脆全都自己來，但卻也在無奈中，養成先生「都交給你就好啦！」「反正你也不滿意」、「沒有辦法，小孩只黏你」的惡性循環。而太太在當中，仍然又急又氣又疲憊。

媽媽又氣急又嫉妒的複雜心情

除了氣急之外，其實，有的時候，我也會感到嫉妒。

孩子髒兮兮的回家，還想要東摸西摸，收不起玩心，我卻總想要先把她身上的衣褲換下，但往往就換來她的哭鬧掙扎與反抗，而當爸爸一出現，見風轉舵的小傢伙，馬上就巴上去，黏著爸爸要煮麵吃。

看著父女倆開開心心地黏膩在一起，我彷彿看到情人與小三的調笑一般。我的怨婦心情不言而喻。

而當他們玩到開心之處，這個迷你小三居然還端著假菜、假肉，也要給我吃。讓當下的我不僅吃味，還有滿滿的不平。

明明就是我跟在你屁股後面忙東忙西的，我自己的事情都還沒顧上，滿腦子就只是為你好，卻還被你推開。反觀孩子的爸爸，什麼正事都沒做，衣服沒換、玩具滿地、尿布一大坨還掛在屁股上，就只知道陪你玩，然後你們兩個笑得背景全是玫瑰花，多麼開心。

當我開始對先生感到不滿的時候，過去那些怨懟情節，就有如自動開啟的跑馬燈一樣，突然之間好清晰地一一在我眼前播放，為我即將脫口而出的指責與抱怨，加足最後的馬力。

回過神來，當我正要對什麼都沒帶的先生開砲的時候，一切都被朋友看在眼裡。朋友搶在前頭提醒我，對我笑著說：「可是，你看，就真的也沒事呀！」

媽媽做得好，就活該多做嗎？

「孩子只要還有在呼吸就好。」──這好像是很多人在面對爸爸育兒，常常告訴媽媽的玩笑話。

不過，的確也沒錯呀，孩子也是活得好好的。那麼，到底自己都在忙些什麼呢？

回顧每次出門，目的地不分距離遠近，包包總是好大一包，但是真的用上的機會沒有幾次。

真正有需要的時候，往往在百貨公司、捷運站等地方，也都有許多濕紙巾、尿布、熱水等設備用品。食物剪刀也不需要每次都派上用場，婆婆用一雙筷子就可以把食物分得小塊，容易入口，比起兒童筷、兒童湯匙，我的孩子更喜歡拿著跟大人一樣的餐具，和我們一同進食。

所以當我把沉重的包包背出門，裡面除了小餅乾被吃完了之外，其他的東西，都原封不動的整包背回家。

仔細一想，我的先生也並非是那一種跟我在教養觀念上全然不同的人。我不太需要為了兩極的價值觀跟他奮戰，只是很多小細節上，讓人難以入眼，因此，我會覺得還是自己來做會比較順心，但久而久之，那樣「做得好，就活該多做嗎？」所累積出來的負面情緒就迸出來了。

女兒都只要爸爸幫忙洗澡？！

我發現，媽媽都是「趕快」、「不可以」，但爸爸幾乎都是「好啊」、「來吧」。我也發現，父女與母女的互動是截然不同的情景。

我只要一回家，就急著問孩子要不要洗澡。等費了好大的功夫洗完澡後，又緊盯著孩子有沒有大便、什麼時候刷牙。

孩子覺得我好煩，因為我總在孩子屁股後面追著跑。但是，孩子跟爸爸在一起就覺得好好玩。雖然爸爸總是懶得回家先洗手，但從不吝嗇給予衝上前的孩子一個擁抱，也不管人家願不願意，反正低頭就是一陣猛親。

興致一來，還會抓著孩子的腳，來個即興倒掛，逗得孩子咯咯笑。有時都引起孩子的一陣咳嗽了，笑聲卻還停不下來，然後孩子回頭看到我一直追問：「你到底有沒有要洗澡？」我女兒竟直接回答我：「我要爸爸洗。」

為什麼我不嘗試乾脆好好放手，就讓父女倆形成專屬他們的特別時光呢？

明明自己也是一個心理師，但我必須要很坦誠地面對，我其實也花了很多時間，才有辦法好好消化孩子竟然在爸爸跟媽媽之間，選擇了爸爸，而且還持續了一段不短的時間。

我的女兒都只要爸爸幫她洗澡，後來先生幾次出差，我女兒不情不願，終於「開放」媽媽也幫忙洗澡了，但她卻非常認真地告訴我：「我不要弄到眼睛唷！」

我感到詫異之餘，特地找了時間詢問我先生，他到底都怎麼幫孩子洗澡的。

「咦？難道你不是這樣做的嗎？」我先生大概沒想過已經習慣這些事都自己來，才會比較滿意的我，居然反過來問他這個問題。

先生說，他都先問孩子：「想不想在洗澡的時候，玩公主的遊戲？」然後就輕鬆地，把興致勃勃的孩子拎進浴室。

從看著爸爸放水開始，我的女兒就開始期待接下來的玩樂時光。然後，她乖乖的被爸爸抱在懷裡，躺在爸爸的膝蓋上，讓爸爸將自己頭上的泡泡，堆疊成各種模樣（我先生還會把孩子抱到鏡子前，讓她欣賞自己的滑稽造型，而他們稱之為「公主」的樣子），最後開心地把泡泡沖掉，女兒再自己乖乖進到洗澡桶裡泡澡，也為這段洗澡時光劃下句點。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我很驚訝，因為我總是很焦慮的覺得對於洗頭，孩子比較容易抗拒，所以反而很執著要先完成這項任務。

嘗試過哄騙孩子，但孩子不願妥協後，我便會焦躁地直接把孩子放進洗澡桶裡。等她開始比較沒有防備的玩水時，我就會趁勢，偷偷幫她抹泡泡、沖水，並用毛巾胡亂地擦乾，怕她感冒，但被發現後，孩子往往就會哇哇大叫，然後百般抗拒。

這也難怪，因為我總是要完成「任務」，而爸爸是真的想跟孩子「在一起」，所以作為媽媽，我常常對爸爸的沒有用心感到生氣，又為孩子的不配合感到氣餒，久而久之，自然而然就很吃味地覺得自己老是被這對前世伴侶給欺壓。

爸爸也有與孩子貼近的心理需求

很多媽媽沒敢放心到讓「長子」自己來帶孩子，如果是這樣，那麼，就會像我一樣，把自己弄到吃力不討好的困境。

如果媽媽看到先生試圖靠近、嘗試照顧孩子，就習慣性的指手畫腳與嫌棄，那麼，先生們調適的方式，不是寄情於工作，就是更樂得享受自己的單身時光。不知不覺間，就變成媽媽得顧整屋子大小孩跟小小孩的慘烈循環。

其實，孩子如果什麼都只要媽媽，爸爸也會感到吃味的。

對爸爸來說，孩子不要自己就算了，如果自己的太太還被搶去做專職媽媽，那麼我在這個家裡的位置到底算什麼呢？因此，也許願意當長子的父親，還算是比較會安慰自己的，也不一定。

而如果在夫妻的親密感盡失的這關過不去的先生，就會出現在我的諮商室中了。有的時候，並不是先生沒有意願，而是他一直沒有機會被太太看到作為父親的能力，或是能夠親自下海，帶孩子嘗試看看，並被肯定「這也是一種與孩子的相處方式」。

曾有媽媽向我抱怨，當自己忙著房裡工作時，孩子面對電視跟爸爸，居然說只要電視時，她心中也不禁嘀咕，丈夫都不會帶小孩。可是對於爸爸來說，面對孩子殘酷的選擇，他內心該有多沮喪呀！

不完美，才是日常生活

在那之後，我開始努力學著抓住一些「享受當個長女」的機會。有一次，我先生再次拍著胸脯說要自己顧小孩，要我心無罣礙的去逛個街、買衣服，甚至帶個手搖飲回來，犒賞一下自己的嗜甜饞嘴。但沒想到，我才走到離家一個捷運站口的百貨公司，手上挑了兩件褲子，才準備要試穿而已，就接到先生的求救電話，背景還伴隨著孩子的哭鬧聲：「孩子大便了，只肯讓媽媽洗屁股！」

我得承認當下的自己百感交集，但更多的是，忍住口的震怒與責備。

我沉住氣的告訴先生：「我會盡快趕回去。」

想不到過不到五分鐘，先生居然又來電告訴我：「要我繼續慢慢逛就好，我會把孩子帶出去，陪你一起逛街。」

劇情發展當然沒有心靈叢書般勵志，我先生怎麼可能洗好孩子屁股呢？當然是直接帶出門囉！

當我買完東西，走到約定的樓層，與他們碰面時，只看見父女倆笑嘻嘻地邊打鬧邊等我。女兒果然滿屁股重重的、臭臭的，但卻一臉開心地要我帶她去洗屁股。那一瞬間，我竟然放鬆地笑了笑，然後無奈地抓著孩子去換尿布。當心態一轉換，事事的不完美，好像自己也能輕鬆看待。

開始欣賞先生的育兒方式

我看見自己在與孩子的關係中，仍然有「被需要」的需求，但偶爾也想要感受到先生「我願意分攤」的誠意。既然我自己也捨不得完全放手，那麼，這樣的任務被先生半吊子的經手，再由我來俐落地收尾，好像也還算不錯。

我開始試著欣賞先生獨自育兒時，總是傳來孩子古怪睡衣穿搭的照片。我接受父女倆老是不正經地玩著洗澡與刷牙時的公主（又或是不知道什麼角色）遊戲，我也變得更能享受我們夫妻輪流帶孩子，讓彼此放風的時候。

當孩子不在我身邊，而我也不用去擔心、掛念的時光，有多珍貴呀。

既然只有爸爸才有力氣舉著孩子飛高高，那就放心，也放手，讓他們盡情享受這樣的翻滾時刻吧！

相關書摘 ▶《你實在太累了，不是不會當媽媽》：我如果當個「逆媳」，你還會愛我嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《你實在太累了，不是不會當媽媽》，寶瓶出版

作者：陳彥琪

你不只是某某媽媽，你更是你自己。即使育兒忙碌不已，也請留時間給自己，那是滋養你自己的時刻，更是你往前走的力量。孩子會長大，會往外飛，而你的人生是自己的。

彥琪心理師與公婆同住，目前育有一女一兒。她曾經歷工作與育兒蠟燭兩頭燒的兩難，也曾面臨先生無法給出理解與支持的窘境，更曾在多年擔任親子館副館長及諮商心理師中，聽聞也諮商許多因育兒而疲憊又焦慮的媽媽們。

這是一本她寫給所有煎熬媽媽的療癒書。

Photo Credit: 寶瓶出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航