《你實在太累了，不是不會當媽媽》：我如果當個「逆媳」，你還會愛我嗎？

文：陳彥琪

黑掉的媳婦──我如果當個逆媳，你還會愛我嗎？

一個做媳婦的最高境界──原來你也可以擁有不喜歡對方的權利，但不需用攻擊、貶損對方的方式與之抗衡，而仍能堅定的保有自我，自在的做自己。

我從小就是個有點被寵壞的孩子，託有一個傳統持家的母親在家忙上忙下的福，我不太洗衣服，也不會煮飯，就連吃完飯的碗盤，也是母親一嘴叨唸，才心不甘情不願地端進洗碗槽裡。從小到大，不是像個千金似的住家裡、吃家裡，就連出了社會，在外地工作，仍幸運地遇到黃金室友。青菜都是對方老家寄上來，室友熱情的燙給大家一起吃的。因此，在嫁人之前，我母親對我的嫌棄、嘮叨從來沒有停止過。

「你以後嫁進人家家，什麼都不會做，看人家怎麼說你！」

「你怎麼這樣跟大人說話？嘴就是要甜一點呀。以後嫁進別人家，人家才會喜歡你～」

每次聽到這種話，我跟我的母親當然免不了一番唇槍舌戰。

有趣的是，當時的我，也只是很直覺地反駁我的母親：「拜託～我也只有在家這樣好嗎？我在公司，還會幫忙打果汁咧！」或是既軟爛又賴皮地回答：「那也是在家裡有你做，我才懶呀。我在別人家才不會，好不好！」

但我漸漸發現，在家務分工中同樣被寵壞的弟弟，頂多被我母親唸著：「這麼大了，怎麼碗放一整天，也不會洗？」卻從不會提「以後娶老婆」怎麼辦之類的話。

當媳婦的「學問」

人生終究不太可能一輩子爽爽的蹺著二郎腿過，我還是嫁進人家家裡當媳婦了──跟公婆同住的那種，並發現所謂的「願意幫忙」，在嫁作人家媳婦的角色任務裡，是多麼奇怪的存在：媳婦「本來就應該」要做家事才對呀，怎麼會是「幫忙」呢？你怎麼會只有打掃自己的房間而已呢？家裡面的客廳、廚房、浴廁是「我們一家人」共用的，當然要一起負責囉！

於是，婚前的禮貌與客氣，在婚後，則成為了必要與當然。幸運的是，公婆也沒對我這個家事白痴的媳婦翻白眼、指手畫腳，但我自己還是覺得哪裡怪怪的。

當一家人吃飽飯，坐在客廳，看著電視，我的婆婆便開始收拾餐具。當她一人走進廚房，開始清洗碗盤時，我就開始如坐針氈，最後，我還是跟著跑進廚房，幫忙壓洗潔劑、把碗盤放進烘碗機裡頭，聽著婆婆告訴我：「深的盤子放左邊，淺的碟子放右邊，你公公拿出來用才習慣。」

我突然好像有點理解了。嫁人之前與之後的衝突感受，那種感覺好像找工作一樣，如果自己面試時，佯裝著一百分的樣貌，進了公司後，若不能做到一百二十分，最後吃苦的還是自己。

換作媳婦這個角色，原本只要碰面時，讓自己表現得端莊、體貼就好，想不到一起住之後，想要吃飽飯就蹺個二郎腿、滑手機，也覺得綁手綁腳，更遑論有了孩子後，還有「是否勝任好媽媽」的任務、壓力。種種來自夫家的考核與評價，不知壓垮多少世間媳婦。

婚姻不是只扮演好太太、好媽媽就夠了，還有「好媳婦」？！

有趣的是，網路上有許多「好媳婦妝容」、「好媳婦穿搭」的教學，討論度熱烈程度不下面試妝容、約會穿搭。足見交往中的女性，對於「醜媳婦見公婆」的壓力與不安，以及期待自己被喜歡、被認同與接納的渴望，有多麼深。

但是真正進入了對方的家庭後，「媳婦」們開始發現，進去之前可以當客人，不用洗碗，也不用煮飯，但一旦被「認證」後，長輩們開始會在吃完飯前，把自己叫進廚房，開始「幫忙」。

我甚至聽過，準婆婆要準媳婦跟著進廚房：「煮飯給我瞧瞧。」準婆婆在旁盯著準媳婦的手法，開始評論準媳婦的做菜手藝，還有叮囑「我們這家人」的用餐偏好與習慣。

於是，媳婦開始感到壓力，甚至對比家中其他妯娌姑嫂，而看到婆婆的偏心，並感到不公平與委屈、傷心。到底是我做得不好，不得你歡心？還是，你本來就不喜歡我，對我處處挑剔？

原來，婚姻不是只扮演好太太、好媽媽就夠了，還有「好媳婦」。被認定是一個「不稱職」的媳婦，就足以令人沮喪萬分，而若是被標籤為「逆媳」，往往就不只是「我努力」就可以簡單解決的問題了。

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我自己，包括身邊的女性朋友們，我們這群「現代媳婦」有著一些矛盾又衝突的困境。在「男女平等」教育下的女性，有些教育程度與社經地位甚至不亞於自己的丈夫，不論對於養育孩子，或是財務家務分工，也有相當程度的想法與主見，但對自己「媳婦」的角色，仍有著被喜歡、被認可的期待，而在與公婆相處的衝突中，讓自己痛苦不已。

許多媽媽為了孩子，寧可讓自己「黑掉」

我常聽聞許多媽媽為了孩子，寧可讓自己「黑掉」的案例。

從老人家沒有習慣帶汽座就把孩子載出門，或是老餵孩子喝多多、吃零食，甚至跟孩子講一些「弟弟出生，爸爸媽媽就不要你」的話，讓現代媳婦們火冒三丈。有的選擇直接拒絕、頂撞長輩，甚至被逼得急著在孩子面前反擊與批評。好像為了孩子撕破臉，也在所不惜。

然而，這樣一做，不僅先生尷尬、為難，夫妻間吵個不停，甚至可能引發婆媳衝突、家庭大戰。這些都讓現代媳婦們身心俱疲，對自己不討喜的樣貌，也深感沮喪，渾身不舒服。

我在書中雖然常提「要為情緒劃下界限」，但能否承擔劃下界限的後果，說實在，真的很不容易。

做自己，與被接納、喜歡，彷彿成為二選一的難題。我沒有不心懷感恩、沒有不願孝敬長輩，但公婆姑嫂就不是自己的親人呀！難道我選擇了劃下界限，就得一身黑、終身黑，讓先生難做人，媳婦不是人。

曾有帶著婆媳困境的女性，來到我的諮商室求助。她強勢的外表在關上諮商室的門後，就開始止不住的脆弱哭泣。

面對婆媳衝突，她火也發了，不堪的言語也說出口了，但悔恨之意也是源源不絕地湧出，偏偏關係是回不去了。

她哭喪著臉，問我：「我還要跟我的婆婆說話嗎？」

「你的擔心是什麼？是什麼讓你想要人人都對自己滿意呢？」我問。

很多人跟自己的原生家庭也不見得是緊密的互愛關係，反倒是因為讀書、工作的因素搬出去住，或是結了婚、有了自己的家庭後，跟原生家庭拉開距離，彼此的關係才開始越來越好。那麼，面對本來就不是跟自己生活二三十年以上的陌生家庭，我們為什麼一定非得要彼此喜歡，甚至連生活都要密不可分呢？

你也許是個不夠稱職的媳婦，但不代表你是個不好的人

「你的重點不是要讓她喜歡上你，而是讓她懂得要尊重你。」《瘋狂亞洲富豪，二○一八》。

我的腦海中跳出那部席捲歐美的好萊塢電影《瘋狂亞洲富豪》，女主角的好友佩琳，對於女主角無法被準婆婆喜歡所苦惱，而提醒女主角的一段話。

我認為『被尊重』，不是壓制對方，讓對方感到懼怕、隱忍或臣服，而是不論社會環境那些光怪陸離的評價標準如何，都能看見自己的價值，並於其中站穩腳步，因此，你令對方感到折服的是態度，而非那些壓過她的條件與能力，更何況，那些所謂的條件與能力，常常是為了刁難與否定而設立，根本就不存在，也永遠無法達成。

在電影情節中，女主角並沒有肥皂劇般的成為更有錢的富豪，來逆轉男主角家族的勢利評價；相反地，她藉由與白手起家的母親，重新聊起那段沒有名分的過往，拾回堅毅的自我，選擇不再參與豪門婚姻中無理取鬧的荒誕比較與競爭。

逆媳本不是天生暴躁、兇殘的人。能做個討喜的可人兒，誰想要當母老虎呢？媳婦們，不要把自己逼成了逆媳，才能讓你感到強壯，卻無法為自己帶來安全感。張牙舞爪的樣貌，連你自己都不喜愛。

試著重新找到自己存在的意義，別人還不認同，也沒關係──我也許是個不夠稱職的媳婦，但不代表我是個不好的人。

我本來的價值是什麼？我生下來既然不是為了「成為一位媳婦」才有意義，那麼，是什麼讓我值得被愛，並讓彼此決定想要攜手成為伴侶？我們都很清楚彼此並非十全十美的人，而能夠欣賞對方的缺陷與不完美，這段關係才能走得長久。

如果，我就是沒有辦法把你的家人當成我的家人，我不是個完美的媳婦，你仍愛我嗎？而我是否也愛這樣的自己呢？

「我婆婆不喜歡我，但我也不喜歡她呀！」

那位為婆媳關係所苦的女性後來告訴我，她正在重新思索與丈夫的混亂婚姻關係，她發現好像一個人真的比較快樂。對於「為什麼想讓大家都滿意？」的問題，她想，其實自己也沒有想要被所有人喜歡，只是感到不甘願。明明自己這麼努力，卻仍不被看見。明明已犧牲，付出所有，最後卻還是被指責自私自利。

於是，她決定至少要能給自己肯定，為自己而活。不要在夫妻關係以外的婆媳相處上，還要委曲求全。當然，她得開始學習為所做的決定承擔責任，不論是得一個人生活，或是帶著孩子，努力練習無條件的愛。

我想起某個時期，與周遭紛紛進入婚姻的姊妹們閒話家常。當時，我很佩服一位愛情長跑的老同學，明知道一直以來準婆婆的難相處，但夫妻兩人仍決定進入婚姻。

我們問她，難道不擔心婆婆以後藉機嫌棄她嗎？她回答：「我覺得還好。我婆婆不喜歡我，但我也不喜歡她呀！」

現在想想，這也許是一個做媳婦的最高境界。原來你也可以擁有不喜歡對方的權利，但不需用攻擊、貶損對方的方式與之抗衡。保護自己不成，還惹得一身腥，而能堅定地保有自我，自在地做自己。

相關書摘 ▶《你實在太累了，不是不會當媽媽》：很多媽媽不放心讓「長子」自己來帶孩子

書籍介紹

本文摘錄自《你實在太累了，不是不會當媽媽》，寶瓶出版

作者：陳彥琪

你不只是某某媽媽，你更是你自己。即使育兒忙碌不已，也請留時間給自己，那是滋養你自己的時刻，更是你往前走的力量。孩子會長大，會往外飛，而你的人生是自己的。

彥琪心理師與公婆同住，目前育有一女一兒。她曾經歷工作與育兒蠟燭兩頭燒的兩難，也曾面臨先生無法給出理解與支持的窘境，更曾在多年擔任親子館副館長及諮商心理師中，聽聞也諮商許多因育兒而疲憊又焦慮的媽媽們。

這是一本她寫給所有煎熬媽媽的療癒書。

寶瓶出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航