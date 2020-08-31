拜登真的是川普所說的「北京拜登」嗎？

文：樂然

早在今（2020）年4月，美國總統川普（Donald Trump）在競選廣告中就稱拜登（Joe Biden）為「北京拜登」，指其過去對中國過於友好，而要阻止中國，就要阻止拜登。廣告引用了拜登2019年5月在一次發言中說的話：「中國會吃掉我們的午餐？得了吧」以及「中國不是美國的競爭對手」等。

拜登去年5月2日在愛荷華的一次演講中表示，他認為擔心中國會超越美國，成為世界超級大國實為高估中國。他說：「中國會吃掉我們的午餐？得了吧，伙計。我的意思是，他們不是壞人。你看，他們不是我們的競爭對手。」他還說，「他們搞不定在南海和西部山區的巨大分歧，他們搞不清怎麼處理體制內的貪污。」

拜登這番言論引發爭議，有人批評拜登低估了中國對美國的經濟威脅。當時民主黨的總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）就批評拜登說：「假裝中國不是我們主要的經濟競爭對手之一，這是錯誤的。」

拜登和習近平被認為「私交甚篤」。2011年，時任副總統的拜登訪華時受到時任中國副主席的習近平接待，並在五日中國行中與習近平一共交談了十多個小時。2012年2月習近平訪美時則由拜登盡東道主之宜。

2015年習近平作為國家主席對美國進行國事訪問，拜登（Joe Biden）當時和妻子到機場迎接。拜登上一次訪華是在2013年。當時他向媒體表示，如果美中兩國能處理好雙邊關係，「機會是無限的」。他還稱習近平是一個「坦率和富於建設性的人。」

不過，觀察家注意到，在拜登副總統任期的最後兩年，歐巴馬（Barack Obama）政府對華政策已發生轉變，拜登的顧問伊利・拉特納（Ely Ratner）等人圍繞中國拿出了嚴格的分析報告，並對中國的軍事擴充、間諜行為、貿易中的手法表示深切擔憂。

隨著本屆總統選戰的進一步展開，拜登對中國的論調發生了很大變化。他幾次在辯論中指責對手小看了來自中國的威脅。今年4月18日，拜登團隊發布了一個攻擊川普的視訊廣告，指責川普在1月到2月一共表揚中國的抗疫成績十多次。拜登說，如果他成為總統，肯定會逼中國就範，讓其允許美國疾控中心的專家到中國考察。

川普總統去（2019）年在選戰中曾指責拜登的兒子利用父親的影響力，為其任職的私募股權基金從中國銀行獲得15億美元的投資，並賺了上百萬美元，但這一指控缺少明確證據。

在數天前正式接納美國大選民主黨候選人提名所發表的演說中，拜登只在一處地方提到中國。他說，如果當選將啟動在美國境內生產對抗新冠所需醫療設備的計劃，讓美國「不用再受中國或其他國家」的掣肘。

數天前通過的美國民主黨新版黨綱顯示，民主黨在對華政策的強硬程度方面並不相上下。新黨綱中多處批評中國在人權、經濟、安全等議題上的侵害行為。

據《路透社》報導，曾擔任三任英國首相外交政策顧問的湯姆・弗萊屈（Tom Fletcher）認為，如果拜登入主白宮，美國政府的對華政策也不會出現大的改變。他說，「我不認為拜登的政策和川普的中國政策會相差十萬八千里。但所用的語言會不同，會更睿智，更富有戰略性。」

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