【關鍵時事】2020米其林指南：你沒發現的三件事，其一是台灣人真的很愛吃牛排

文：陳靜宜

日前於台中公布《台北｜台中米其林指南》，這也是《米其林指南》在台灣的第三度評鑑。本屆與往年最大差別在於將評選範圍加入台中，從本屆公布的名單中，可以觀察到三個現象。

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一、不只是單店的競爭，更是集團間的競爭

從餐飲的角度來看，表面上是單店與單店的競爭，米其林是廚師們一拚高下的舞台，然而背後其實更是財團與財團的競爭，因為要支撐一家高端餐飲拿星，需要相當雄厚財力的奧援與團隊合作，很難靠單打獨鬥勝出。

台中星野集團可說是這次《米其林指南》的大贏家，旗下的JL Studio獲得二星、台中与玥樓、台中Meatgq Steak、台北Chope Chope Eatery皆獲得餐盤推薦，四家皆是今年新入榜餐廳。新入榜獲得餐盤推薦的台中金悅軒，是金悅軒餐飲集團旗下餐廳，其背後的主要金主，是台中華盛頓教育集團董事長羅文貴。

再一路細數，獲得三星的頤宮是屬於雲朗集團；獲得二星的Raw、祥雲龍吟是屬於赫士盟集團；二星的請客樓屬於寒舍集團；新入榜的一星A Cut牛排是屬於國賓飯店，其母公司是仰德集團。獲得一星的Longtail與餐盤推薦的Wildwood則屬於皓喜餐飲公司。

Photo Credit: 中央社 JL Studio 餐廳

二、日本料理在台灣高端餐飲市場佔比大

2020年《台北米其林指南》一共有32家入選星級餐廳，其中9家是與日本料理或其範圍相關，佔近三分之一。這而台北可算是日本本島之外，日本餐飲多樣性最高、密度最大與水準品質最齊全的城市。

為何有這麼高比例的日本料理？首先，台灣與日本在地理位置上相近，與其他國家相較，食材取得易達性高、運輸成本低、資訊流通快。其次，日本景氣低迷，近年大量日本餐飲集團或個人進軍台灣餐飲市場，增加市場廣度與深度。第三，台灣人的日本旅遊經驗豐富，對日本飲食的了解也相對其他異國料理來得熟悉，少了教育市場的成本，而消費者對菜式要求也相對高。第四，長達五十年的殖民歷程，日本對台灣在生活與飲食的內化程度高。

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其中包括：時尚日本菜（祥雲龍吟）、日本菜（謙安和）、壽司（天本、明*[註]、隆、野村、吉兆）、燒烤（大腕、俺達的肉屋*，此二家燒烤屬日式燒烤系統）

三、單一食材，以牛排（或牛肉）主題在高端餐飲市場占比高

有四家是與牛排與牛肉相關。即使不是以牛肉為主題的西餐，牛排也是主菜的必要選項之一。其中包括：燒烤（大腕、俺達的肉屋*）、牛排屋（A Cut*、教父牛排）

記得日前到新開業的Coast海鮮餐廳用餐，幾乎每道菜都有海鮮食材，然而到了上主菜時，發現卻是牛排，海鮮餐廳主菜是牛排，這令人有點摸不著頭緒，然而業者的理由是：「牛排是安全牌，台灣人愛吃牛排。」連續三年獲得米其林一星的教父牛排負責人鄧有癸也說，台灣人認為牛排帶有隆重、儀式感，慶賀生日、升官、歡聚時多以牛排做為選項。

Photo Credit: 業者提供 台北國賓大飯店的A Cut牛排館今年首度摘下米其林一 星

台灣消費者對牛排的了解程度高，日式鐵板燒、燒烤、涮涮鍋與牛排館帶動高端牛肉市場的發展，再加上近年美牛、日本和牛的雙雙解禁，使肉品選擇更加多樣化。從牛隻血統、肉品部位、熟成與養殖方式、產地等，進行大量的宣傳與教育，是肉品協會、肉品業者、進口商、餐飲業者與消費者共同達成的成果，肉品的詮釋則以美式與日式系統為主。

《米其林指南》的發行，雖說是以提供外國觀光客作為旅遊餐飲參考為目的而產生。不過摘星的背後，包含複雜商業模式、行銷運作與整合機制，綜觀榜單分析，可以對台灣餐飲有更多的發現與學習。

註解

餐廳名稱標示星號者為首次入選

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九