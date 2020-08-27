《阿峇卡巴東南亞電台》既然泰國在野黨推翻不了軍政府，那接下來就是我們學生的事了

8月16日下午5點，約200名旅居台灣的泰國公民聚集在台北車站大廳，同步聲援遠在泰國曼谷舉行的大型示威活動，而在台北唸大學的小恬（化名）就是其中一人。

今年的7月18日，泰國爆發了自2014年軍事政變以來最大規模的學運，他們提出了解散國會、終止騷擾異議人士、修正軍方制定的憲法等三大訴求，近日更上升至要求限缩王權的王室改革。

為了讓台灣聽眾更了解當下泰國年輕人的想法，本節目專訪了小恬，請她告訴大家為何泰國年輕人會對政府與王室不滿。

許多以年輕人為主體的社會運動，難免會被貼上受到在野黨煽動的標籤，但如今的泰國學運卻又不一樣的面貌。小恬批評，其實在野黨讓年輕人非常失望，如果不是在野黨沒辦法改變軍政府與王室，年輕人就不會站出來。

2014年泰國發生政變，對當時的小恬和許多泰國人而言，早已對政變習以為常，然而隨著各種濫權腐敗的現象浮現，也令他們想改變。儘管泰國在2019年3月舉行了政變以來的首次大選，受到年輕人歡迎的未來前進黨也興起，不過卻在今年2月遭到帕拉育總理領導的政府打壓而遭解散了，原有的國會議員也轉移黨籍到其它在野黨，在野黨勢力形同潰散。

小恬表示，雖然年輕人還是會被標籤背後是有在野黨煽動的，但實際上年輕人對在野黨的無為是失望的，年輕人是為自己的未來站出來。對於在野黨的低調，小恬認為，這是因為在野黨擔心觸犯《刑法》第112條-「冒犯君主罪」（Lèse majesté），因此在野黨並沒有為這次學運給予太多關注。小田指出，

在泰國的國民教育中，會灌輸人民對王室效忠的思想，但由於新世代更容易在網路上接觸不同的資訊，早已對政府、王室的權威有所質疑。小恬指出，指出學運的主要以30歲以下的年輕人為主，而30歲以上的長輩，多支持下現在的政府與王室，因此會以對王室的感恩動之以理，要求年輕人不要參與學運，小恬也為此和家人有爭執。

對於學運未來的發展，小恬也不清楚還能走多遠，因為這學運沒有中心領導人、權威組織領導，而且也有路線之爭，如一派是主張該進行限縮王權的改革，回歸真正的君主立憲制，另一派則是主張廢除王室，但這派人是佔少數的，而小恬自身的立場是主張改革王室的，這比廢除王室更可行。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 8月17日在台北車站大廳集會的泰國公民。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範