中國「逆風逆水」的下一個五年，習近平要做什麼？

文：鄧聿文（政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

一般來說，五年計劃的編制，至少要提前一年準備，換言之，關於「十四五規劃」，相關部門和研究機構可能一年前就接受了調研和起草任務。但新冠疫情所帶來的世界局勢的顯著變化，特別是中美關係在疫情期間的急劇惡化，使得原本按套路編制的計劃，要進行重大調整，北京高層要密切注意形勢的演變，力求使得計劃的編制，既符合五年內變化了的實際情形，又具有一定的前瞻性。

按照這樣的思路，外界大體可以管窺中國在未來五年主要做什麼。事實上，7月底召開的政治局會議，已經提出了一個新的名詞——以國內循環為主體的國際國內雙循環的所謂「新發展格局」。而新近由習近平主持的經濟社會領域專家座談會，進一步透露了北京高層在未來五年關心的核心問題，它們也是「十四五規劃」的重點所在。

對習近平來說，未來五年中國面臨的國際環境是很不友好的，他用了「更多逆風逆水」來形容。一方面是世界百年未有之大變局的加速變化，「進入動蕩變革期」，另一方面中國又要確保實現中華民族偉大復興戰略全局，可以想見北京高層是如何的戰戰兢兢。

在此判斷下，中國下一個五年將要調動全國力量，主要做好以下四件事，一是構建國內循環為主體的雙循環經濟發展格局；二是在產業和金融上重點補短板，以新型舉國體制盡快突破關鍵核心技術，提升自主創新能力；三是大力發展軍備，打造一支能夠抗衡美軍，打贏高科技局部戰爭的國防力量；四是進一步壓縮國內政治空間，使中共能夠平穩渡過人心思變的動蕩期。

既然未來的國際環境對中國是不友好和不安全的，中國首要的任務是為未來五年乃至十年出現經濟脫鉤和兩個陣營做好準備，因此本質上講，以雙循環為表現形式的「新發展格局」其實是中共的「備胎」，即預防最壞情況的出現對中國社會和中共統治帶來的不利影響。

最近川普（Donald Trump）又威脅要和中國進行脫鉤，如果他當選下屆美國總統，由於正好和「十四五規劃」撞期，在關鍵領域和產業的部分脫鉤是完全可能的，事實上這個進程已經開始，美國對中國科技企業的打壓就是意在使兩國科技脫鉤。

對中國最壞的情況是世界形成以西方為主導、囊括了大部分新型國家和發展中大國的陣營，和中國單一陣營的對壘，這種極端情況儘管發生的概率很低，然而即使某種程度的出現如美國建立起了圍堵中國的民主聯盟，那麼對中國的經濟也將是災難。因為中國主要的國際市場是在西方。

經濟一旦受困，接下來就是就業和財政危機，不但影響民眾的生活，也將讓其他增強和擴大北京實力和國際影響力的項目，包括解放軍的武器現代化，因財政壓力而無法推進，連鎖效應的結果，最終將威脅中共統治。這是北京高層不願看到的，必須對此早做規劃和佈局，為中國的經濟建立一個「免疫」體系，以逐步減少對國際市場、尤其西方市場的依賴。

雙循環乃就經濟總體而言，在建立雙循環的過程中，一大重點是補產業和金融安全以及核心技術缺乏的漏洞。從中美貿易戰和在科技、金融領域的較量看，中國雖有全產業鏈優勢，但大部分產業還處於中低端，而在高端產業和一些關係國防和經濟金融安全的戰略性產業上，中國的自主創新能力差，被美國卡脖子，它們是中國的短板，華為就是一個鮮明例子。想必北京高層對此有切膚之痛。但這些產業對經濟、中國打贏新冷戰以及穩定中共統治，又起著十分重要的作用。

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因此，北京高層勢必會把它們中具有戰略意義的短板作為「十四五規劃」的重點，在未來五年乃至更長時間用舉國之力去攻克和突破，將一個個漏洞補上。貿易戰以來，習已多次強調要用社會主義制度集中力量辦大事的優勢，並結合市場經濟的新舉國體制，集中攻克集成電路、生物醫藥、人工智慧等重點領域和關鍵環節的產業和技術短板。

雙循環經濟和產業領域的補短板也涉及中國的軍工產業，對解放軍武器裝備的現代化，打贏高科技下的戰爭，意義自不待言。雖然中共政治局會議和經濟社會形勢座談會沒有提及這塊內容，但「十四五規劃」肯定少不了中國軍事的現代化。因為它直接涉及中共的國防安全和統一大業。

從中美軍事對抗來看，隨著美軍更深介入南海和台海，頻繁在南海進行自由航行，對中國進行抵近偵察，派軍艦穿越東海和台灣海峽，兩國發生軍事衝突的風險越來越高。中國還要預防台灣獨立，對台進行武統威懾，和印度在高原的武力對峙以及其他預料不到的突發事件，這些都依賴一支強大的軍隊。

解放軍最近頻頻在周邊海域進行實彈演習，為的就是檢驗戰爭打響後的軍隊作戰能力。美國對中國的遏制和圍堵，最後的手段也是軍隊。而在武器和戰力方面，解放軍和美軍的差距還是相當大的。這讓北京高層寢食難安。「十四五」這塊短板要盡快補上，縮短和美軍差距。

對外界而言，既要捕捉領導人講話、會議或官方專家學者透露的訊息，但也要從官方不提的，或意欲掩蓋的事物中看懂北京高層的意旨和關注點。就下個五年計劃言，除了上面論及的中國軍隊的現代化，確保黨的穩固統治亦是北京高層操心但又不願點破的。

雖然前述幾個方面背後都指向黨的統治，為中共在動蕩期的穩固統治掃清各種障礙，填補漏洞，然而北京高層會把這個問題單獨拿出來，作為特別需要處理的直接關涉政權安全的重大問題來防範，這主要是因為中共判斷目前的百年未有之變局會持續很長時期，它將對中國社會特別是人心產生什麼影響，對黨內導致何種衝擊，北京高層其實是沒底的。

現實也使北京高層有如此憂慮。從最近幾年特別是新冠疫情以來，黨內尤其是紅二代出現的幾起反習反共事情來看，他們已經感覺到人心和黨心的微妙變化，儘管外有民族主義和國家主義的保駕讓中共的合法性暫時無虞，但倘若外在局面對中國越來越嚴酷，內部的經濟社會問題又得不到很好解決，那麼它終將要反饋到黨內，出現黨內更大的分化和分裂是可期的。

所以，北京高層要防止這種現象的發生，利用黨所掌控的資源和「武器」，特別是宣傳和警察工具，強化對社會的控制，收緊社會和黨內的政治空間，加強對官員的人身捆綁，在下個五年，都是應有之義。

中國下個五年當然要做的事有很多。但從優先順序和亟待解決的問題看，上述四者會是北京高層的首選。中共已經判斷中美對抗至少要貫穿其第二個百年奮鬥目標的第一階段，在這15年內，中國面臨的戰略環境都將惡劣。其中，從明年開始的五年又尤其險惡。因此，在北京高層看來，假如把這五年該辦的事做好，美國以後就奈何不了中共。

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