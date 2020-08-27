【圖表】政府App大比拚！四張圖帶你看六都市府App使用情形

「好不容易把個人資料輸完，結果app突然跳離， 重複了三次，最後都被跳離開。」「推播訊息太多，已經關閉仍然不停推送，很惱人。」你在使用縣市政府所推出的手機App時，有經歷過這些令人不快的使用經驗嗎？

近期桃園市審計處於108年總決算審計報告中指出，桃園市政府各局處近年建置了29款App，建置、維護及推廣花費超過新台幣1億元，但其中中壢馬祖新村及桃園文化資產導覽等5款App安裝次數不到1000，如同蚊子App，另外桃園市民卡、桃園親子網等4款App則是評等星數偏低。

針對這些可能使用不易或推廣不足的App，桃園市審計處已於報告中要求相關單位檢討與改善，目前桃園市政府已下架4款App。

其實過去幾年由於智慧型手機的普及，各地縣市政府推出許多與市政或生活相關的手機App，以六都來看，各直轄市政府目前有上架的App共有96款，這些App目前表現是如何呢？關鍵評論網整理這些App在Google Play商店及蘋果App Store中的評價資料，讓我們來一起看看六都中誰的App最多？誰的App評價最高？

上圖整理自六都市政府官網上的App清單，從圖中可以發現，目前上架最多App的直轄市政府為桃園市，目前有23款App仍在App商店上架中；而最少App的則是新北市，只有7款App在App商店中上架。

那民眾對這些App的評價又是如何？

我們以各直轄市App的評等星數與評論則數加權平均*計算後發現（計算方式請見文末），桃園市不只App數量最多，在App整體表現上與其他直轄縣市相比，也較受民眾青睞，但這也可能是桃園市府經審計處要求改善後，已經下架一些評價過低或不便民App的效果；而新北市App的整體表現則是跟App數量ㄧ樣，都是六都最後一名。但整體而言，六都的分數差距不大。

在看完六都App整體表現後，我們再更進一步從下載量與評分數觀察，在96款App中，哪些App有變成蚊子App的可能？哪些App則是優質App？

由於蘋果App Store沒有提供下載量數據，所以這部分只會使用Play商店資料進行分析。

從圖中可以發現，除新北市以外，其餘直轄市皆有下載量極低（低於五千）、評分為0的App，分別是桃園活動通、台中長照App、道路養護資訊系統、台北市立美術館、高空大OUK，但並不代表這些App是蚊子App，有可能因受眾或功能上的不同而導致下載量低或沒有評價，例如台南市的「道路養護資訊系統」就只有提供市府內部管理單位使用，所以下載量極低是合理的現象，而高雄市的「高空大OUK」則是評價過少所以沒有列入系統計算。

比較值得關注的是圖中評星介於1到3分的App，這些App已累積一定的下載量，但分數仍在中間偏下，像是行動台北卡及高雄好停車等多款App。有一定的下載量代表著民眾對這項功能有一定程度的使用需求，但分數中間偏下代表著其中一定有讓民眾使用不便地方。

例如「行動台北卡」因頻繁跳出不明錯誤代碼，讓民眾難以使用，在App商店中負評如潮。而「高雄好停車」打著可以讓用戶便利繳費的功能，但卻被用戶反應根本不能繳費。

「很難用，一點都不便民。」「根本不能繳費的爛app，學學台南好停車好嗎？」(擷自App商店使用者評論)。

這些問題如果市府未來沒有改善，未來這些App都很有可能變成蚊子App。

除了下載量及評分低的App外，分數落在3到5分且下載量高的App也值得關注，這些App評分較高，但真的有比較好用嗎？

「資訊查找方便，去桃園玩查看景點介紹很好用。」「活動推播訊息很即時，出去玩滿方便的，內容非常多，很值得推薦！」(擷自App商店使用者評論)。

分數為4.3分的「桃園智慧遊」因為資訊豐富及簡單易用，所以在App商店中的評論就為好評居多。但像「台中購物節」雖然有著4.1的高評分，App商店中的評論卻褒貶不一，有民眾覺得設計簡單易用，但也有民眾認為需要頻繁更新修復問題十分困擾。

高分背後可能的原因

而我們也非常好奇，那些接近滿分五星的App，高分背後的可能原因為何？這類App共有四款，「桃園市虎頭山環境教育園區智慧導覽」與「高雄祈福e指通」都是五星滿分的App，而「台南水情即時通」與「高雄市戶政線上e指」則是獲得4.9分的評價。

其中五星滿分的兩款App，雖然評價留言都很正面，但是評價與留言數都很少，不足20則；且下載量也偏少，都不到一萬。或許是因為使用率低，所以能維持在5星。

獲得4.9分的「台南水情即時通」有超過350則評價留言，從留言內容來看則是褒貶不一，但能看出民眾確實這個App所提供的資訊有需求。

而4.9分的「高雄市戶政線上e指」則有超過700則以上的評價留言，但我們從中發現一件有趣的現象。

在「高雄市戶政線上e指」的商店評論中，這個App在三年前某個時間內有密集留言且好評不斷，評論區充滿著「非常滿意」「非常便民」「xx第一戶政，讚！」的5星評論，於是我們好奇那段時間是不是有辦什麼活動呢？又或著是這款App真的超級好用。

在搜尋後發現，原來鳳山區第一戶政事務所為了推廣這款App，曾經在剛推出時舉辦過安裝App好禮大放送的活動，只要出示安裝畫面讓戶政所人員確認後，即可參加抽獎，藉此衝高App的下載量，那這項活動是否與App評分有直接關聯，我們不得而知。

此外也看到不少5星評論會特別提及特定戶政所辦事人員服務態度良好，而並不是直接反應App好用與否，這很難不讓人聯想戶政所辦事人員是否也背負著推廣App的業績壓力。

從審計處的報告中不難看出，用戶評分與留言評論都是審計處審查預算時，評估App是否有達成便民目的的重要參考依據，如果數據被過度美化而無法反應App真實的使用情況，就算評分再高、好評再多，無法真正傾聽使用者意見，無法達到便民目的，前面做得再多也是枉然。

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【註】

App加權平均計算方式：先以同一款App在Google Play商店及App Store的評分數量當作權數計算平均，如果Google Play商店的評分數量越多，Google Play商店評分的比重就會越高。得出每款App的加權平均分數後，再對各市府一樣以各個App評分數量當作權數計算平均，最後得出代表各市府App表現的加權分數。

核稿編輯：林奕甫