關鍵評論網訂閱制正式上線！有你的支持，我們可以一起走得更遠

親愛的讀者你好，我是關鍵評論網的共同創辦人楊士範（Mario）。可能已經有些讀者已經有注意到，我們開始推行「付費訂閱不看廣告」的新會員服務了，原因並不複雜，但我們依然希望透過這篇文章，跟大家做更多的說明。

關鍵評論網是從2013年8月上線至今，經歷過7年的時間，我們已經有6個內容品牌（包含關鍵評論網、every little d、INSIDE、運動視界、癮科技和電影神搜）許多個內容產品（如頗受好評的國際大風吹、馬力歐陪你喝一杯podcast、運動視界啪podcast）等，這一切除了工作夥伴的努力之外，各位讀者的支持是不可或缺的另一半。

我相信讀者都知道，在網路媒體中，多數人都很習慣了閱讀/使用免費的內容，並透過廣告的方式來提供這些媒體營收；但另一方面，我們也相信有些讀者其實不喜歡各種顯示型的廣告，願意提供一些費用來換取不看廣告的權利。

而從現在開始，我們將會陸續開始提供各種付費類型的服務，第一個推出的就是付費不看廣告的服務。只要你願意每個月用新台幣99元（訂閱一年的優惠價是990元）支持我們，就可以享受快速乾淨無廣告的閱讀體驗，如果你不滿意或是覺得我們服務不好，你可以隨時取消訂閱，或是寫信告訴我們可以做哪些事情讓你更滿意。

除了付費不看廣告的服務，未來我們還會陸續推出不同的服務，包含了付費內容、多元的電子報、會員專屬活動、實體或線上課程等等。

這只是一個開始，歷經7年時間，關鍵評論網如果是個人，他現在正是進入到要上小學的階段，開始要繼續快速學習和成長的過程。而有你的支持，相信我們可以走得更快、更遠和更好。

責任編輯：楊士範

核稿編輯：王銘岳