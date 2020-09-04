《解痠止痛，筋膜伸展解剖書》：三套動作消除肩頸的痠痛、僵硬與緊繃感

文：中田雄大

消除脖子的僵硬感

就此告別因長期使用電腦，而累積的沉重與不適。

伸展這裡的肌肉：

Photo Credit: 方言文化

胸鎖乳突肌是脖子上最粗的肌肉，從鎖骨連接到耳後，功用是讓脖子可以左右轉動及傾斜。「游自由式時的換氣動作」，使用的就是此部位的肌肉。

以解剖學的角度說明伸展運動

脖子經常感到僵硬、沉重與不適的人，大多是因為長時間面對電腦，或是從事某些頸部必須固定在相同位置的工作所致。

實際上，只要經常做出「游自由式時的換氣動作」，脖子就不太會變得僵硬，但是上班族不太可能每天這樣做，就算是到健身房鍛練身體，也很少有人會做這種動作的訓練。長久下來便讓脖子變得僵硬。

說得更明白一點，只要沒有妥善運動這塊「脖子上最粗的肌肉」，頸部的僵硬情況就會越來越嚴重。相較於此，經常伸展此處肌肉，症狀就會馬上消失。

此外，這項伸展操能夠促進血液及氧氣的循環，就算是長年累積的頸部僵硬，也能在做完之後，立刻感覺到脖子變得輕鬆靈活。

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POINT：如果手掌施力過猛，造成反彈的現象，很可能會讓脖子受傷，請千萬要注意。

消除低頭族最苦惱的頸部痠痛

有效放鬆因太常滑手機，導致的肌肉僵硬。

伸展這裡的肌肉：

Photo Credit: 方言文化

有些人基於工作上的需要，平常會刻意保持笑容。但你可能不知道，頸闊肌的主要功用在於把嘴角往下拉；因此，這兩片肌肉如果太過僵硬，嘴角便會自然而然地下垂。

以解剖學的角度說明伸展運動

長時間使用手機的低頭族，除了脖子容易痠累之外，還會造成嘴角下垂等看起來沒精神、疲態畢現的窘境。

這是因為一旦一直維持著低頭滑手機的動作太久，便會使從下巴連接到鎖骨的頸闊肌變硬，導致下巴附近的肌肉被往下拉。

有這種症狀的人，最適合做本節介紹的這項伸展操。這個動作可以讓原本因為低頭滑手機而持續收縮的肌肉放鬆，使下垂的嘴角回到原本的位置。

部分症狀嚴重的人，還有可能罹患「直頸症」，導致頭痛、難以點頭等問題。而此伸展操也具有預防及改善直頸症的效果。伸展頸闊肌，不僅能幫助你找回美麗的笑容，還能恢復原本應該自然彎曲的頸部弧線。

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POINT：操作時請務必注意，這個動作並不是將頭往後仰，而是靠著手部的力量，將中指往天花板的方向頂。

消除脖子至背部的緊繃感

緩解因背著背包太久，而產生的僵硬症狀。

伸展這裡的肌肉：

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斜方肌位於背部最表層，功用在於撐起雙臂。高舉手臂或是拉住東西都會用到此處肌肉，但日常生活中做這些動作的機會並不多，因此也是容易變得僵硬的部位。

以解剖學的角度說明伸展運動

斜方肌的面積相當大，覆蓋了從脖子到肩膀及背部的範圍，屬於相當容易出現僵硬症狀的肌肉。

斜方肌的功用在於從肩膀位置撐住身體，當人要舉起手臂或是拉住東西的時候，這裡的肌肉便會派上用場。

然而，由於大部分現代人在生活中越來越少做出上述動作，所以此處肌肉容易僵化。此外，坐在辦公室使用電腦時，這裡的肌肉必須一直撐起手臂的重量，因此常有「明明沒出什麼力，脖子到背部卻很僵硬」的不適感。

這項伸展操非常簡單。雖然斜方肌分成上中下三個部位，但只要一個動作就能搞定。感覺脖子不舒服或是背部有緊繃感的人，都很推薦練習這項伸展操。

Photo Credit: 方言文化

POINT：操作時頭部如果往內縮，下巴就會抵在胸口，伸展效果也會打折，因此要盡量讓頭部保持不動，直直往正下方拉撐。

書籍介紹

本文摘錄自《解痠止痛，筋膜伸展解剖書：全體幹32項拉筋全伸展，有效鬆筋解鬱，啟動體內自癒機能》，方言文化出版

作者：中田雄大

譯者：李彥樺

一提到「伸展」，許多人便聯想到專業運動，以為必須規律、穩定地伸展肢體，且執行時間要夠長，並具備一定強度才會有效。然而，作者中田雄大在《解痠止痛，筋膜伸展解剖書》中強調，「一分鐘極致伸展操」是一種「就算只有三分鐘熱度也沒關係」的健身方法，儘管投入程度不似專業訓練來得高，同樣能獲得值得期待的放鬆效果。

憑藉著多年來的教學經驗，中田雄大深知許多人「越想著要努力，反而越難持之以恆」的惰性。因此，他認為不需要每天伸展，你可以「想到再做」、「不太舒服時做」或「看電視空檔時做」。最重要的是，必須隨時讓身體保持「活動」狀態，才能真正活絡全身循環與肌肉筋膜。

在《解痠止痛，筋膜伸展解剖書》中，他特別針對人體的「7大部位」（頸、肩、手、腿、腰、臀、臉），規畫「32項拉筋伸展操」，皆能幫助舒緩、消除至少一種不適感。透過步驟式的圖文說明、動態示範影片，任何人都能輕鬆拉筋伸展，全身痠麻疼不藥而癒。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航