宮部美幸《鎌鼬》小說選摘：鎌鼬殺人分毫未取，江戶百姓無不聞之色變

文：宮部美幸（Miyabe Miyuki）

〈鎌鼬〉一

夜裡的雨愈下愈大，淅瀝瀝地敲打著薄木屋頂。獨自在家的阿葉聽著滂沱的雨聲，心中暗忖現下約莫戌時了。

父親玄庵方才出診，趕赴須田町救治一名急病患者。自他踏出家門算來已有一個時辰。阿葉一邊縫補衣物一邊等門，愈等心裡愈不踏實。

（剛才應該陪爹一起去的。）

市井大夫玄庵住在八方原前段的十軒大雜院，懸壺濟世已有十五年。求醫病患雖多，但多半是掙錢僅夠當日支用的窮苦人家，自然鮮少有人付得起藥錢；而玄庵也明白「巧婦難為無米之炊」的道理，說什麼都不肯收費。因此，儘管診所門庭若市，父女倆的日子仍是捉襟見肘。比起在富商大賈和諸侯領主身旁安閒享福的那些御用大夫，可說是天壤之別。

雖是如此，阿葉沒有半句怨言。父女倆還算三餐溫飽，替人縫針補線也可添些家用。不少患者會拿貨物充抵藥錢，不無小補。玄庵並非醫術拙劣，而是安於清貧度日，沒什麼好委屈的。母親生下阿葉不久便撒手人寰，此後十八年間，父女相依為命，倒也其樂融融。

阿葉從小自由奔放，圓嘟嘟的面頰，彎垂的眼尾，格外惹人喜歡。做起事來迅捷俐落，與玄庵同樣廣受患者的愛戴與信賴。

今晚父親遲歸，阿葉之所以提心吊膽，原因在於近日城裡喧騰一時的殺人魔。九月以來，已有三名無辜百姓慘遭濫殺害。

從初春以後，人們口耳相傳著這個殺人魔的惡跡。他如風一般出現，又如風一般消失。舉凡見過他的人，皆淪為刀下亡魂。此人心思縝密，鎖定的目標若是攜狗同行，便連狗一併砍殺，不留活口。手法亦相當凶殘，一刀斬首，頭顱僅餘一層薄皮勉強連在軀幹上，搖搖欲墜。不知不覺間，殺人魔因其毒辣的手段被冠上「鎌鼬」的名號。

更可怕的是，鎌鼬殺人分毫未取，江戶百姓無不聞之色變。由於鎌鼬的身分未明，種種臆測好似雪片漫天紛飛，有人指稱其實是武士上街拿人練刀，有人認為是無法謀生的流浪武士發狂，還有人說是近來興起尚武風潮的生意人藉此試藝，各路謠傳層出不窮。甚至出現是某座神社供奉神祇的腰刀嗜血而夜夜作亂，這種街頭報紙趨之若鶩的小道消息。

「想必此人劍術高明，但近日情況非比尋常。」玄庵曾這麼說：「劍具有某種魔力。大凡擁有劍豪美譽之人，皆已馴服此種魔力並且為己所用；然而功力未達化境者卻反受劍力所縛，淪落至劍是主、人是僕的下場。」

去年，享保二年（一七一七年）二月，大岡越前守忠相才剛接任江戶南町奉行。忠相現年四十一歲，可謂榮獲破格拔擢的年輕町奉行。第六代將軍德川家宣與第七代將軍德川家繼施政低效不公，導致朝政崩壞，綱紀廢弛，英明果斷的第八代征夷大將軍德川吉宗為徹底整飭奉行所與評定所，大膽啟用了這名青年才俊。

忠相果然不負眾望，在他的帶領下，一切重新步入軌道。

他尤其致力於改革警察暨司法制度。導正捕吏風紀，加速清理積案，多年來被關押在傳馬町大牢裡的尚未定罪者，亦獲得重啟舊案的機會。當然，忠相很快便獲得江戶市民的擁戴。

就在這個時候，鎌鼬出現了。

起初，人人都說「別擔心，大岡大人一下就會逮到人」，還有莊家開設賭盤邀集下注鎌鼬何時落網。血氣方剛的年輕人則結群組隊，信誓旦旦必定親手「取下鎌鼬的項上人頭」。

然而，事與願違，鎌鼬始終沒有落網，連確切的線索都未能掌握。唯有令人不忍卒睹的屍骸一具又一具增加。

到了秋風揚起的時節，百姓終於忍無可忍，紛紛指責奉行所和大岡大人的無能，蓄積已久的不滿旋即演變為大舉撻伐。甚至有村長憂心忡忡，「再這樣下去，說不定連奉行大人都要被鎌鼬斬首啦」。其實江戶的奉行並非只有忠相一人，尚有一位中山出雲守坐鎮北町，可是這位已是耄耋老矣，再加上忠相平日享有盛譽，招致的抨擊益發猛烈。

與此同時，主上亦下令嚴加搜索，可惜遲遲未有斬獲。

漸漸地，猶如侵蝕人骨的疫病，肅殺之氣籠罩江戶的市街。家家戶戶閉門不出，終日惶惶不安，唯恐陌生人靠近。這股恐懼也蔓延到了阿葉居住的大雜院。

（爹真是的，仗著膽子大……）

阿葉擔憂父親的安危，一肚子氣全出在不在家的玄庵身上。

（不想想眼下是什麼情況！）

前來央請玄庵出診的是須田町一家水果盤商的年輕伙計，一路跑來氣喘吁吁，冷汗直淌。

「老闆娘頭暈眼黑地就昏過去了，可是求了好幾家診所，大夫都不情願出診，我急得不得了，後來聽說這裡的大夫有膽量，一定會願意來醫病……」

玄庵一聽，當下就坐不住了。阿葉自然極力勸阻父親出門。

「這回的殺人魔不同以往，即使是像爹這樣一眼就能看出是身無分文的窮大夫，還是會惹上殺身之禍。」

「江戶那麼大，又不是有幾百個鎌鼬到處殺人，用不著擔心。」

「那女兒陪爹一起去！」

「傻孩子，那樣更危險。」

話音未落，玄庵已趕著出診去了。年輕伙計保證會平平安安送大夫回家，但阿葉仍不放心，因為父親說不定會自詡是「有膽量的大夫」，婉拒讓人送回來。她愈想愈懊惱，平時常陪父親出診，早知道今晚也該陪同前去，現在就不必一個人乾著急。

時間一分一秒流逝。屋外颳起風，吹得門板乒乓作響。

（況且是須田町……）

阿葉心焦如焚。已經有十個人命喪殺人魔的刀下了，其中三起案子都發生在須田町附近。

（哪邊不好去，偏偏是去那邊。）

阿葉坐立難安，忍不住擺弄起收拾整齊的藥櫃，最後毅然抬起頭，做出了決定。

（再等下去也不是辦法，去看看情況吧。）

阿葉是個性急的姑娘。拿定主意後迅即點亮燈籠，趿上鞋履，拉開大門。屋外雨急如箭，只見一片漆黑。阿葉打著油紙傘、拎上燈籠，邁過門檻，耳裡盡是落於傘面的嘩嘩雨聲。

所幸燈籠的光線尚可照亮腳邊。這是玄庵特別訂製的燈籠，白底黑字寫著「八方原前段 大夫 新野玄庵」。如此一來，若行走夜路時偶遇急病求醫的人，便可及時趕往救治。太陽下山後，屋前也會掛上同樣的燈籠。

阿葉離開家門，低眉垂眼匆匆趕路，不一會就來到八方原。這片廣場介於筋違御門與青山下野守官邸之間，共可通往八個方向：一往昌平橋，二往芋洗坡，三往駿河台，四往參河町一帶，五往連雀町，六往須田町，七往柳原，八往筋違御門，故得其名。阿葉暫且止步，燈籠亮光所及之處，看不到任何人影。遠方傳來一聲低吠，像是野狗的抽噎。

（別怕，阿葉，沒什麼好怕的！）

阿葉挺直腰，這樣告訴自己，再次快步前行。

燈籠映出細細長長的影子，每走一步便搖晃不已。阿葉走得很急，幾乎要追過地上那道長影。

她走了又走，不見任何一個人迎面而來。傳入耳中的依舊唯有滂沱的雨聲。她停下腳步，舉起燈籠照向銀絲雨幕的遠方，只見路面一畦畦水窪映著燈籠的光亮，綿延不絕的夾道暗樹，及武士宅第那高聳幽黑的土牆。

（怎麼辦？）

阿葉咬著下唇。

（再往前走一段吧……反正就這麼一條路，爹要回家也得走這條路。）

想著，她陡然打了個寒顫。

（說不定爹已遇害，正躺在近旁的暗處，我卻渾然不覺地從他的身邊經過。）

阿葉再也捱不下去。她緊握著油紙傘柄心想，倘若此刻能拿幾千兩金子換取足以照亮天地的陽光，縱使得花上一輩子償還這筆巨款也甘之如飴，就在這一剎那……

傳來一聲撕裂黑暗的吶喊，接著是重物倒在泥濘裡的聲響。

阿葉心頭一凜，愣了一瞬，手中的傘一扔，便朝聲源處狂奔而去。還來不及感到恐懼，她的雙腿已先動起來。

叫聲是從左邊傳來。距離道路數步之遙，有一條隱沒於樹林間的坡徑。阿葉踏著濕滑的泥土，爬上和屋子一般高的小平坡。直到這一刻，阿葉才真正被嚇得一動不動。

燈籠照出一道黑色人影。阿葉的腳步聲引來對方的轉頭探看，而旁邊還躺著一個人，像是一具隨意棄置的木偶。

（是鎌鼬！）

阿葉無法動彈。此時，她才體會到人們形容「腳底生根」是有憑有據的。她的喉嚨乾澀，發不出聲，只能呆立原地，甚至壓根忘了該吹熄燈籠。火光將阿葉照得一清二楚，也照出了那道人影。兩人隔著約莫十尺的距離，相互對峙。

對方一身黑衣，右手提著出鞘的刀，昂然佇立大雨中。此人原為覆面，可能是方才殺人時有些鬆脫，露出了相貌。對方是個年輕男子，五官端正，目光炯炯，眼中殺氣騰騰，身高肩寬。一邊衣袖割破，結實的胳膊裸露在外，連阿葉也能一眼看出他力大無窮。暗夜中，那道身影顯得無比巨大，彷彿阻擋了阿葉的所有退路。

（要被殺了……我要被殺了！）

無數的念頭如走馬燈般，掠過阿葉的腦海。

（我就要被殺了，我死了就剩爹一個人，做夢都沒想過我會這樣死去，刀子砍在身上會不會疼呢？）

她像是凍結在原地，什麼都聽不見，連眨眼也辦不到。這一瞬間，比至今為止的人生還漫長。只見男子的肩頭向前移動，阿葉決定聽天由命，縮起身子，闔上眼睛。

什麼事都沒發生。

阿葉提心吊膽地睜開眼睛，男子不見了。不曉得殺人魔消失於何方，她慌忙環顧四周，沒發現絲毫動靜，唯有張狂的雨聲灌入耳裡。

她握著燈籠的手不停發抖，膝蓋震顫不止。

（小命保住了……）

牙齒直打戰。

（小命保住了！雖然不清楚原因，總之活下來了……）

阿葉從頭到腳被豪雨淋得濕透，好不容易才邁開發軟的腿腳，走向倒在地上的那個人。原本她懷抱著一絲希望，說不定對方還沒斷氣，可是在目睹那悽慘的死狀後，立刻明白他已回天乏術。傷痕累累。致命傷是從左肩劈落的一記袈裟刀法造成。身上的衣物也沿著刀傷裂開，露出白蠟般的皮膚。

（未免太殘忍！）

死者是年約三十的武士。頭戴織錦緞的角巾，身穿外褂和褲裙的禮服，腰際佩有精巧的小藥盒。阿葉將燈籠湊近，辨識出上面的徽紋—圓圈中央有個「桐」字。她思索片刻，想不出來是哪一位諸侯的臣下。

屍體的右手握著拔出的刀，雙眼圓睜，模樣相當駭人。阿葉別過臉，沿著坡徑下到路面時，依然空無一人。她連滾帶爬地往警備所跑。

當阿葉趕到最近的一間警備所時，恰巧南町奉行所捕快井手官兵衛也來到這裡。近來發生的「鎌鼬隨機殺人案」出動了所有的捕快，每天晚上和巡守隊員一起巡邏。在警備所待命的幾個巡守隊員一聽到阿葉的報案內容，無不激動得站了起來，唯獨四十出頭、正值壯年的捕快神色有異。

奉行所的捕快注定一輩子只能當底層的官差，每年三十袋米的固定俸祿加上十袋米的官職津貼，糧餉微薄，就算晉升為資深捕快也僅加給五袋米而已。儘管不是不可能升上捕頭之位，但機會渺茫，或許拾荒人撿到金幣還要容易一些。

饒是如此，這在從前仍是一份好差事。正如俗稱「八丁堀七大不可思議」的其中一項「有錢能使鬼推磨」，在過去那個時代，賄賂捕頭和捕快幾乎是公開的祕密。

忠相一上任，第一道命令就是嚴禁賄賂捕頭和捕快。在下令之後，還透過他培養的捕快心腹，監督同儕有無違法亂紀。不少人由於大量收受賄賂而遭到革職。不僅如此，忠相嚴格禁止藉助「探馬」辦案，並且發布公告，若是人手不足，則以巡守隊員做為輔助。其實過去早有這道禁令，但一般捕吏並未依法遵循。不過，相傳奉行其實也擁有一批私人的「探馬」。

這些政令對庶民相當有益，然而，奉行所的部分捕頭和捕快抱怨四起，亦是不爭的事實。「探馬」雖然是捕頭和捕快的個人幫手，但這個身分有助於在街坊廣結人脈，當百姓有所求時，自然也能從中謀點小利。可是禁令一下，捕吏立時少了幫手，不但辦案不便，工作也變得繁重。儘管有巡守隊補充人力，但很多時候就不方便打馬虎眼了。於是，心懷不滿的人如同雨後春筍般出現。這事說來可悲，卻也順理成章。

這時，鎌鼬出現了，並且遲遲未能緝捕歸案，民間逐漸出現抨擊奉行的聲浪。這件事對懷有不滿的人來說，簡直求之不得。甚至傳出有奉行所的內部人士直言乾脆別抓到鎌鼬才好——諸如此類荒唐的流言，連阿葉也曾耳聞。

（莫非這位捕快也覺得別抓到才好？）

官兵衛上上下下打量阿葉半晌，總算嫌麻煩似地起身。阿葉望著他，趕緊打消忽然浮現腦海的這個念頭。

阿葉、官兵衛及兩名巡守隊員在雨中奔跑。四人分別吃力地爬上坡。這次有更多燈籠照亮這一塊小平坡。

「什麼都沒有啊。」官兵衛率先發難。

「小姑娘，妳會不會記錯？當真是這裡嗎？」

今晚輪值的其中一名巡守隊員彌平問道。他是個頭髮黑白參半的老人。

「我沒弄錯，剛才真的在這裡。」阿葉急得嗓子都尖了。「可是不見了！」

「該不會是屍體不想淋雨，所以走掉了吧？」官兵衛從牙縫裡冷冷地擠出話，「這陣子膽小鬼變多，像這樣小題大作的事我已遇上第二回。託妳這笨丫頭的福，害我渾身濕透。」

官兵衛別開臉，彷彿要吐唾沫。阿葉感覺淚水湧上喉頭。彌平輕拍她的肩膀給予安慰，就著燈籠的光線進行搜索。搜索到一半，他不經意抬起頭，發現方才扭頭不理睬阿葉、兀自佇立雨中的官兵衛，突然蹲下來，於是開口問：

「井手大人，您找到線索了嗎？」

「沒什麼，只是顆石子。」官兵衛不耐煩地回答。

「太奇怪了，怎會這樣？」阿葉忍不住語帶哭聲，「方才我真的看到一位武士大人遭到砍殺。我還看到了鎌鼬！」

「既然如此，屍體上哪裡去了？」官兵衛話中帶刺，「恐怕只是做了惡夢吧？往後記清楚，撒這種謊，小心犯下欺君之罪。」接著，他朝巡守隊員揚了揚下巴。「記下這姑娘的住處和名字。下回再胡鬧，便抓去警備所。」

書籍介紹

本文摘錄自《鎌鼬》，獨步文化出版

作者：宮部美幸（Miyabe Miyuki）

譯者：吳季倫

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日本國民作家——宮部美幸

洞悉人性卻不失溫柔，

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Photo Credit: 獨步文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航