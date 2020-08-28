【關鍵時事】孫安佐已在美國服刑完畢，為什麼回台灣後又被檢察官起訴？

大家還記得藝人孫鵬和狄鶯的兒子孫安佐嗎？

現在大家對於孫安佐的印象，除了成功經營網路頻道外，應該就是前年在美國震驚大家的持有槍枝子彈恐嚇的新聞。雖然孫安佐已經在美國因為非法持有彈藥判決確定服刑完畢，但在回來台灣後卻還是被檢察官偵查起訴了，這是為什麼呢？

我們就需要先提《刑法》裡的規定，《刑法》第7條規定，假如在中華民國領域外犯罪，而犯的罪最輕本刑是在三年以上有期徒刑的話，仍然會是用我國的《刑法》，除非犯的罪在外國是合法的，否則我國仍然可以去進行偵查起訴甚至是判刑。

而除了最輕本刑三年以上的罪適用我國《刑法》外，還有哪一些罪也會適用呢？

依《刑法》第5條規定，以下這些罪雖然在我國領域外發生，但仍會適用我國《刑法》：

內亂罪

外患罪

第135、136、138條的妨害公務罪

第185-1、185-2條的公共危險罪

偽造貨幣罪

第201、202條的偽造有價證券罪

偽造文書罪

毒品罪（販賣毒品）

第296、296-1條妨害自由罪

海盜罪

加重詐欺罪

其實這些都是屬於較為嚴重的罪，處罰也都較重，因此對於在外國實施違法行為而觸犯了以上這些《刑法》裡的規定，除了可能會面臨外國的司法審判外，也可能會面臨我國司法的追查。

假如在外國犯了上面這些罪，但已經在外國判刑確定並服刑了，回來台灣還會被起訴判刑嗎？

其實《刑法》第9條對此便有規定，假如同一行為在外國已經判刑確定，我國仍可以依《刑法》來進行處理，如果最終在我國判刑確定了，可以扣除在國外已經服的刑期數，只需要服扣除後剩餘的刑期即可。

當然，雖然有些行為在我國可能是犯法的，但在外國如果並未違法，那便不會適用我國的《刑法》，就不會受到司法體系的追查，不過這樣說並不是鼓勵大家去鑽各國法律的漏洞或差異性，而是要警告大家，千萬別以為在外國犯法，就不會受到我國法律的制裁，像是很多國人在外國設立的詐騙集團或是販毒集團，這些案件都是很常見的。

最後這些犯罪者，仍然會受到我國法律審判，並不會因為在外國而逃過一劫。

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本文經黃靖芸律師。生活法律沙龍授權刊登

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航