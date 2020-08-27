基本薪資年年漲仍覺得跟不上生活所需，是因爲曾凍漲10年嗎？

文：If Lin｜圖表製作：曾聖評｜資料處理：Steven Yeo

勞動部在8月18日基本工資審議委員會決議，明年（2021）基本薪資將微幅調漲，月薪由現行的新台幣2萬3800元升為2萬4000元，調漲200元；時薪則由158元升為160元，調漲2元。

在這次審議會議之前，勞資雙方對於是否要調漲的意見不同，資方認為因為肺炎疫情影響，今年各項經濟表現都不樂觀，不應該調漲。而勞方則認為疫情期間政府已經施行諸多振興紓困措施，而且過去基本薪資曾有10年時間凍漲，那段時間的經濟成長沒有共享給勞工，所以應該持續溫和緩漲，補回10年的凍漲。

下圖是1997年到現在每年基本薪資月薪的調漲變化，上述的10年凍漲，就是指1997年到2006年，基本薪資都維持在新台幣1萬5840元不曾調漲。直到2007年才調漲到1萬7280元，但之後三年又持續凍漲，直到2011年才又調漲到1萬7880元。2011年之後才每年都有調漲。

每次調漲基本薪資都會參考多種經濟數據，其中物價指數常被作為參考，以這次會議為例，主要的參考指標是經濟成長率與物價指數。只是當初10年的凍漲，會不會造成現在調漲幅度仍跟不上物價指數增加幅度呢？

從上圖來看，在凍漲的10年間，前幾年的物價指數沒有太大的漲幅，甚至有些微降低。但在2004年後，物價指數逐年穩定上升，截至2019年，已經比1997年增加了23.75%，也預估2020年會增加到25%。

回頭來看基本薪資的漲幅，將調漲的2萬4000元與1997年時的1萬5840元相比，漲幅已經達到51.5%，這樣看來已經比物價指數漲幅更高。

但，從現實的感覺來說，絕大多數的人都會覺得生活負擔得花費，增加的遠比收入快，也越來越買不起房子。

這可能跟物價指數的計算方式有關，因為物價指數是參考固定的消費性商品及服務價格，如果這些商品以減量不加價的方式變相漲價，這樣物價指數則不會有變化。

再者，因為物價指數的查價項目只包含「消費性支出」，而房屋屬於固定資產，所以不會被包含在物價指數的查價項目中。

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核稿編輯：楊士範