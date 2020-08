研究：全球女性每年捕捉290萬公噸的漁獲，卻不被視為「漁民」

環境資訊中心綜合外電;黃鈺婷 翻譯;林大利 審校

說到「漁民」,你心中浮現的形象或許是一個男人。但是全世界的女性在漁業中也扮演重要角色——她們在公海捕魚、在海岸泥灘地與沙質潮間帶採集無脊椎動物,她們也在岸上處理與料理剛捕上岸的魚。然而她們對小規模漁業的貢獻卻遭到忽視。

「『女性不捕魚』的概念在很多國家都不適用」,英屬哥倫比亞大學(The University of British Columbia)海洋與漁業研究所(Institute for the Oceans and Fisheries)科學家哈波(Sarah Harper)說。

今年3月,一份由她主持的研究刊登在《PLoS ONE》期刊。這份研究估算了女性在全球小規模漁業中的參與率,以及她們所捕捉的魚和無脊椎動物的數量與經濟價值。研究發現,全世界的女性每年約捕捉290萬公噸的魚,價值將近56億美金。

哈波與她的研究夥伴爬梳國家層級的數據,並以此完成估算。研究結果特別凸顯了女性在印尼漁業中被埋沒的重要性——印尼女性每年捕捉16萬9000公噸的魚,價值約2億5300萬美元(以2010年物價水準估算)。這些數字顯示,印尼女性對漁業的貢獻在東南亞國家排行第一,在全世界也排在前幾名。研究的估算結果顯示,女性是漁業中的重要角色,而且如果能夠得到政府在制度上的支持,她們的影響會更有力。

小規模漁業因為結構鬆散、未受監控,其範圍其實很難量化。女性的貢獻也不受重視。「女性參與的漁業活動很多都沒有支薪,而且在社會與文化上常被認為是她們的家務工作」,哈波說。

印尼漁業正義聯盟(Coalition for Fisheries Justice,印尼語簡稱KIARA)的赫拉瓦蒂(Susan Herawati)也面臨了一樣的難題:「我們在印尼查不到資料。這應該是政府的工作。」赫拉瓦蒂是KIARA的秘書長,她在這個為全印尼漁民倡議的組織中扮演重要角色,並特別關注性別平等議題。

KIARA估計,女性透過漁業生產(即捕捉與採集魚類和其他海洋生物,這是哈波研究著重探討的部分)與後端工作(包含準備與銷售魚產品),為她們的家庭賺進48%的收入。KIARA的計算結果顯示,整個價值產業鏈中,總共有390萬名女性參與其中。但是「決策者總認為漁工都是男人」,赫拉瓦蒂說。她也注意到印尼政府並未特別提供女性取得漁業用具或保險的計畫。

Photo Credit: AP / 達志影像

缺乏對這些女性的正式肯認與支持,使得她們傾向於不將自己視為漁民,這又再加強了大眾對於女性不會捕魚的迷思。

「大多數的女性漁民都很害羞」,並未參與這份研究的赫拉瓦蒂說。「她們不認為成為女性漁民是一件值得驕傲的事。」KIARA的倡議行動以及持續為印尼女性漁民創造支持網絡的努力有慢慢地改變現況。舉例來說,該組織發起一個倡議行動,幫助中爪哇省(Central Java province)的13名女性,將她們身分證上的職業別從預設的家庭主婦改成漁民。光是這個過程就花了九個月的時間。現在這些女性已經能夠獲得和男性漁民一樣的利益與政府協助。

哈波與其研究夥伴在確認印尼漁業中的女性參與率時,可想而知地遭遇到困難。他們估算這個數字大約是10%,但是在論文中也強調該估算結果的不確定性很高。赫拉瓦蒂說,她認為這個估算數字是合理的。但是當問及哈波研究中指出女性每年漁獲價值2億5300萬美元時,赫拉瓦蒂笑著表示:「我相信實際的數字應該是更高的。但是我們面對的困境是,我們沒辦法取得正確的數據。」

如果能更完善地支持女性漁民,對於保護他們賴以維生的環境也有幫助。哈波說,她希望能回答的其中一個問題是,男性跟女性的捕魚方式有什麼差異。她告訴我(記者),「如果我能夠知道男性跟女性捕獲的魚種有什麼不同」,那就會大大影響研究在計算漁獲產值的準確性。而這些資訊也將使得保育團體能夠與對的利害關係人接應,這將進一步強化物種與棲地保護工作。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

舉例來說,在北蘇門答臘省,女性會在紅樹林採集甲殼類,她們也高度參與生態旅遊與紅樹林保育工作。以赫拉瓦蒂的經驗來看,女性參與保育工作是全印尼共同的議題。而且女性漁民完全可以改變現況。她說,「她們和生態系的連結緊密」,而且「她們清楚知道海洋出了什麼問題。」

哈波跟赫拉瓦蒂都強烈認為,政府(特別是印尼政府)必須再付出更多心力計算女性漁業從業者人數。這些新的統計數字是為了開啟交流,而非終結對話。「比起自己估算,有人計算並提供數據,好讓人對此作出回應,顯然更理想」,哈波說。

先不論參與漁業的女性人數及其經濟產值的確切數字為何,女性顯然已經是印尼漁業中的重要參與者,如果能夠在制度上認可與支持她們,將大有可能提高她們的參與率與生產力。

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登,原文發表於此

責任編輯:丁肇九

核稿編輯:翁世航