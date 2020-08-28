報導青少年網路文化的科技記者：你的孩子很出名，只是你不知道

文：賴禹安

我們每天都會花許多時間上網，並和親朋好友討論我們在網路上看到的資訊，如果你是一位文字工作者、報導記者，是否曾想過：該如何報導與青少年相關的文化呢？

Taylor Lorenz是一位專門報導網路文化的科技記者，現在服務於《紐約時報》時尚版，過去曾在《大西洋》雜誌（The Atlantic）及《每日野獸》（The Daily Beast）工作，她十分關注人們在使用網際網路、科技的方式，以及網際網路又是怎麼影響人類的生活。

Taylor最新的文章〈為什麼網紅們短期內都不會停止派對〉（Why Influencers Won’t Stop Partying Anytime Soon），討論的主題相當有趣：現在美國仍在疫情肆虐的狀況中，但她發現那些在社群媒體上有一定程度影響力的KOL（意見領袖，Key Opinion Leader的縮寫）似乎沒有停止集體聚會的跡象。

於是她採訪諸多位YouTuber、TikTok上的知名人物，試圖理解他們現在所面臨的困境為何。經過她的採訪之後發現，po派對畫面、大型社交聚會在社群媒體上，對於這些社群紅人而言究竟有何等意義，原來並非一般百姓可以容易想像。

文章靈感的來源

到底該如何在廣大的網際網路上，找到報導的主題？

「我寫的很多報導其實都和青少年無關」，Taylor回答。像是〈滑輪溜冰鞋的夏天〉（The Summer of Roller Skates）這篇文章介紹的是滑輪鞋，「但是年輕人經常引領網路的潮流，所以我很常和他們聊天。」

雖然Taylor寫的多是與文化、科技技術有關的報導，但她不會將自己定位為青年文化記者，或是青少年記者，而是關注文化的科技記者。

為了掌握到最新的資訊，Taylor在所有社群平台上都是保持公開開放、接受民眾私訊的狀態，且她每天都花很多時間來傾聽人們的意見。「我想成為《紐時》裡最容易親近的記者之一！」Taylor表示，並希望民眾在網路上看到有趣、具有新聞報導價值潛力的內容時，可以主動分享給她。

Photo Credit: AP / 達志影像

與青少年相處的距離拿捏之道

將所有社群平台都保持公開、鼓勵大家私訊的Taylor，是如何與青少年保持安全、適當的距離呢？

「不論是和成年人或是青少年對話，我從不透過文字或私訊進行採訪，我的目標都是希望能通過電話或是視訊來進行採訪。」為了避免青少年的父母會擔心，Taylor經常打電話給他們的父母，並解答他們的種種疑惑。

以〈嗨潑屋與洛杉磯TikTok豪宅掏金狂潮〉（Hype House and the Los Angeles TikTok Mansion Gold Rush）這篇文章為例，Taylor 採訪了諸位居住在洛杉磯專門給內容創作者居住的豪宅「協作房屋」（collab house）內的成員，起初在詢問受訪者的受訪意願時，Taylor亦是先詢問青少年的父母、經紀人，「我會非常清楚、明確地向他們解釋：報導發表後，未來會產生的後果」，她強調自己絕對不會寫了人物報導，而不告訴他們該文章的意涵。

不過，透過網路去尋找受訪對象仍有風險，「仍有許多人會欺騙我、或是用虛擬帳號欺騙我。」即便如此，Taylor厲害的是也能將這種網路上的詐欺，發展成報導主題。

以Taylor 的〈Reddit上最受喜愛的高中色情業大亨其實是22歲〉（Reddit’s Favorite High-School Porn Magnate Is Actually 22）為例，該報導以當時美國論壇Reddit的當紅文章為主題，並透過報導揭露文章作者，並非如其在文章中的自述，為一名18歲、經營色情網站的少男，Taylor發現在現實生活中，原來他其實是一名紐約市的設計師和開發商。「就像在任何一家公司工作一樣，我們必須在報導的過程中進行大量的盡職調查（due diligence）！」

（Hype House是Tiktok內容創作公館的創作者大本營）

「你的孩子很出名，只是父母不知道！」

在聯繫青少年的過程中，即便是透過直接私訊，Taylor最常接觸到的並不是青少年本人，而是他們的代理商、公關，原來現在擁有一萬粉絲以上的青少年通常都有「演藝經紀人」。

不過，有趣的是，很多這些孩子的父母都不知道自己的兒子、女兒原來相當出名，這些父母也無法理解自己的孩子是在網路上做了什麼事，使得他們擁有廣大的粉絲。幾年前當Taylor仍在《大西洋》工作時，曾經寫過〈養育一個網紅巨星〉（Raising a Social-Media Star），內容講述的便是這些社群媒體紅人孩子的父母的切身感受。

作為關注社群媒體的記者，報導文章的終極目標

「我希望人們能夠透過我的文章意識到，在網路上創作東西也是一個很有價值的職業，也該被認真對待。」Taylor表示，她很認真地對待年輕人，也想讓他們知道他們可以從她的報導中信任她，「但我也不想讓他們以為我跟他們是同年齡的人。」

Taylor強調，她會在採訪時讓受訪者感到舒適、安全，但她會讓受訪者意識到自己是一位專業的記者、一位成年人，就像他們的父母或老師一樣，彼此仍是有身份的差異。

Photo Credit: AP / 達志影像

這些青少年受訪者的回饋跟想法，都是Taylor很重要的靈感來源，「我希望孩子們也能開始閱讀《紐時》，並且覺得自己對於《紐時》而言很重要，而《紐時》也很努力地在理解他們。」她希望，這些孩子能感受到自己被新聞機構所重視、並期許自己未來也能成為那樣的人。

身為數位原住民，青少年有著TikTok、Instagram、大量的YouTube頻道及Podcast可以收聽與收看，因此，當他們在接受Taylor的採訪時，第一個問題往往是詢問Taylor：「這個採訪會上《紐時》的YouTube頻道嗎？」

這些青少年都很清楚自己的任何故事，都可能是未來幾年很重要的資訊，只要打開搜尋引擎，他們的報導都能被搜尋出來，畢竟，媒體的環境已經被社群媒體及網際網路大大地改變了！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航