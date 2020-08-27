港青疑坐快艇逃往台灣失敗被「送中」，涉事者部分或因違反國安法潛逃

中國海警昨（26）晚在官方微博發公告，指在8月23日9時許，廣東海警局在粵港東南方向，查獲涉嫌非法越境的快艇一艘，抓獲「李某某、鄧某某」等10多名涉嫌非法越境人士。自由亞洲電台引述消息，指船上有12名香港年青人，當時他們正前往台灣，而公告所提及「李某某」，是本月10日被香港警方以違反港區國安法拘捕的「香港故事」成員李宇軒。

圖片來源：中國海警官方微博

據報12名青年全曾參與「反送中」運動，部分人正在保釋候審

《立場新聞》報導，中國海警指截獲船艇位置為「21°54'00''N，114°53'00''E」，屬「我管轄海域內」，但是屬中國領海還是專屬經濟區，尚待查證。《立場新聞》亦引述消息人士指各人由西貢布袋澳出發，原訂目的地為台灣高雄。

而自由亞洲電台（RFA）報道，船上有12名香港年青人，除了李宇軒，其餘被拘捕的都參與過反送中運動，部分人早前在港被捕後正在保釋候審。

《東方日報》引述消息，指被捕者當中有人涉及2019年12月4日於灣仔駱克道「懷疑用作製造汽油彈原材料案」，和去年12月9日「華仁書院炸彈案」。

與周庭、黎智英同日被捕，李宇軒被要求交出旅遊證件

《眾新聞》報導，懷疑在非法越境快艇上的李宇軒，在本月10日香港國安人員拘捕黎智英父子及壹傳媒高層、周庭，與曾一同參加「國際監選團」的李宗澤一起被拘捕，之後獲警方准保釋外出，須交出旅遊證件。

自由亞洲電台報道指，該批香港青年目前被中國海警扣押及被中國公安調查中。根據大陸刑法，公安局可以刑事責任對偷渡者進行立案追責，偷渡者判處一年以下有期徒刑，之後才會遣返香港。

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