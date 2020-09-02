《六月：當我們在2023號房醒來》：當「沉浸式體驗」與傳統表演藝術對撞

如果要為近十年的劇場界找出關鍵字Top 10，可以想見「沉浸式」大概會名列至少前五名。無論是探索觀演界線、實驗性質的藝文展演，抑或是從商業視角出發、主打複合體驗的娛樂性展演，近幾年皆十分活躍，成為表演藝術風景不可忽視的一塊。

沉浸式的概念本身並不新，只是以前我們或許不大這麼叫它。比方說，曾經是畢旅熱選的劍湖山真人鬼屋，觀眾隨意行走在園區搭設的單線迷宮，表演者│工作人員打扮成各式妖魔鬼怪，不時從暗門跳出與觀眾互動，觀眾此時便置身在一個由表演、燈光、聲響、裝置彼此構築的空間裏頭，這時參觀鬼屋這件事情是不是一種沉浸式體驗？當然是。

約莫十年前，從日本傳入的4D影院開始在西門町、一中街等學生商圈出現，這種席次僅約數十席的電影院必備3D眼鏡和立體環繞音響，座位隨劇情和畫面晃動，並不時從空中灑落花瓣、雪花等效果，同樣是一種主打沉浸式體驗的娛樂商品。

而當「沉浸式」再一次回到藝文社群的討論點，登上劇場潮流的浪尖，與傳統的表演藝術概念彼此對撞。與前述「過去的」沉浸式概念有什麼不同，對於觀演關係、劇場體驗，又造成了什麼樣的改變與衝擊呢？

由尼可樂表演藝術主辦，於六福萬怡酒店22樓客房演出的沉浸式展演《六月：當我們在2023號房醒來》，以塔羅牌為敘事線索，觀眾受邀走入「六月酒店」2023號房，重溯、體驗一位少女從成長、青澀至迷失、墮落的旅途。

除了由林文尹、陳妤蓁、辜泳妍、黃上嘉四位演員帶來的戲劇表演之外，觀眾還可以在《六月》享用甜點師蘇彥彰手工製作的法式甜點和飲品，並可選擇性體驗由塔羅師愛卡主持的骰子塔羅占卜。

第一幕：情境

《六月》的演出長度長達三小時，但由於觀眾需要在「太陽」、「月亮」、「星星」三個房間之間移動，因此體感時間並不會覺得過於漫長。陳妤蓁飾演的少女和黃上嘉飾演的兔子先生在三個房間之間游走，引導觀眾移動。扮演老師的林文尹和扮演母親的辜泳妍，則分別撐起「太陽」和「月亮」兩處的展演。

而「星星」實際上不是一間房間，而是分別以「倒吊人」、「戀人」、「戰車」、「女皇」、「節制」、「惡魔」為名的六間房間。根據每個觀眾於入場時抽到的牌，決定自己在「星星」這一幕會進入哪一個房間。而這六個房間有六種不同的甜點、飲品、和文本，藉由主辦單位設計的MR穿戴式裝置，觀眾被允許在各自的房間內自由探索。

除此之外，觀眾也是由塔羅牌決定自己會從哪一幕（房間）開始自己的體驗。我和友人選中了「太陽」，而根據我們第二輪抽到的牌，則決定了觀賞演出的次序：我抽中了「倒吊人」，於是我觀看的順序是「太陽」→「星星」→「月亮」；而抽中「女皇」的友人則是「太陽」→「月亮」→「星星」。算算總共18名觀眾，將會有六種不同的，觀賞次序的排列組合。

而在演出現場之外，在首演前幾周，尼可樂表演藝術便在臉書活動頁上舉辦多次塔羅大眾占卜與社群觀眾互動，並且在題目中略為透露了《六月》的劇情線索。可以說除了在演出現場、前台，在前期行銷的網路互動，《六月》便已為觀眾營造一種情境氛圍：塔羅牌將在這個作品裡為每個人建構其獨一無二的感官體驗。

同時，也因為每一個觀眾所欣賞的幕次順序、和在「星星」房間中體驗的文本和茶點都大不相同，《六月》提供了觀眾分享彼此經驗的一個討論點，並且由官方建立了一個只有觀眾才能加入的私密社團，分享彼此的觀賞經驗，維持演出後的話題性。

這樣的處理方式常見於近年的沉浸式或互動式展演：藉由創作者設計的觀賞機制，讓每個觀眾都只能觀看到作品文本的某一部份，而不是全部。某種程度上，可以說是在吊觀眾的胃口，在演出結束後延續觀眾對作品的興趣與好奇心；另一方面，也是達到某種在玩桌遊或RPG遊戲之類的效果，提升觀眾的參與感，讓觀眾更容易代入作品的情境之中。

第二幕：參與

沉浸式展演與一般鏡框式劇場最淺顯易見的不同，無疑是觀演關係的消融，事實上，我認為這可說是定義沉浸式展演的核心概念之一。沉浸式展演大多需要觀眾的參與才能完成，甚至於某些場合下，觀眾其實是在觀看其他觀眾的行動與表演。前述提到的抽牌儀式建構整個《六月》的敘事時空，讓觀眾進入作品建構的世界觀。

進到房間之後，觀眾才正式走進《六月》的展演裡。我和友人首先進入了「太陽」的房間，林文尹和陳妤蓁就著六福萬怡酒店的客房，在客廳的沙發和桌子上進行表演。而所謂「觀眾席」，只是客房牆邊的一排折疊椅。表演者與觀眾的距離十分的接近，是名符其實的共處一室。

抽到「倒吊人」的我，在林文尹的引導下，穿過衣櫃來到客房另一頭的臥室，我被推上床鋪，演員還協助我蓋上棉被。接著，林文尹把我視為《六月》之中的一個次要腳色，進行一整套劇情設定的獨白。

而同行的友人和其他還留在客廳的觀眾，則透過客房的電視螢幕和音響看著一牆之隔的林文尹與我。在當下的情況，對我而言，我仍然是觀演關係中「觀」的那一方（相對於林文尹），但對於一牆之隔的其他觀眾來說，他們所觀看的是我和林文尹的互動，我們兩人都是被觀看的那方。而隨著劇情推進，漸漸地我下意識也試著把自己代入故事中的腳色，在心裡回應林文尹的獨白。

同樣的，在這個橋段，根據每個人進場前抽到的塔羅牌不同，每個觀眾也各自參與了不同的演出段落。唯一的共同點，是每個觀眾都會在這個橋段近乎零距離地接收演員的表演，並被迫站上某個次要角色的位置，進而獲得從文本內部觀看作品的機會。

而也因為這種與觀眾近乎零距離的互動，沉浸式展演表演者的另一個課題則是如何在每一個不同的互動對象之間，維持表演的品質。並且，即便《六月》的編導確實明確有著某種控制觀眾行動的企圖心，每一位觀眾當下所給予的反應，都還是會影響演員該如何以表演回應每一位觀眾投射的反饋。至於，極少數的極端狀況下，可能會出現意圖干擾演出進行和演員表現的搗蛋型觀眾，那就又是給編導和演員的另一個功課了。

第三幕：沉浸式

最後讓我們來聊聊，《六月：當我們在2023號房醒來》最科技、新穎的一塊，MR實境探索。

來到「星星」這一幕，觀眾在工作人員的協助下戴上耳機和MR眼鏡，而因為這些多媒體裝置都是由手機撥放，劇組特地準備了小背包讓觀眾可以把傳輸線跟手機放在裏頭。走進各自的房間裏頭之後，耳機裡便傳來演員的聲音，帶領觀眾探索這些以塔羅牌為名的房間（如前所述，就演出後在社群平台上的觀眾討論來看，這六間房間的擺設、甜點和飲品、還有耳機撥放的文本內容都是大不相同的）。

雖然MR眼鏡看上去很科技，但其實影像的內容比我原先想像的簡單，大多是塔羅牌的畫面投影，混搭少許預錄的影片。相較於「太陽」、「月亮」這兩幕，以演員表演為主的觀看體驗，「星星」這一幕事實上有點像是戴著高科技裝置的廣播劇，觀眾在創作者的安排下，在窗前、書桌、床鋪、甚至衣櫃等不同的空間位置閱讀文本的內容

而雖然耳機傳出的指示及眼鏡屏幕上顯示的塔羅牌，都企圖引導觀眾接觸或移動至房間中某個特定的角落，但其實這又揭露了一個有趣的事實：觀者並不一定需要遵從創作者的指示採取行動，也不需要依照創作者安排的脈絡來理解這個作品，而我認為這是沉浸式展演之所以如此迷人的另一個特點。

我相信應該有不少觀眾在踏入「星星」這一幕的時候，是一邊把耳機裡的聲音當室內配樂，一邊自由自在地翻找自己的房間。以我自身為例，一踏進「倒吊人」的房間，看到桌上散發無窮魅力的蛋白霜檸檬塔和冰咖啡，我忍俊不住先輕嚐了幾口（別笑我貪吃，在空調房裡走了一個多小時，口很渴欸！）五分鐘後我才聽到耳機裡傳來女主角溫柔的聲音「我為你準備了一些點心，嚐嚐看吧。」，頓時我心中竟出現幾分羞愧和尷尬。

但這或許正是沉浸式展演的本質，本來無論作品呈現形式為何，觀眾原就不可能完全只看、聽、感受到創作者希望他們看到、理解的東西。但沉浸式展演透過情境的營造、參與的機制、沉浸式的溝通方法，把抓著文本的手一點一滴地鬆開，讓觀眾也成為主導作品運作的其中一方。創作者的權威或許在這個過程中被削弱了，卻賦予作品詮釋更多的樣貌與可能性。

後記

沉浸式的概念為什麼會成為近年表演藝術界熱議的創作概念？

以我個人不專業且沒有研究支持的論點來看，VR技術的發展無非是一個強大的因素。劇場講求互動、強調臨場感，在電視、電影、電腦、網路，各種瞬息萬變的影音科技強敵環伺的這幾十年間，表演藝術還能夠被需要、無法取代的，便是表演者與觀眾共處一室的氛圍、交流、甚至於情感，這些都是構成表演藝術獨特「儀式性」的一部份，讓觀眾願意與劇場交換自己的金錢與時間。

但VR、MR、AR等科技的出現，這些輕巧的穿戴式裝置，與感官近乎零距離的聲光傳遞，把所謂的「臨場體驗」一口氣拋到了劇場難以到達的光譜極端。表演藝術的儀式性彷若成了一種人類用藝術、風俗、文化編織成的幻覺泡泡，並且被科技（人類創造的另一個更擬真的幻覺泡泡）狠狠戳破。於是劇場需要另闢蹊徑，找到觀眾席與舞台鏡框之外，另一種與觀眾對話的場域和關係。而沉浸式展演則是其中一種答案：將表演藝術中交流、互動、「同時在場」的特質發揮到極致。[1]

但與此同時，沉浸式體驗也不只是一個劇場潮流的噱頭。事實上，在觀賞《六月》的過程中，最讓我印象深刻的不是MR裝置，或是高級甜點和飲品，而是《六月》優秀的場景調度和表演者的深厚功力。

編導和舞監在安排18位觀眾時必須十分謹慎，巧妙的讓觀眾在對的時候去到對的房間，並且讓四處移動的陳妤蓁（飾演少女）和黃上嘉（飾演兔子先生）準確地在各個橋段中出現。林文尹和辜泳妍，則是要在與觀眾的超近距離中，扛起至少四十分鐘不間斷的表演（而且還要演三次），這對演員的體力無疑是十分巨大的消耗。可以說，若沒有強健的編導設計和演員表現作為後盾，《六月》也沒有辦法達到最後呈現的細膩質感。

而以《六月》的例子來看，另一個值得注目的是飯店、餐飲業在其中扮演的腳色。作為協力單位的六福萬怡酒店，把將近半層樓的房間都提供給《六月》的表演空間使用，除了道具和設備之外，由於表演上的需求，聲光、舞台裝置不可避免地一定程度的改造了六福酒店原有的客房空間。

不同於以往贊助廠商主要以在文宣露出商標或是名稱、或是節目冊廣告版面的行銷資源交換，六福萬怡酒店實際上參與了《六月》的製作與呈現。而除了劇情中「六月酒店」名稱上的直接聯想，觀眾也短暫地體驗到了六福酒店的高檔住宿空間、設施，在某一個橋段中，觀眾甚至實際操作了六福酒店客房中的保險箱。這些都可能讓六福酒店接觸到行銷上的非TA族群。同時，《六月》的經驗也無疑能夠做為未來各種產業與表演藝術媒合的過程中，無數可能的參照模式之一。

另外，我所購買的雙人套票是4,500元，《六月》另有樂團Live演奏場，單人票價來到3,500元，以一般劇場演出消費而言，雖不是最高但絕對不算低。[2]輔以《六月》在宣傳期不斷強調的頂級體驗（高級酒店、頂級法式甜點……），以及《六月》每場僅18人的觀眾席數，是否揭示了表演藝術即將走向精品消費，成為金字塔頂端新興的娛樂、社交場域？或許短時間內還看不到答案，但確實也是一個值得觀察的產業脈絡。表演藝術走出劇場，擁抱人群的下一章，才剛剛開始。

參考資料

[1]可以參照藝評人許仁豪於〈何以沉浸式？《共犯在線2.0》〉的一段論述「在5G傳播的時代，訊息秒傳，資訊爆炸，劇場作為一個古老的媒介，顯得遲緩而笨重；然而劇場以表演者跟觀賞者的共同在場（co-presence）為訴求，這種彼此同在又不可複製的體驗特質，讓劇場在數位時代有不可取代之特質，沉浸式劇場打破「鏡框式舞台」無形的觀演界線，讓觀眾不再隱身在黑壓壓的人群裡，主動參與演出，不啻是將劇場的媒介特質發揮到極致的展現。」

[2]根據兩廳院售票系統委託交大統計所執行，5月下旬發佈的「兩廳院售票系統2013-2019消費行為報告」，這七年間戲劇類節目的購票中位數是900元。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航