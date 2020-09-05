《K.I.N.G.：天災對策室》小說選摘：就像變魔術一樣，失蹤者在目擊者面前活生生消失了

文：薛西斯

序章 王Σ

光速比音速快了——

快了幾倍？

那一刻鐘聲響了，老師的聲音就被淹沒在後頭，只看見他的口型，好像描繪了一個悠長的數字。

於是放學後她腦子裡一直轉著這件事。摩天大樓的倒影，在玻璃空橋間無限曲折。在這樣一座透明都市裡，光可以暢行無阻，全力奔馳，一定走得很快，到底快了多少倍？她小心翼翼將數字搬上搬下，進一位又退一位，退一位又進一位，答案的輪廓才能漸漸浮現出來——

「。」

但在那一瞬間，一切都戛然而止了。

聲音太大了，反而什麼也沒聽見，都市裡所有的聲音都消失了。她看見遠遠那一頭，東方像蠟燭一樣的高塔疲軟下去，天上下起了玻璃的雪。月光被雪銳利的邊緣割開，滿天折射的光稜刺痛了眼。

就在那一刻前所未有的……她不知道那是什麼，她一生未曾見過那樣的景色，世界的次序由中心向外幅散，變得層次儼然，銳利鮮明，就好像將一架鋼琴從頭按到尾，白黑白黑白黑，每一根弦發出的聲音都精準就位——

算出來了。

光速比音速快了八十八萬兩千三百五十二倍。

但她沒有產生任何實感，她心裡只想：我的光走得遠比聲音更慢啊！

走了那麼久那麼久，走到連所有聲音都靜止的這一刻——

終於走進我的眼中了。

第一章 哈梅林的吹笛手

穿過最後一座高架橋，空橋都市已被遠遠拋在身後。日影斜斜地越過肩頭來，久違的腳踏實地之感，令鍾灰不由得長吁出一口氣——又比往年更熱了。

在空橋都市裡，這樣的感覺不強烈，玻璃空橋盤根錯節，光線都被空橋一層層過濾掉了。但陸地都市就不同，太陽已經下山，熱氣還是不斷從地面蒸騰上來，鍾灰穿著單薄的棉質上衣，那是廉價的消耗品，料子透得連肌膚的顏色也蓋不住，依然熱得滿頭大汗。或許是因為她身上扛很多行李——但若考慮到這些東西就是她所有家當了，那麼實在擔不起「很多」二字，更不必說背上那個登山包是她跟同事借的，甚至不能歸入她的財產。

上次踏進這一帶是快十年前的事，但鍾灰對附近的街道格局仍很熟悉，穿過嘈雜的鬧街，幾個轉彎便繞進住宅區的巷弄間。

每到黃昏時分，這裡便透出一股舒適的靜謐感。或許因為這裡是「天災」不會去碰的陸地都市，所以住戶始終保持著安逸的態度。這種雷打不動的樣子，正是鍾灰最討厭的地方。

巷角那一戶人家種的茉莉花斜出矮牆一叢來，馥郁的花香和一股焦油臭氣攪和在一起，一個鬈髮髮的男人靠在矮牆邊抽菸，他穿著一件發皺的襯衫和一條老舊的牛仔褲，腳下全是菸蒂。兩人目光只接觸一瞬，鍾灰便像被燙傷一樣，立刻別開了眼。男人的眼神非常刺人，像打量敵人一樣盯著鍾灰。

「小姐，從空橋都市來的啊？」

男人輕佻地開口搭訕，鍾灰閉口不言。他伸指彈掉菸灰，歪著嘴笑道：

「小心點啊，像妳這樣年輕的女孩子，不要被霧裡的怪物吃掉了。」

怪人。鍾灰繃直身子，加緊腳步越過男人。

一轉進小巷，立刻看見父親的畫室。老化的白色壓克力招牌上，用醜陋的印刷字體寫著「畫室」二字。門把上的黑漆已剝落大半，信箱裡塞滿汽車貸款的廣告，這屋子永遠散發一股無人照管的死亡氣息，只有門前一盆矮小的日日春還勉強抽了花。

鍾灰停下腳步，心裡像被擰了一把。真不想踏進去，真不想再跟這個人扯上關係。

但是，已經走投無路了，身上真的一毛錢也沒有了。

鍾灰無視門鈴，直接推開大門——這扇門永遠關不緊也鎖不上，只要知道使力訣竅就可以輕鬆打開。他大概也不會費心去翻修吧？那個人永遠只活在自己的城堡裡。

首先映入眼中的，仍是壁上那幅駭人的月亮。

畫布幾乎填滿整面牆，拂曉天際孤獨的明月，在雪地上印出一道道轍痕。

雖然畫題為「日昇」，畫的卻是黎明的月亮，半點也看不見日頭的形跡。這幅畫最不可思議的地方，在於畫中幾乎不用深色，只以一片濃淡不清的灰色調含糊帶過。但他下筆的方式又如此狡猾，將畫面切割得十分立體。

雪地投下的月影。蛋殼灰的天際。絹印痕般的月亮。一切都既潔白又汙穢。

在畫面的正中央，有一團黑色的陰影，鍾灰每次看見這幅畫，就忍不住猜想那到底畫的是什麼？既像一株枯木、又像一個跪地祈求的人影。但鍾灰很難想像那是人影——父親畫得最好的是風景，尤其是雪景，然而簡直像厭棄人類一樣，父親的作品中，她連一張臉孔也沒看過。

因為大門永遠關不上，一樓後來也就不太使用，父親又不開車，沒有當作車庫的價值，至今只堆著些雜物和畫具。鍾灰國中時騎的腳踏車扔在牆角，蒙上一層灰，輪框都生鏽了。

鍾灰爬上窄長的階梯，這是屋裡唯一還保持乾淨的地方，以前的臥房在三樓，她打開門瞄一眼，幾乎變成倉庫了，灰塵撲面而來，讓她連打幾個噴嚏。

隱約可窺見四樓的燈光。

鍾灰深吸一口氣，必須提起勇氣才能向上走。關係再怎麼壞，那個人也是血緣上的父親。她的住處被「天災」毀了，不但身無分文，還欠一大筆貸款。這種時候來投靠最後的親人，並不是什麼可恥的事。

但她還是本能地害怕四樓——四樓是父親的城堡，他的畫室。父親大部分時候都待在這裡繪畫，面街的那一側是整面寬廣的落地窗，從前父親最喜歡在冬日早晨拉開窗簾，眺望遠方被大霧籠罩的空橋都市。

畫室大門半掩著，從裡面透出微弱的燈光，鍾灰聽見有人說話的聲音，於是停下腳步。

「再去處理暗部已經沒什麼意義了，今天就到這裡，等顏料乾了以後再考慮吧。」

「可是老師，現在還不到九點。」

「我已經累了。何況最近發生那麼多可怕的事，早點回去也沒有壞處。」

「我回家又不會經過空橋都市。」

「歹徒難道就不會從空橋都市過來嗎？」

畫室裡很安靜，放大了兩人的聲音。父親向來是團體開班授課，就是最小的班級，起碼也有四、五人，但現在聽起來屋裡只有一個學生，這讓鍾灰很驚奇。

那女學生沉默片刻，忽然問道：「老師，你覺得那是人類的犯行嗎？」

「不然呢？」

「大家都說那是『天災』引起的。」

「我們這一代人不信那一套，那擺明就是綁架——好了，快點走吧！」

父親的聲音裡帶著一股急不可耐的焦躁，他粗暴地推開大門，示意女學生快點離開。鍾灰來不及閃避，被大門搧個正著。

「哎喲！」

「妳……」

她在這裡出現似乎帶給父親很大的衝擊，他瞪著她看很久，一句話也說不出來。鍾灰只好按著吃痛的鼻子，尷尬地先開口打招呼：

「嗨，爸。好久不見。」

「妳怎麼會在這裡？」

「我碰上『天災』了……難道你沒有看新聞嗎？」

「所以呢？」

「我的房子就是在那一區的『堤岸公寓』啊，完全炸毀了。」

「堤岸公寓？那種東西也能叫房子嗎？」

鍾灰鼓起雙頰，不滿地說：「我怎麼可能住得起陸地這裡的房子？我所有錢都拿去繳頭期款，現在是真的走投無路了，讓我借住一陣子吧！」

「妳的工作呢？」

「商場那裡也被波及，我們還是被災區警察撤離的。應該過幾天就會正式收到資遣通知，所以……」鍾灰偷覷父親愈來愈難看的表情，在他來得及開口之前，先發制人道：「等我找到工作就會走了！」她迅速越過父親，踏入畫室：「有錢會還你的。再怎麼討厭我，也不會想看親生女兒露宿街頭吧？」

父親一副忍氣吞聲的樣子，鍾灰甚至能察覺背後他恨恨的目光。但他什麼也沒說，大概是不想在學生面前繼續家醜外揚。

初次拜訪父親畫室的人，多半會被眼前陰暗的景象嚇一跳，甚至懷疑真能在這樣的地方作畫嗎？這裡與一般畫室最大的不同，就是昏沉的採光。屋裡三面牆全部漆成黑色，面街的一側裝設寬闊大落地窗，並掛上厚重的植絨窗簾。

屋裡四處布著燈，光是天花板上就懸吊四條燈軌，還有各式立燈、壁燈和檯燈，方便父親選擇喜歡的光源。漆黑梁柱與天花板上貼著薄薄金箔漆飾，只需一點微弱光線，就能透過金箔反射營造出奇異的光彩流動。

但最叫人毛骨悚然之處，多半還是牆面上鑲嵌的大量昆蟲標本——彷彿壁紙，上百個標本箱嚴絲合縫地填滿了牆面，一點多餘空隙也沒有，顯然經過嚴謹規劃，看起來就像一座死亡的博物館。

屋裡開了三盞燈，亮度強弱不同，大概是為了調節出必要的燈色。窗簾被風灌得微微鼓起，但室內仍飄散一股濃烈油脂揮發味。女學生坐在畫架前，似乎剛收拾好畫具。她向鍾灰微微一笑，兩人都注意到彼此出現在這個空間裡的異質性。

女孩的臉蛋窄長，肌膚透出豐澤的光彩，筆直漆黑的頭髮像絲緞一樣垂到胸口，有一對上挑的漂亮眼睛。她穿著清潔的短袖白襯衫、整燙的黑色百褶裙，學號底下繡著像王家紋章一樣的校徽——鍾灰沒能一眼認出哪裡的校徽，不過那麼囉嗦的設計，想必是貴族私立學校。

「那麼老師，我先走了。」

「嗯。」父親心不在焉地說：「一個人回去嗎？不聯絡一下家裡？」

「沒關係。車站很近，五分鐘就到了。」

父親想了一想，忽然回頭看鍾灰一眼，道：「對了，妳陪她走到車站吧！」

鍾灰沒想到自己會被點名，一下沒反應過來：「啊？」

「最近有誘拐犯出沒，好幾個年輕女孩失蹤了，我不放心她這個時間一個人回去。」

鍾灰愣道：「我也是年輕女孩吧。」

「失蹤的都是十六、七歲的學生，妳不用太擔心。」

鍾灰心裡恨恨地想，這也能叫父親嗎：「那種不正常的人下手時還會東挑西揀嗎？」

父親沉默片刻：「就因為不正常才會東挑西揀。我們哪可能了解那種人的想法？」

這人總是這樣詭辯，嘴上占點便宜也好。鍾灰不悅道：「那你怎麼不自己去送？」

少女似乎察覺兩人之間的火藥味，客氣地說：「我自己走就可以了。」

但父親不依不饒：「妳不是回來找我幫忙的嗎？我拜託妳一點舉手之勞的小事，難道也要斤斤計較？」

這話正踩著了痛處，鍾灰哼一聲，將行李往畫室門口一丟，拿了把傘就走。

入夜後，這帶住宅區十分寧靜。小戶人家比鄰而立，偶爾從中透出燈光與談笑聲。鍾灰痛恨這種溫暖的家庭感，空橋都市沒有正常的居住環境，適婚年齡的單身人口就占七成以上，如果有得選，才沒人想在那種地方建立家庭。

女孩低垂著頭，落在鍾灰身後約一步的距離。她說自己叫應時飛，是附近知恩女中的學生，過完這個暑假就升上三年級。

說起知恩女中，就連鍾灰也很清楚，那是這帶有名的千金小姐學校。從畫室往南走一段距離，就是中山區公、私立名校最密集的地區。其中私立的知恩女中、崇平實驗中學、還有市立的立誠高中又被稱做「中山大三角」，三校相距很近，學生互動非常密切。

應時飛說，她約在去年底來到父親的畫室，介紹她過來的人是學校的美術老師，以前也在父親門下學習過。不過，父親不久前收掉其他課堂，現在只剩下她一個學生。

「收掉了？為什麼？」

「老師年紀也不小了，他這幾年身體不太好，沒有體力負荷太多學生吧。」

鍾灰無話可說，她對父親的身體狀況一無所知，搬走後兩人一次也沒有聯絡過。反正父親年輕時的作品帶來相當豐厚的收入，即使停掉畫室，生活大概暫時無虞。只是近十年來他創作量銳減，幾乎將心力都移到教學上了。

但應時飛隨即話鋒一轉，又說：「而且老師也說，想多花一點時間培養我。」

這比收掉畫室更叫鍾灰詫異——父親待人律己都非常苛薄，對學生時常感到不耐。別說自己沒聽過他一句好話，就算是那些真正一流的學生，也很少被他如此看重。

父親過去從未開過個別指導課，若他肯為應時飛破例，想必她是有些特別之處。這樣一想，剛才匆匆忙忙，竟沒來得及看一眼應時飛的作品。

「不過我現在才知道老師有女兒呢！老師很少提起自己的事。」

「哦……因為我很早就搬出去了。」

「妳跟老師感情很好吧！我還是第一次看到他那麼有活力的樣子。」

「那看起來像感情好嗎？」

「是呀，我跟我父母就絕對不會這樣說話。」應時飛笑道：「尤其老師呢，是個就算非常生氣也會隱忍在心裡的人，沒想到他竟然也會跟人吵架。」

「那也不叫吵架吧……那只是他單方面挑我刺。」

父親那種一把柴悶在心裡燒的性格最叫人討厭，這點她說的倒是沒錯，但其他部分鍾灰就不敢苟同：「不過妳猜錯了，我們感情一點也不好，我們至少七、八年沒見過面了。」

「咦？為什麼？」

「就說了感情不好啊。」鍾灰草草敷衍過去：「倒是剛才說的誘拐犯是怎麼回事？這一帶地價這麼貴，我還以為治安很好。」

「不是的，失蹤案都發生在空橋都市那一側哦。」

「在空橋都市？」

「是啊，妳沒聽說過嗎？我還以為妳是從空橋都市來的，應該會知道才對。」

「哈哈……空橋都市這種事滿多的，沒辦法都記得。」說完鍾灰倏地一愣：「妳怎麼知道我是空橋都市來的？」

「妳們剛才有說啊。」

鍾灰想不起來自己和父親說什麼了，但她記得剛剛應時飛只是掛著禮貌的微笑在一旁等候，沒想到竟然仔細在聽他們說話嗎？

「但不是說失蹤的都是年輕學生嗎？空橋都市裡幾乎沒有學校啊。」

「是過去打工或假日去玩的學生。」

「啊、等等！」鍾灰驚呼：「難道你們說的是『哈梅林的吹笛手』嗎？」

「對，那邊好像是這樣稱呼的。」

鍾灰聞言感覺不太好意思，所謂「那邊的稱呼」，指的是獵奇報刊上的聳動標題。「哈梅林的吹笛手」是今年六月開始發生在空橋都市的一連串失蹤事件，至今才兩個多月，已經失蹤十幾個人，而且都是在光天化日、熱鬧人多的地方不見的。但鍾灰對這件事稱不上特別關心，本來空橋都市治安就不算好，加上是「天災」列管區，各種匪夷所思的怪事如家常便飯，是出名的三不管地帶，甚至警察機構和陸地側都是分開的。

「妳們應該比我們更了解現況吧？」

「不……其實我們也不太關心這些案子。」鍾灰尷尬地笑道：「關心了也沒什麼用。妳知道吧？空橋都市這裡的警察，跟陸地都市是不一樣的。我們歸『災區警察』管，那種破不了的案子，他們都往『天災』頭上一推就了事。」

住在空橋都市的人常說，要死也要死在空橋都市外，意思是這樣才有機會破案，否則可能會被災區警察當成「天災」搓掉。不過這對陸地都市的高中生或許有點殘酷，因此鍾灰話到嘴邊又吞回去了。

「那為什麼要住在那麼危險的地方呢？不回來跟沈老師一起住嗎？」

「人生總是有些無可奈何的考量嘛……空橋都市治安雖然比較差，但懂得訣竅的話，也沒有想像中那麼危險啦。」

「避開人禍可能有訣竅，避開天災也有嗎？」

「當然啦，我們那裡有天災預報的，不走的話災區警察還會直接來趕人喔！但這次的事件還沒弄清楚是天災還是人禍吧？」

「大家都說是『天災』引起的怪談。」

「為什麼？空橋都市裡發生的失蹤案，是普通犯罪的比例比較高喔。」

「因為情況太詭異了呀！那些人呢，並不是普通的失蹤——而是整個人直接消失了哦。」

「直接……消失？」

「就是像變魔術一樣，失蹤者在目擊者面前活生生消失了！」應時飛偏了偏腦袋，似乎在考慮一個更恰當的說法：「不對，或許比直接消失還要浪漫一點，聽說是像散掉的霧，整個人變得愈來愈薄、愈薄，最後就不見了。」

應時飛露出不合時宜的虛幻微笑，鍾灰覺得那絕不是適合用浪漫來形容的事。

「那些證詞真的可靠嗎？會不會是看錯了？」

「可是，空橋都市的怪談不都是這個樣子的嗎？我雖然很少去空橋都市，但聽說過很多更誇張的！像是長著羊頭奔跑的西裝怪人、會大合唱『命運交響曲』的整排路燈，還有半夜拿著長槍在橋上巡邏，全身都在放電的幽靈……對了，最近還有一個更厲害的！聽說各處的空橋下會突然結出很大的蝶蛹，外殼看起來就像鏡子一樣閃閃發亮。而且午夜十二點鐘一到，就會有人影從蛹裡爬出來耶，這都是真的嗎？」

真是如數家珍啊。看著一臉興奮的應時飛，鍾灰麻木地想，對她這種土生土長的陸地孩子來說，空橋都市怪談就跟電影情節差不多吧？如果沒有在這裡長期生活過，很難真正習慣與理解空橋都市那宛如異界的一面，鍾灰零零碎碎在空橋都市裡住超過十年，才敢勉強說自己算一個空橋市民。

會用上「怪談」這兩個字，完全是陸地人的思維，空橋都市裡沒有人叫那怪談，那就是天災的一部份，是一種自然法則。空橋都市與天災像兩股纏在一起的繩索，同時誕生，或許也有一天會同時消亡。年底就要舉行「空橋都市建設五十周年紀念」活動了，這種活動都要盡量選正向的一面包裝，絕不能說是什麼「天災爆發五十周年紀念」——

但明明就是同一件事。「天災」爆發後，台北市西部幾個行政區受到重創，之後進行重劃列管，因為引起「天災」的巨大能量據說還籠罩在這些區域。現在俗稱的空橋都市，正式名稱叫「克氏能量特別列管區」。

這種新形態能量除了造成各種破壞性災難，更可能「引起原子軌域的扭曲，改變物質的本質」——鍾灰不太懂那在科學上是什麼意義，反正中學課本裡這樣寫，她就囫圇吞棗地背下來。但她知道那在日常生活中會怎麼表現。她看過一葉葉花瓣變成昆蟲飛遠，看過一棟大樓瞬間融解成一灘泥水。

空橋都市裡這種事多如繁星，不過，大部分其實很平庸，不會都表現得那麼誇張。基本上只要多注意天災預報、跟隨災區警察指示，對生活影響有限……堤岸公寓被捲進「天災」，鍾灰算是不幸抽中上上籤。

應時飛剛才提起的結蛹那件事，在空橋都市裡俗稱「幽靈蛹」，鍾灰倒沒有親眼看過，只是身邊很多同事會討論——至少比討論失蹤案多得多。因為有趣，是少數不那麼平庸的「天災」。

鍾灰不知道失蹤案和「天災」有沒有關係，但對陸地人來說，因為事件發生在空橋都市，失蹤案忽然就有了特殊性，登上八卦媒體大受渲染。

只是應時飛一副貴族小姐的氣派，想不到會對這些低俗閒話好奇。

應時飛忽然笑瞇了眼，說：「妳是不是在想，我看起來不像會關心這種八卦的人？」

「啊……」

「其實我本來也不太關心，不過，最近連學校都已經發出通知，要求學生假日不要過去空橋都市，所以難免多關注一點。」

「失蹤的都是學生嗎？」

「好像大部分都是，立誠跟崇平加起來就失蹤了三個人，我們學校也有人不見，是今年畢業的學姊。」

「立誠……我記得那是男校吧？」還是說這十年間改成混合制了呢？但應時飛立刻點點頭，鍾灰問：「不是說專挑年輕女孩下手嗎？」

「不是哦，失蹤者也有男生，只是女生多一點。不過，把新聞標題寫成年輕女孩誘拐案，看起來比較有煽動性吧！尤其丟的還是那所大小姐學校知恩女中的學生呦，一定很能滿足讀者獵奇的胃口。」

應時飛若無其事地說出辛辣的言論，鍾灰不知怎麼回應，尷尬地拉開話題：「學校有人被捲進這種事，妳們應該嚇壞了吧？」

「嚇壞，為什麼？」應時飛困惑地說：「我跟那位學姊不熟，就算她不見，也沒什麼特別的感覺。當然多少還是會有一點在意，那些小報雖然筆法下流，內容卻沒有亂寫哦。學姊失蹤的情況就跟他們說得差不多，是直接在朋友面前消失，這在學校都傳開了。」

「既然如此，就聽學校的話，別過去空橋都市就好吧？反正天災不過橋，很少襲擊陸地這邊的。」

應時飛聽她這樣說，忽然猛一下收住腳步：「妳也覺得是天災嗎？」

鍾灰在空橋都市看過不少怪事，雖然那些太「平庸」的事件很難區分是天災或人為，但如果凡事都想得太仔細會沒辦法生活下去，經常不會考慮太深。

「不是說像變魔術一樣直接消失了嗎？那也只能當作『天災』了吧？」

「但是，既然像魔術，不也表示可能利用某種巧妙的戲法欺騙了觀眾嗎？」

鍾灰認真思考一下，但既然不知道具體情況，也很難說出有價值的意見。應時飛又說：「妳有沒有聽說過一個實驗？魔術師連續往天花板丟了三次球，前兩次球都回到手中，但到第三次，球就好像穿過天花板一樣，憑空消失了——妳知道為什麼嗎？」

「嗯……」

「因為第三次魔術師根本沒有把球丟出去。」應時飛做了個拋擲手勢，雙眼盯著不存在的拋球軌跡：「人類的眼睛跟大腦，是一搭一唱的說謊大師哦。我們的動態視力並不好，所以眼睛盯的其實並不是球，而是想像中球移動的軌跡——也就是魔術師的視線方向。這就是魔術的本質。」

「聽妳這樣講，難道妳覺得是人為的嗎？」

剛才她好像問過父親類似的問題，鍾灰不知道她到底想要得到什麼答案。不過，父親大概不會認同什麼「天災」怪談。父親一輩子都住在陸地都市，他的童年甚至沒有「天災」存在。對他來說，「天災」不過就等同地震、颱風，是一種新型態的自然災害而已。他的想像極限也到那裡，他永遠無法理解為什麼這種「克氏能量」既能崩斷山脈、引起海嘯，又能將大樓變成一灘泥水融化、能讓路燈唱歌。

大型螢幕牆上閃爍刺眼的提示燈，候車月台已在眼前，下一班車幾分鐘就會進站。將人送到這裡，她的任務就算大功告成。鍾灰環視周圍，三三兩兩的學生興高采烈地交談，大概剛從補習班下課，應該沒什麼好擔心的。

鍾灰好奇地又問了一次：「妳聽說過什麼嗎？為什麼會覺得是人為啊？」

應時飛垂下眼瞼，說：「我也不知道。」停頓片刻，又說：「不過，我常常在想，或許下次就換我消失了也不一定。」

鍾灰不明白那是什麼意思，但還沒來得及開口，她已迅速穿過剪票口，當她越過鍾灰身邊時，能聞見她身上一股清潔的蘭花香味。

「謝謝妳陪我走到這裡，沈小姐。再見。」

「我——」

但電車已進站，她微笑朝鍾灰揮揮手，轉頭就朝車廂跑去。

於是鍾灰那句：「我不姓沈。」停留在空中，誰也沒有聽見，一會兒被風吹散了。

書籍介紹

本文摘錄自《K.I.N.G.：天災對策室》，獨步文化出版

作者：薛西斯

繪者：SUI

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《筷：怪談競演奇物語》〈珊瑚之骨〉

台灣作家都市奇幻

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在這座慘遭天災蹂躪、充滿怪奇事件的都市中，

受到感染而獲得「王」之力的異能者，

如何迎戰可以反映出人性欲念的恐怖力量？

我想寫一個亂步式陰暗病態浪漫的推理謎團，

加上少年漫畫式熱血中二的超能力故事。——薛西斯

【故事簡介】

第一次天災，地震與海嘯重塑了我們故鄉；

第二次天災， 101大樓轟然坍塌，信義區全面封鎖；

十年過去，災變再臨，他們可以阻止這場災難嗎？

難用現有知識解釋的「新型天災」四處席捲。台北市，失業少女鍾灰的住處被毀，被迫到畫家父親家中生活。她從父親學生應時飛那邊得知，最近發生多起不思議的青少年失蹤案，目擊者聲稱受害者全化作一陣白霧消失不見。八卦小報甚至用童話「哈梅林的吹笛手」稱呼，隱喻少年少女被吹笛手帶進霧中，無影無蹤。

時飛告訴鍾灰，自己查出吹笛手的身分。鍾灰當日回家卻目睹父親將學生推下公寓，可是屍體瞬間不翼而飛。她驚慌失措、父親陷入瘋狂，兩人被警方留置下來。面對茫茫未來，鍾灰無助地想：父親難道是失蹤案的凶手？但屍體為何不見蹤跡？這時，一身黑衣的蒼白女子突然現身，宣布接手案子。她隸屬對應「天災」的特殊部門，事件根源來自叫做「K.I.N.G.」的能量，是引發天災的源頭。

鍾灰應邀協助他們尋找凶手不是父親的可能性，與一名稱為「雷神」的冷淡青年搭檔。然而，這股能量瀕臨失控，奪走無數人命的災難即將再現、而以為是無辜者的父親身上藏著惡魔般的真相。鍾灰習以為常的日常被徹底粉碎，和天災根源緊密相連的命運之輪正瘋狂轉動起來⋯⋯

玩弄善惡的「人性」和不知善惡的「自然之力」。我們真正的敵人，究竟是誰？

Photo Credit: 獨步文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航