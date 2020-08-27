167年來首次，紐約中央公園的「女性雕像」不再來自童話故事

（中央社）在白人男性占據的都市景色中，這一步雖小，卻彌足珍貴：紐約中央公園26日為致敬「真實世界女性」的雕塑揭幕，雕塑呈現的3名女性有2名白人1名非裔，共同點？都是女權先驅。

《法新社》與《時人》（People）雜誌報導，在中央公園（Central Park）長達167年的歷史中，已有約30座雕塑於此駐足，但過去的塑像都是白人男性，女性則只有〈愛麗絲夢遊仙境〉（Alice in Wonderland）主角、以及〈羅密歐與茱麗葉〉（Romeo and Juliet）中的茱麗葉（Juliet）這種虛構人物，才能進駐占地340公頃的中央公園。

但今天，誠如前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）在線上舉辦的雕塑揭幕儀式所言，這塊「青銅天花板」終於打破。

曾為女權與非裔權利奔走的楚斯（Sojourner Truth）、安東尼（Susan B. Anthony）、史丹頓（Elizabeth Cady Stanton）現在都化為塑像，聚在小桌子前，似乎熱烈地討論著什麼。雕塑作者柏格曼（Meredith Bergmann）註解是這樣下的：她們「不是在作夢，而是在工作」（not dreaming but working）。

It’s kind of crazy that these women are making history again by being part of the first women’s monument in Central Park. So exciting! Live stream tomorrow at 7:45 am. #monumentalwomen pic.twitter.com/9bMEY9MtXG — Central Park (@CentralPark_NYC) August 25, 2020

1星期前，恰好是賦予女性投票權的美國憲法第19修正案批准100週年。

上述3位女性都沒能活著見證第19修正案通過的那一天，但若沒有她們的努力，我們可能永遠都看不到那天的到來。

努力爭取7年，種族和性別都納入辯論

這座雕塑座落在中央公園最知名的「文學大道」（Literary Walk）旁，距離英國大文豪莎士比亞（Shakespeare）、蘇格蘭詩人彭斯（Robert Burns），以及身兼作家、政治人物和歷史學家的史考特（Sir Walter Scott）塑像不遠。

為爭取女性歷史角色而戰的非營利組織「女性塑像」（Monumental Women）負責人艾拉姆（Pam Elam）表示，這是長達7年努力的結晶。

「我們的所求，莫過於女性和有色人種的貢獻獲得彰顯…...獲得公平且完整的歷史性紀錄。勝利之前，我們不會停止奮戰。」

這座雕塑的落成之路一點也稱不上平順，恰恰反映出美國歷史關於女性和非裔待遇的辯論有多激烈。

原先的計畫是僅呈現安東尼與史丹頓塑像，但由於這2人都是白人，隨即遭人批評非裔的歷史角色遭到漠視，因此後來才有楚斯塑像的加入。

楚斯是知名的廢奴主義者，曾發表赫赫有名的演說「難道我不是女人」（Ain't I a Woman）。

不只在中央公園，紐約各地都很少看到女性雕塑，市府官員已經決定未來將設立更多雕塑向女性致敬。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡