167年來首次，紐約中央公園的「女性雕像」不再來自童話故事
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在中央公園167年的歷史中，已有約30座雕塑於此駐足，但過去的塑像都是白人男性，女性只有〈愛麗絲夢遊仙境〉以及〈羅密歐與茱麗葉〉中的主角這種虛構人物才能進駐。
（中央社）在白人男性占據的都市景色中，這一步雖小，卻彌足珍貴：紐約中央公園26日為致敬「真實世界女性」的雕塑揭幕，雕塑呈現的3名女性有2名白人1名非裔，共同點？都是女權先驅。
《法新社》與《時人》（People）雜誌報導，在中央公園（Central Park）長達167年的歷史中，已有約30座雕塑於此駐足，但過去的塑像都是白人男性，女性則只有〈愛麗絲夢遊仙境〉（Alice in Wonderland）主角、以及〈羅密歐與茱麗葉〉（Romeo and Juliet）中的茱麗葉（Juliet）這種虛構人物，才能進駐占地340公頃的中央公園。
但今天，誠如前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）在線上舉辦的雕塑揭幕儀式所言，這塊「青銅天花板」終於打破。
曾為女權與非裔權利奔走的楚斯（Sojourner Truth）、安東尼（Susan B. Anthony）、史丹頓（Elizabeth Cady Stanton）現在都化為塑像，聚在小桌子前，似乎熱烈地討論著什麼。雕塑作者柏格曼（Meredith Bergmann）註解是這樣下的：她們「不是在作夢，而是在工作」（not dreaming but working）。
1星期前，恰好是賦予女性投票權的美國憲法第19修正案批准100週年。
上述3位女性都沒能活著見證第19修正案通過的那一天，但若沒有她們的努力，我們可能永遠都看不到那天的到來。
努力爭取7年，種族和性別都納入辯論
這座雕塑座落在中央公園最知名的「文學大道」（Literary Walk）旁，距離英國大文豪莎士比亞（Shakespeare）、蘇格蘭詩人彭斯（Robert Burns），以及身兼作家、政治人物和歷史學家的史考特（Sir Walter Scott）塑像不遠。
《abc7》報導，這座雕像由美國著名的雕塑家伯格曼（Meredith Bergmann）所創作，伯格曼表示，這3名婦女對於婦女今日享有的地位、權利和公民身份非常重要。這3座婦女雕像坐在一張桌子上，可能是在準備演講，或討論1個法案，伯格曼希望由觀眾來解釋。她說，「我希望這件作品更深入，當你日復一日或是一年一度的經過它時，還有更多的發現。因為雕塑中到處都隱藏著細節，很多細節都具有意義。」
為爭取女性歷史角色而戰的非營利組織「女性塑像」（Monumental Women）負責人艾拉姆（Pam Elam）表示，這是長達7年努力的結晶。
「我們的所求，莫過於女性和有色人種的貢獻獲得彰顯…...獲得公平且完整的歷史性紀錄。勝利之前，我們不會停止奮戰。」
這座雕塑的落成之路一點也稱不上平順，恰恰反映出美國歷史關於女性和非裔待遇的辯論有多激烈。
原先的計畫是僅呈現安東尼與史丹頓塑像，但由於這2人都是白人，隨即遭人批評非裔的歷史角色遭到漠視，因此後來才有楚斯塑像的加入。
楚斯是知名的廢奴主義者，曾發表赫赫有名的演說「難道我不是女人」（Ain't I a Woman）。
不只在中央公園，紐約各地都很少看到女性雕塑，市府官員已經決定未來將設立更多雕塑向女性致敬。
延伸閱讀：
新聞來源：
- 打破青銅天花板 紐約中央公園首設女權先驅雕塑（中央社）
- Women's Rights Pioneers Monument: First statue of real-life women unveiled in Central Park（abc7）
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：黃筱歡