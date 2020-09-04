《心像練習》：「完美主義者」失敗的理由，就是他們太懼怕失敗

文：蓋瑞・麥克、大衛・卡斯蒂芬斯

「完美主義者」失敗的理由

「這確實取決於你的生活哲學。你想求平穩、更上層樓，還是抓住機會、一飛沖天呢？」——吉米・強森（Jimmy Johnson），NFL巨頭教練 「最起碼你不能害怕失敗。」——傑瑞・柯朗格洛（Jerry Colangelo），企業家

有一句棒球的格言：你不可能盜上二壘，同時腳卻還在一壘。我每次聽到這句格言時，我都會聯想到瑞奇・韓德森（Rickey Henderson）悄悄離開一壘包，帶著目標擴大距離，慢慢地，他警惕的盯著投手，內心燃起盜壘魂。如果韓德森害怕被判出局，他有可能成為大聯盟的盜壘王嗎？貝比・魯斯（Babe Ruth）又是如何？如果他害怕三振，他會打出七百一十四支全壘打嗎？他被三振一千三百三十次！

答案顯然是否定的。然而，對失敗的恐懼比起任何事，都更加阻止你在生活各個層面中無法發揮潛能。對失敗的恐懼比任何對手更會阻礙我們成功。恐懼創造了阻礙運動員勝利的所有條件。

「害怕失敗會侷限一個選手，」前匹茲堡鋼人隊教練查克・諾爾說：「恐懼或許會殺死他這個人。如果一個人老是擔心失敗，他就會緊張到註定失敗。」

體育領域有個悖論，即害怕失敗實際上會助長失敗。正如諾爾所言，消極的想法威脅你、壓抑你，讓你情緒緊張。害怕失敗會導致肌肉緊繃、呼吸急促，它使你的身體系統負荷過重，恐懼讓你的表現平淡。恐懼讓你變得無足輕重。

以下是一個有趣的實驗：去拉個極度害怕失敗的人來，給他幾張紙，請他把紙從三個不同的地方扔到同一個廢紙簍裡——首先在簍子上方，再來是五公尺遠最後是十公尺。研究表明，那些害怕失敗的人在五公尺的地方最為焦慮。站在簍子旁邊，他們知道一定會丟進去。在十公尺外，他們對成功沒有任何期待。但在五公尺的地方，因為他們覺得自己應該能把紙球丟進簍子，卻同時知道自己可能失敗。

高爾夫球也有這種情況。球員面對一個不可能進球的四十英尺推桿，會比面對可怕的四英尺推桿更放鬆。為什麼？因為他害怕失敗。當你不怕失敗時，你成功的機會就會提高。

這種恐懼從何而來？通常，害怕失敗的背後是完美主義。我認為現今的社會助長了完美主義。我們自小在學校，就會告知自己在考試中所「做錯」的事，而不是「做對」的事。我讀研究所時，我告訴我的輔導員，我是一個完美主義者。「哦，是嗎？」輔導員回答：「蓋瑞，說說看你有什麼表現是完美的？」

大家知道珠寶鑑定家如何分辨真假祖母綠嗎？贗品是完美的，而真正的祖母綠是有瑕疵的。沒有人是完美的。

通常，在追求成功與卓越的想望之下，都會有種批評、苛求與論斷的聲音，而這種內心的聲音會打擊一個人的心智與情感。西恩・艾斯特斯的故事讓我們學了一課，他發覺自己是急躁的完美主義者。

而瑞克・沃爾夫（Rick Wolf）為克利夫蘭印第安人隊（Indians）工作時，他寫了一篇關於「完美投手症候群」的文章。這種情況的其中一例如下：有個優秀的3A投手被叫上大聯盟，他認為自己必須完封大聯盟打者，而不是相信自己的實力。所以他試著投到好球帶邊緣。由於他是這場大比賽的新人，裁判不會太苛求。但他越努力去進攻打者的內角，他的球數就越落後。他越是落後，打者的優勢就越大。當投出的第一球是好球時，大聯盟的平均打擊率會低於兩成，如果投出的第一球是壞球，則平均打擊率就會超過三成。

「拖延」是某些完美主義者的一部份。拖延的人什麼也做不了。因為不做任何事，他們就不會失敗。這是一種抑制，也是自我挫敗的惡性循環。

恐懼使人不敢冒險。有時，最大的風險在於不承擔風險。如果傑瑞・柯朗格洛害怕失敗，這位體育界最成功的企業家就不會離開他長大的芝加哥亨格利山（HungryHill），也不會在伊利諾伊大學（University of Illinois）打籃球，更不會搬到西南一帶的沙漠區去經營新的NBA球隊——即太陽隊。

假如柯朗格洛不願承擔風險，在鳳凰城市中心就不會有美西球館（America West Arena），亞利桑那州說不定也不會有大聯盟球隊。

網球天后比莉・珍・金（Billie Jean King）對「失敗」做了深刻的描述，她說運動家應該把失敗視為一種反饋。全明星投手葛瑞格・麥達克斯則有另一種觀點：「失敗是世上最好的老師……在真實的競爭裡，你會從發生在你身上的好事與壞事當中學習。在我的職棒生涯中，我已經放出了很多次得分的機會，這表示我犯了很多錯，而我必須從中吸取教訓……打者會用一種有趣的方式來告訴你，那樣投球是行不通的。」

不在失敗中學習，就是在學習中失敗。透過把失敗視為反饋，你可以改變自己的感受。

麥可・喬丹說恐懼是一種幻覺。他和許多頂尖好手都學會了將恐懼轉化為憤怒。

我們可以逃避恐懼，也可以憤怒並予以痛擊。如果你挑戰喬丹的自尊，他是不會害怕的。他會利用這種能量，讓自己變得更具攻擊性。優秀的運動家會克服對失敗的恐懼，並將其扭轉。

將恐懼看作成長、學習的必經之路。成功者不怕失敗。失敗為成功之母。

學習如何成功地失敗。討厭失敗，但別懼怕。

學習把失敗看作是一種反饋。

相關書摘 ▶《心像練習》：記住，如果掉入洞穴，第一條金律就是停止挖洞

書籍介紹

本文摘錄自《心像練習：預見完美、導向成功的奪冠心理學》，一起來出版

作者：蓋瑞・麥克、大衛・卡斯蒂芬斯

譯者：吳郁芸

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而其他領域的傑出人物也都有清晰的心像——他們過著「逆向生活」，習慣先創造一個未來讓自己住在其中，接著一步步讓未來實現。

Photo Credit: 一起來出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航