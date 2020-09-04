《心像練習》：記住，如果掉入洞穴，第一條金律就是停止挖洞

文：蓋瑞・麥克、大衛・卡斯蒂芬斯

「低潮」通常只是心理狀態

「消沉就像一張柔軟的床，上去容易，下來困難。」——強尼・班奇，大聯盟MVP 「滿載的心智，一棒都打不出去。」——布蘭奇・瑞基，大聯盟高管

小熊隊幾年前在第一輪選秀中看上了瑞克・威爾金斯（Rick Wilkins），這位年輕的捕手被認為是不容錯過的潛力股。套一句體育界的老話：他的未來就在眼前，而眼前的未來就是他。威爾金斯為中西聯盟（Midwest League）1A的皮歐利亞酋長隊（Chiefs）效力時，開始在本壘板上掙扎。忘了打棒球吧！「我根本一點準頭都沒有。」這個年輕人說，他在輸球之後日漸沮喪。

第二天，我應小熊隊的要求，前往伊利諾伊州皮奧里亞市，與這支農場球隊合作。

那天下午，我向酋長隊發表了一段鼓舞士氣的演講，內容關於心智方面的表現。球員與教練都相當投入。

那天晚上威爾金斯看起來像是變了人。這孩子第一局打出一支全壘打，第三局他打了兩支。他後來又加了一支高飛犧牲打。「這一天的變化多麼大，」威爾金斯在賽後笑容滿面地說：「我不過是把球看清楚，然後揮棒出去。」第二天早上，當地報紙的標題上寫著：小熊隊的萎靡讓新秀走出低谷。

第二天與威爾金斯交談之前，我一直處於欣慰與自豪的狀態。但他後來告訴我，他因為預約看牙醫所以錯過了我的演講。

體育就像是雲霄飛車，是一系列的表現，過程中會歷經高低、起伏與曲折。假如運動員最棒的一天是「心流的體驗」，那最糟的一天就是他在低谷中不知所措——這是體育運動的自然循環。雖然我們用棒球的例子來說「消沉」這兩個字，但所有項目的運動員也都會有類似的經歷：他們感覺自己什麼都做不好。

田納西大學（University of Tennessee）美式足球隊曾以二十四比○擊敗阿拉巴馬大學（University of Alabama）隊，這是「大熊」布萊恩執教阿拉巴馬隊的一百一十五場比賽中第一次沒有得分。阿拉巴馬的紅潮隊（Crimson Tide）試了五十一次傳球，但田納西的志願者隊（Volunteers）攔截了其中八球。在進攻前的小會議，阿拉巴馬的某位外接員不改幽默，建議他的四分衛把球丟給田納西的線衛（linebacker）：「我來看看我能不能把球攔截下來」。

高爾夫球員伊恩・巴克－芬奇（Ian Baker-Finch）拿下一九九一年的英國公開賽冠軍，接著就陷入了長期了低潮。他的比賽離他而去，連告別都沒有。有時候其他運動員也會無助和困惑，就像一位大聯盟新秀暫停打球，還去找資深隊友請益一樣。那位老鳥建議年輕人換一支二十九盎司的球棒。

「這樣會有幫助嗎？」年輕人滿懷希望地問。

「沒用，」老鳥說：「但把它扛回去休息區會輕很多。」這個古早笑話要表達的是，雖然克服低潮的理論多如牛毛，但不幸的是，沒一個管用。

有些運動員應對低潮的方法，就是一概否認它的存在。戴夫・亨德森（Dave Henderson）在打破了二十打數無安打的僵局後，聲稱：「我並沒有陷入低潮，我只是沒打到而已。」尤吉・貝拉沒有打到球時，他並沒有自責，他認為球棒才是罪魁禍首。

他如果繼續低潮下去，他就會換掉木棒。「我知道這聽起來很蠢，」貝拉解釋：「但這能讓我不陷入低潮……讓我保持信心。」

名人堂成員比利・威廉斯（Billy Williams）是芝加哥小熊隊的打擊教練，他把低潮比喻為會轉移的疾病：「一種從你的腦袋開始，到你胃部的消沉感。你知道它最終會發生，於是開始擔心。這就表示你知道自己在其中了。這會讓你生病。」

有時，低潮可以追溯到身體疾病或結構毛病，但很多時候問題都出在心理。這些求存的運動員開始過度分析，他們聽到理奇・齊斯克說的那隻猴子在他們腦袋裡喋喋不休。他們開始思考得太多。

在《史努比》中，史努比稱讚糊塗塌客（那隻小黃鳥）完美降落在牠的狗屋的屋頂上，然後問起空氣動力學的事：「如果你再飛一次，你會用腳推嗎？還是你會先拍翅膀？你是扇動翅膀之後稍微傾斜嗎？還是你會……？」下一格漫畫，糊塗塌客從畫面中消失了，因為牠起飛後「啪！」一聲摔到了地上。史努比把這個教訓歸納成：「如果你思考，你就做不到。」

有個前棒球選手談到自己的低潮時這樣說：「我已經盡我所能不做思考，但因為我如此努力不去想，最後我無法停止想這件事。」

過度思考常導致過度嘗試。「當你陷入低谷時，你就會開始想上場打出一支全壘打，」大聯盟外野手科里・斯奈德（Cory Snyder）形容：「你開始對自己施壓，而不是讓這些事實現，你讓所有消極的想法在腦海中浮現。」

不久前，某個NBA球員在自己職業生涯的低潮來找我。接連的受傷影響了他的長距離投籃，他的命中率大幅下降，媒體的審視增加了他的壓力與挫敗。他應對退步的方法是花更多時間、精力去練習。我勸他放鬆，讓身體休息，讓他的心智遠離比賽幾天。逃離籃球，帶妻小去野餐。他為了恢復狀態，他把自己挖得更深，而他需要放下他的鏟子。

多年前，我在鳳凰城聖盧克醫療中心（St. Luke’s Medical Center）擔任主任，我遇到了當時擔任奧克蘭運動家隊球員發展的主管卡爾・庫爾（Karl Kuehl）。庫爾一生充斥著競賽，當過球員、球探、教練和球隊經理。他與我分享了他對選手心智競賽的看法，而這後來變成他一本書的書名。

庫爾曾問過某個大聯盟球員，比賽當晚會集中精神做些什麼。那名球員當時表現尚可，打擊率兩成二六。

「我希望能打出幾支安打，接著就能得一些分。」這名球員說。

庫爾提醒他，打者無法控制自己能打出安打或順勢得分。庫爾是對的，打者應該專注於他能掌控的，而非以結果為導向。應專注於高品質的打數上。什麼是有品質的打數？指的就是放鬆、看清楚球，以及耐心。大聯盟有打擊率兩成五的選手，也有三成的，兩者差別只有一週一支安打而已。

克服低潮的關鍵，就是找到一個能帶來變化的改變。通常這代表要少做、而不是多做。

賽場充斥著起起落落。記住，如果掉入洞穴，第一條金律就是停止挖洞。

回到原點，讓事情簡單化。

相關書摘 ▶《心像練習》：「完美主義者」失敗的理由，就是他們太懼怕失敗

書籍介紹

本文摘錄自《心像練習：預見完美、導向成功的奪冠心理學》，一起來出版

作者：蓋瑞・麥克、大衛・卡斯蒂芬斯

譯者：吳郁芸

——頂尖心理素質的解密之書——

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★亞馬遜4.6顆星好評，Goodreads近3,000次評價★

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►科學實證！「腦中預演」能改變一切

已有數十項研究證實，「心像練習」能讓運動員有更高水準的表現。

頂尖選手會在比賽前進行腦中預演，感受極度真實的場景，接著預見自己的成功。藉由這些訓練，他們得以進入「心流狀態」，並建立起穩定而正面的心理素質，最後將想像化為真實。

而其他領域的傑出人物也都有清晰的心像——他們過著「逆向生活」，習慣先創造一個未來讓自己住在其中，接著一步步讓未來實現。

Photo Credit: 一起來出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航