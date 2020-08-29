牟宗三的反共思想：40年前即預言美中建交，必將養虎貽患

文：蔡安迪

當反共再次成為潮流

近年來國際局勢發生了重大轉變，美、中兩國之間從過去所謂的「新型大國關係」或「建設性戰略夥伴關係」，轉為直接在各領域衝突的對抗之勢。從貿易戰、科技戰開打起始，美國再次嘗試主導一個以西方民主國家為中心反中聯盟，嘗試對當前的共產中國進行圍堵，似乎一時間，新冷戰的格局再次形成了。

在這當中，除了具體形而下的對抗，如對中國的科技產業如華為、中興等企業直接排擠、制裁外，美國的政治人物當然也同時在思想的鬥爭上，經由類似古典修辭學般的應用，再次在諸多公開的重要演說的論述中，搖起「反共」的大旗，強調反共在當前的正當性，藉以嘗試說服世界其他「自由民主」的國家、人民能聯合起來共同站在同一陣線。

此中最代表性的莫過於近日美國國務卿邁克・蓬佩奧（Michael Pompeo；1963－）在2020年7月23日發表的〈新鐵幕演說〉，被視為所謂「反共檄文」。可見美、中之間對抗之勢已然形成，某種程度上，美國正在再次向世界宣揚、並期望帶動起一股新的「反共」潮流。然而反共的同時，是否一定要同時「反中」，尤其是在文化上的「反中」，則值得我們重新商榷。

雖然中共常常透過所謂「一中三段論」，當前的中共政權強調：一、世界上只有一個中國；二、中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府；三、台灣是中國領土不可分割的一部分。由於中共政權在二十世紀下半葉的國力強勢崛起，似乎一步步把「何為中國」的代表權與話語權奪去，導致臺灣人與不少世界各地分屬自由民主思想的人民，甚至包括身處一國兩制下的香港華人，越來越對於好像已經等同「中共」的「中國」充滿了反感。

但實際上不論從過去歷史上的發展來看「中華」概念或者說「中華」論述，從來不是一個單一中心，而是非常多元，為往昔的東亞文化圈所共享，因而也各自詮釋，將「儒學」或「中華思想」「去脈絡化」（de-contextualization）與「再脈絡化」（re-contextualization），建構各自的文化主體性與政治主體性。

參考歷史上的思想資源，關於「中國」或「中華」的認同，我們仍該繼續區分「政治」面向與「文化」面向，避免陷入中共的一元化的單一中心邏輯而去一概而論。黃俊傑曾以「政治認同」與「文化認同」的分離作為方法來研究古代東亞儒者的「中國」論述，仍為今日的重要參考。

1949後的巨大變局與牟宗三思想的重要性

1945年到1949年之間，許多的傳統文人隨國府遷移至台。楊儒賓就認為，1949年的國府南遷可以媲美中國歷史上的東晉、南宋的遷移，如果沒有東晉，南宋的遷移，千年來文明鼎盛的江南的格局固然難以想像，漢文化的傳承也將是不可承受的重。

楊儒賓分析，在1949年這個關鍵的年分，代表文化傳統價值的張大千（1899－1983）、錢穆、徐復觀等人，以及代表自由民主價值的胡適（1891－1962）、傅斯年（1896－1950）等人都選擇了渡海來台或去港，這種選擇的意義非常深遠，使中國歷史發展往文化傳統與民主自由理念去接枝。

對於這些自認為要傳承中國文化的學者或思想家而言，堅定的反共立場，對他們而言可以說是一生從未改變的堅持，即便在他們生前，那個共產主義全面在世界流行的年代，讓他們容易被年輕一代視為反動分子，他們也從未改變過他們的思想立場。特別是對於1949年後離開中國大陸而長居港台的新儒家學者，長期以來從中國文化傳統出發，來進行他們思想上的「反共大業」。

在此中，牟宗三（1909－1995）先生尤其是當中，能夠全面從哲學與理論的深度上，對共產中國背後的立國思想：馬克思主義哲學與唯物史觀，進行全面的論戰與批駁。如今固然哲人已遠，但具有先見之明的宿昔典型，卻在反共思潮再次興起的今日，值得我們重新再去回想、思考。

根據哲學新媒體的簡介，牟宗三，字離中，是新儒家第二代的代表人物。曾在台灣、香港與中國等地多所大學中任教，最後定居台灣，並在台北辭世。他獨力翻譯康德的名著《三大批判》，融合康德哲學與孔孟陸王的心學，以中國哲學與康德哲學互相詮解。

時至今日，牟宗三先生的思想遺產，依然對中國哲學的研究者留下了深遠的影響。中研院文哲所的特聘研究員李明輝曾言，當前兩岸的學者若想研究中國哲學，不能越過或忽略牟宗三先生的思想：

可以確定的是：對於兩岸的中國哲學研究者而言，牟先生的相關著作已取得類似於經典的地位。但這不是說：牟先生的觀點已為大多數學者所接受；而是說：不論你是否贊同他的觀點，都不能略過它們。 這種情況類乎鄭昕在《康得學述》的〈弁言〉中所言：「超過康得，可能有新哲學，掠過康得，只能有壞哲學。」同樣的，我們也要說：中國哲學的研究者可以不贊同牟先生的觀點，卻不可不理會它們。

而除了從中國哲學或中華傳統思想的角度去認識牟宗三外，其實還有一個面向也值得大家注意，那就是牟宗三堅持一生從未改變的反共立場，與具有哲學理論深度的反共思想。

如同研究牟宗三的政治與社會思想的大家彭國翔所言，牟宗三很早就由於自幼耳濡目染受到儒家思想的浸潤，因此對共產思想有清楚的自覺，自年輕起就對馬克思主義和共產主義最核心的理論：「唯物辯證法」、「唯物史觀」有了明確的批判。

彭國翔認為，正因為牟宗三擁有傳統儒者帶有那種「內聖外王連續體」思想的特性，讓他所以會重視把儒家思想傳統化為哲學理論，並非單純理智思辨的結果，牟宗三的根本出發點，與他想要批判當時共產思想肆虐中國思想界有極大關連。牟宗三視共產思想為一種「觀念的災害」。堅定的反共態度，是他一生從未改變過基本立場。

牟宗三論台美斷交與美國和中共建交

除了能從思想的根源去批判共產主義與中國共產黨外，牟宗三對中共統戰的手段，也很早就提出了質疑，判定共產黨在外交上的不可信，在今日看來，許多都是很有意義的精準判斷。

1978年12月16日凌晨，熟睡中的蔣經國被侍從叫醒，時任美國駐華大使安克志（Leonard S. Unger）宣讀美國總統卡特（Jimmy Carter）的信，短短7個小時後，美國宣佈與中華民國斷交，並自1979年1月1日起，與中華人民共和國建交。臺灣社會不得不陷入一種焦慮與不安中。在那樣的一段危機歲月，牟宗三追溯歷史，對美國改採親中，甚至聯合共產黨的外交政策提出一連串批評：

美國對中國的外交政策，從抗戰時期開始，便一心寄望於共產黨。……須知自由世界的真理價值與共產世界不一樣，兩者不能並存。現實上並存，只是一時無可奈何，本質上一定相敵對，你不敵對它，它要來敵對你。在這個地方，不要一廂情願，自我多情。自我多情是要吃虧的。

當時美國的親中派興起，打算與中共建交修好，牟宗三對此完全持否定態度，認為這種想要轉化中共為自由民主的嘗試必然失敗，今日對照美國川普總統一再強調美國這些年來吃了中國多大的虧，或者美國國務卿前陣子的〈新鐵幕宣言〉的內容中，對尼克森以來等歷任美國總統採取親中政策的結果之否定，很有相似性。今日看來，很難不說牟宗三有其先見之明。

美國反中的關鍵行動中，科技戰是其中重中之重。當年牟宗三也早就預言日後中共對科技的掌握，是一種「政治運動下的科技」，有朝一日必然威脅民主自由陣營、也大大威脅個體自由：

科技本身有一些條件，它後面有個基本原則：這個社會必須是開放的，是自由主義，而且要有教育學術的獨立，要尊重學術的獨立價值。但共產黨向來沒有這一套。所以它要科技，是當做一個政治運動來科技。這一點一開始我就看出來。 鄧小平的實用主義是拿馬、恩、列、史做他的原則，他的科技是政治運動下的科技，它是一個策略，不是科技地來科技。……要和共黨拉關係，一心以為有鴻鵲將至，這只是一廂情願，結果必然吃虧。

當初牟宗三批判的當時的美國被中共那時的領導人鄧小平所魅惑，也許還無法完全說的通，看的那麼明確，但套用在近年來習近平上台以後的中共，就完全符合實情。近年美國大力打擊中國諸多科技大廠如華為、中興，又大量批判、攻擊中共派科技或商業間諜竊取美國智慧財產權，甚至讓在美國社會的華裔菁英都引起恐慌，深怕自己成了下一個被捕的對象。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

牟宗三卻早就在美國與中共當初要準備建交之際，就提醒不可能跟中共有單純的科技、商業關係，不管是科技或教育，在中共統治下都無法獨立，一定一切都在黨的政治運動下掌控。回頭看當初牟宗三的觀察，又再次讓人感受到他的敏銳觀察。

此外，牟宗三對美國當初放棄台灣的批判，也是十分有力道的批評：

中共現在落伍，你裝備它，……你現在裝備它，到了相當程度，有了科技，慢慢它就可以自己生產。它如漸漸強大起來，你美國能控制得住嗎？對美國來說，這不是養虎胎息嗎？但如果就中國來說，我強大了，就必須出海，要出海，就要拿臺灣，那時候，你美國擋得住嗎？ 臺灣與中共和談不是談技術層的問題，而是原則問題，說穿了，就是要你服從共產黨的原則，這怎麼可以和談呢？和談就是投降，這當然不能談。所以美國說這話，是打官腔，對得起朋友嗎？你叫共黨提出保證有用嗎？今天簽了字，明天它可以說我要撤回昨天的簽字，那時你怎麼辦呢？

自從習近平上台後，推動一帶一路戰略，或者高舉中國夢強調中華民族的偉大復興，抑或宣傳2025中國製造的強國夢也好，終於讓美國的政治菁英有了警覺。

尤其這兩年中共赤裸地破壞香港的一國兩制，不論是去年想推的「送中」條例，或今年以《國安法》之威，挾制所有華人世界，香港已經幾乎宣告邁向一國一制了。果然就如牟宗三所預言的：中共提出的保證是沒用的，今天香港的狀況完全就是背棄了當年中、英協定，以及對香港人民維持一國兩制曾有的承諾。

對臺灣，中共進而以「軟的更軟、硬的更硬」來對臺灣進行統戰與武力恫嚇，一再以航母、軍機等繞行臺灣周邊，這種情況下，美國還能再繼續沉睡嗎？牟宗三當年的警告，在二十一世紀的今天豈非已經正在進行式了！尤其，牟宗三當年也對主張兩岸和平談判的這種看法早早地提出警告，也對美國姑息中共欺壓臺灣嚴正批評：

在這個立場上，臺灣不能讓共產黨出海。但你美國幫助它、裝備它，有一天它就會要出海，出海就要拿臺灣，你美國一時能控制它，能永遠控制它嗎？除非你真把臺灣出賣，像越南一樣。否則，就要打仗，這不是自種禍根嗎？你所謂和平解決，根本是掩耳盜鈴，飲鴆止渴！所以卡特是個很壞的人，很要不得的一個人。季辛吉更是一個壞東西。

在今日看來都全部應驗了，美國國務卿近日也終於反省美國過去很長時間背叛臺灣，幫助中共的錯誤了。甚至也開始有傳言，美國要重新與中華民國臺灣這邊恢復邦交。近年來美國想推動的「印太戰略聯盟」，以第一島鏈為前線要阻擋中共的擴張，這也與當時牟宗三說：「現在我們的立場，就是不能讓共產黨出海。」頗有不謀而合之處。

此外，牟宗三非常厭惡那些討厭、看輕臺灣，投靠、獻媚中共的知識份子：

你瞧不起台灣，要這個院士名義有什麼用呢？……有人說，這是台灣本身不行。我說：台灣行不行，是一回事，你應該不應該這樣做，又是一回事；這是兩個問題。 你們紛紛攘攘到大陸上去，竟沒有人在這個地方敢說一句話。你們面對天安門馬、恩、列、史的畫像，竟然一點感觸都沒有，你忘了你是站在中華民族的國土上嗎？你為什麼不說一句話呢？

這幾年臺灣與對岸交流之際，許多人被迫或主動簽了某些協議，降低了臺灣這方的國格、或者尊嚴，必然為牟宗三所不恥。更有甚者，曾經身為臺灣軍人高階將領，或曾經的民意代表，卻在對岸向彼方的政治符號稱臣，回頭批評自己的鄉土臺灣，甚至還在對方的節目上贊成「武統」！若牟宗三有知，豈有可能對此不批判不撻伐，說他們「可恥」呢？

今日回首看當年台美斷交之際，那段看起來危機四伏、風雨飄搖的歲月，身為一代新儒家的哲人牟宗三，面對中共治理下的中國的崛起，牟宗三完全沒有失去信心，有如先知式的觀察，在今日後見之明看來，似乎都仍有其深度與準確性。然而，我們能說他是一個不儒家、不中華的人嗎？

今日的中華民國已經在台灣，也與臺灣這塊島嶼成為一體，無法分離，再也不是過去那個清末民初那批救亡圖存的知識份子心目中的「中華」了。但我們又何嘗不能說，他們當初那些追求自由、民主、科學、平等的理想，卻真正因為歷史的機遇，當這塊島嶼從1895至今，與大陸有了這段長期，甚至永久的分離，反而才得以實現。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航