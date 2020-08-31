專訪YouTuber菜浿梨子：女演員拍「政治嘲諷」影片爆紅，韓國瑜敗選後遇瓶頸

台灣YouTuber如繁花盛開，乍起乍落。前浪有人持續前進，也不少半途殞落。而後起之浪卻也前仆後繼，等待成為下個爆紅的網路明星。

2019年選舉期間，以數支嘲諷韓國瑜短片，掀起一陣討論的YouTuber菜浿梨子，她的臉書粉專「菜浿梨子」在短片推出之前，不過三千餘追蹤數，目前卻已累積三萬三千讚、四萬追蹤。而她粉專影片最高的觸及人數是180萬，YouTube影片最高也有109萬次觀看。

跟知名YouTuber相比，菜浿梨子的數據自是普通。但她以貌美的女演員身分，拍攝「政治嘲諷」的搞笑影片，在女網紅中可算特別。而她影片內容也不算大眾，甚至連「人類圖」解說的影片都有。其他不管是在短片中化身「神算」半仙，藉分析「韓國瑜」姓名學的拆字短片，來諷刺其無腦低格；或藉由統一發票兌獎，來嘲諷中國的文攻武嚇。

總的來說，都較偏「文青」、「覺醒青年」喜愛的主題。這樣的走向，也不免令人好奇，這樣的女生，為何會成為YouTuber？

菜浿梨子的外型，被媒體形容為「亮眼可愛」。她換過不少工作，唯一長期從事的就是「演員」。她2013年從接演短片開始，時不時會參與各種戲劇、電影的拍攝，細節說來繁雜，最近曾參演兩部知名台劇。在《我們與惡的距離》中，她飾演編輯小A，有一些台詞；在《誰是被害者》裡則飾演媒體記者，對話也是幾句。可說主要屬於三線女星，是容易被遺忘的角色。就一個出道七年的女演員來說，說是站上一席之地，卻也可說幾無成就。

「我演戲演很多年，都沒機會演什麼重要角色。如果要問我為何開始拍搞笑短片，主要是我大學念大葉視傳系，畢業作品就是自己拍短片，我本來就算會。2019年遇到一件事，就是試鏡上一部電影的角色，結果卻臨時被『線上演員』換角。我心裡覺得委屈，想說既然人家不要我，我自己也會拍短片，就自導自演的，開始拍簡單影片，當作個人創作的作品。」菜浿梨子感慨地說。

早在2013年，菜浿梨子就已成立粉專，一開始想當成「演員」的粉專，用來推銷自己。但其實效果並不好，也沒受到什麼關注。七年來，她能接到的工作都是主持、舞台劇、短片和廣告演出，即使登上重要影視作品，因為都是路人角色，自然星途難開。

「如果單靠當演員，當然是無法生活。我沒戲時會兼差做各種工作，例如麵包店店員，或保姆之類的，設法一個月賺兩、三萬，讓自己在台北能活下去。」菜浿梨子說。

而菜浿梨子的出身背景，與她的個人性格，也可能與她一直闖蕩無成有關。

菜浿梨子出生於台中霧峰鄉，從小在霧峰長大。她小學時父親與母親離婚，她跟父親與繼母同住，母親也住台中地區，一周會見她一次。雖然不是跟父母一起長大，但父親對她有所期望，希望她好好讀書，以後能當醫生或律師，因此送她去念昂貴的私立高中。而菜浿梨子的後母也對她相當溫和，並未苦毒虐待。所以她並沒有感受到家庭破碎的狀況，也是平安順利的成長。而母親一直以來都是只要她過得快樂就好，完全不要求什麼。

「但如果真的要說，我的恐懼大概就是無法達到父親的期望吧。我大學畢業後，本來在台北找到美術設計的工作，也順順的做，但因為存不到錢，就搬回台中，想說比較省。當時先找了咖啡廳的打工，父親因此暴怒，覺得這樣不上進，對我態度很差。我才又回台北找別的機會，看能否成功。」菜浿梨子說。

Photo Credit: 菜浿梨子

而菜浿梨子上台北後，以貌美的外型，偶然試鏡成功，就開始了演員之路。2016年去香港拍獨立製片，演女主角，對她是很大的鼓勵，也讓她覺得自己能成為一個演員。就這樣一路走過來。過程中，她也會去上表演課來強化演技。而能登上專業劇團「河床劇團」的演出，也表示她的演技具有專業度。

而因為演員之路未開，她轉作臉書粉專短片，卻拿到比當演員更大的關注，這也讓菜浿梨子百感交集。

菜浿梨子說：

「你說我真的要追求什麼？主要是父親的肯定，但我既然沒當醫生、律師，過去幾年來，他完全不問我的生活，見面幾乎都不講話。我上次在台中歌劇院演舞台劇，請他來看，他也拒絕。我不知道他現在對我滿不滿意，我根本不知道要有什麼表現，才算是成功。」 「演戲這件事對我來說，真正的慾望是表現自己。我有什麼要表達出來，但我說不上來是什麼。過去演的角色都不太能真的發揮，而當我拍臉書短片受到肯定之後，我好像就真的獲得了一些成就感。」 「比起演戲，我自導自演這些短片，帶給我的快樂多很多。」

但菜浿梨子的成就感中，卻夾帶著混亂。

隨著政治嘲諷短片爆紅，掀起文青與覺青同溫層的討論潮，短短一年，菜浿梨子的主持跟廣告案都變多，收入也增加。但小小的網紅名氣，這卻沒有轉到本職的演藝事業上，她演戲的機會與角色，跟過去差不多，沒有成長。而隨著選舉結束，以政治嘲諷為主的內容，頓時失去素材。她也就在YouTube上經營另外一個路線，內容以彩妝、保養、吃喝玩樂為主，意外地也招來一群閱聽眾，甚至讓她拿到知名商品的業配。

但菜浿梨子總覺得不踏實：「我有想過為什麼我的短片有人看。可能是本來政治議題就不太有演員碰，加上女性搞笑的也不多，所以受歡迎。但韓國瑜敗選後，我就沒有明顯可以笑的人。我對政治與社運議題的了解，跟大眾差不多，也提不出什麼特別想法。我找不到屬於自己的模式，內容、形式、笑哏不斷重複，我自己也膩了，過去幾個月我整個荒廢，沒什麼更新影片。」

看來菜浿梨子在YouTube上的女性訴求影片，一樣有商業效果，穩穩做，似乎也可以在金錢與成就感上滿足些什麼。但看起來又沒有，於是我問她原因。

菜浿梨子茫然道：「我可能是感到厭煩吧。不管我臉書或YouTube影片，其實都很陽春。說要表現什麼演技，或影片技術也做不到。我得自己寫腳本，沒人幫忙，做起來很麻煩。而說真的，我想做的事常常變來變去，我好像也沒有真的把演戲跟拍這些短片當成工作，我很沒自信。我不知道我做的事，到底有什麼意義？」

Photo Credit: 菜浿梨子

無論網紅或YouTuber，若是高手，多能發揮自己的才華，發光發熱。有些則是以團隊形式，集合眾人之力，讓「品牌」成為百萬網紅。若蔡浿梨覺得自己能力不足，不是影片花錢找專業人士加工，就是找些志同道合之士組團隊弄工作室。光她短短一年，就獨力獲得一定的讚賞與魅力，算是有能力，要成功應該不難。又何以不如此？

菜浿梨子不知所措的說：「我之前有試過找業界人士剪輯影片，所費不貲，點閱也沒有我自己做的高。我不知道關鍵出在哪。如果說找人合作一起弄，我真的不知道要找誰。我雖然演戲算演得久了，但業界生態還有人脈都不熟，我也沒經紀公司，無論是演員工作或是YouTube的圈子，我都不知道該怎麼拓展，也沒有人要找我談。你說我可以主動找經紀公司應徵，或找團隊，我連怎麼著手都不知道。」

那麼退而求其次。菜浿梨子的粉絲大多是20－35歲大專學歷的知識份子群眾，如果缺腳本缺哏，要做題目缺專業意見分析或缺人脈，隨便號召粉絲，一人一個意見，就夠用了。如果有影視人才想合作的，放個話不就得了，也不一定要外找。

菜浿梨子：「也沒那麼簡單。其實我個性很孤僻，平常不太跟人互動，朋友很少。沒理由不會跟異性出門見面，只會跟女生朋友出遊，會長談的也就是一些姊妹淘，姊妹淘們也沒在弄影片。是有粉絲跟觀眾會粉專私訊我一些專業建議，引介一點案子，最多就這樣。我也很感謝他們。如果拜託的是男性對象幫忙弄東西，到時要做『情緒勞動』，我會很累。如果說要付錢，其實拍這些陽春影片算起來都是虧本拍，實在是請不起人。」

一般女網紅或網美，都難免遇到男性粉絲示愛或糾纏的狀況。菜浿梨子本來也曾積極回覆粉絲訊息，但就出現有狂粉整天約見面，要逼送禮物給她，還有放話說如果她不理自己，就要為她自殺云云。菜浿梨子也不知該如何處理，只被更強化了自己孤僻的性格。這也是她影片荒廢數月的原因之一。

整個來看，菜浿梨子似乎遇到瓶頸。她自己又如何面對這停滯僵化、不上不下的局面？

菜浿梨子做出了結論：

「荒廢幾個月後，我也覺得這樣下去不行。想振作起來。最近會再弄一些影片。我想要進步。雖然我還不知道要怎麼做。我想過我的問題，我很自卑，怕被人說笨。我是真的覺得自己很笨。也不知道未來該怎麼做。 真實的我很無聊，很多事我真的沒有想法。我現在最大的希望，就是克服自己『不夠好』的恐懼。也許，這樣我還能再走下去。」

菜浿梨子（演員，32歲） 大葉大學視覺傳達設計學系 舞台劇 2019 音樂劇《妳的側臉》

2017 河床劇團《1:00 am》 短片／網路劇 2020 網路劇《限時同居侯八天》

2020 網路劇《誰是被害者》

2019 公視《我們與惡的距離》

2019 Netflix《鏡文學驚悚劇場－虎》

2016 香港鮮浪潮電影《九號公路》

2016 香港鮮浪潮電影《楊明的夏天》

主持 2019《我不懂，你明白》

2020《半夜不睡覺》 廣告／MV 2019 勞保局《國保小教室》

2017 Yahoo購物 《中秋節篇》

2017 黃玠瑋《 Fog Forest 》

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航