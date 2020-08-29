「有病為什麼不吃藥？」精神藥物的許多副作用，並不是吞下去病就好了

文：王婉諭

「有病為什麼不吃藥？」

小瑩是個非常喜歡看奇幻文學、藝術電影的學生，她總會眼睛發亮地說：「《霍爾的移動城堡》的動畫是對原著的羞辱」，也不斷評論著一些70年代的老電影，這些我聽不太懂，但從她的眼神裡，我知道她真的很喜歡。

第一次發病的時候，小瑩就讀高雄女中二年級。在放學回家的路上，她突然「解離」，不知道自己在哪裡，意識像是被抽離一樣，飄在空中看著自己站在車水馬龍的十字路口。

小瑩不知道自己怎麼了。她以為，這樣類似放空或神遊的狀況，或許大家多少都有，「應該沒什麼吧」。後來，也因為同儕及課業壓力，她假裝自己很正常，因此未曾向家裡求助，也沒有去看醫生，就這樣在與精神失序共處的壓力下，準備大學考試。

最終，小瑩的症狀抵擋不住大學的壓力，仍然爆發。

開始就醫至今，小瑩每天要吃五種以上的穩定精神藥物，這些藥為了讓她精神鎮定，抑制了一些腦部功能，讓她沒辦法背英文單字、沒辦法理解複雜的句子、身體遲鈍、劇烈頭痛，這些都是精神藥物的副作用。

如果不吃，她天天都想自殺。

但吃了藥之後，她念書、社交互動的能力，都大受影響。當然，最喜歡的奇幻文學與電影也都沒辦法看了，因為她連朋友閒話家常的內容都無法理解，小說跟電影的內容，當然也就看不懂了。

服藥六年來，這些是她每天早上要吞下這些藥丸之前，都必須面臨的掙扎。

長期穩定的服藥並不容易

吃完藥（通常是第一代的傳統型抗精神病劑），會出現手腳抖動、眼睛往上吊、眼球歪斜、四肢僵硬、流口水、歪嘴歪頭、舌頭外吐，這些服藥後的副作用讓病人很痛苦，每天吃藥前，可能都是一次又一次的掙扎。

大家可以想想，平常若是感冒看醫生，拿藥回家後可能吃了一兩天，覺得症狀好一些了就不吃了；或是心臟病、高血壓等慢期疾病的藥，醫生也吩咐要每天吃，但仍時有耳聞未按時服藥的狀況出現。

上述這些藥的副作用很輕微，卻都不一定會吃完了，何況是會有強烈副作用的精神藥物呢？

吃藥不只是吃藥，還是家庭關係的維持與衝突

剛剛說到的那些副作用，除了讓患者本身痛苦之外，不了解精神科藥物效果的家屬，可能也嚇了一大跳。

因此，有些家屬便不願讓生病的家人吃藥，因為他們不忍看到生病的家人，變成他們陌生、不認識的樣子。

精神藥物的許多副作用，並不像常人吃感冒藥那樣，吞下去、病就好了，所以長期穩定的服藥，才會這麼困難。

我們能給予精神疾患者的幫助，也不該只有提供藥物，要他們乖乖吃藥而已。

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本文由王婉諭授權轉載，原文刊載於此

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核稿編輯：翁世航