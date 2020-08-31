「外資券商」和「外資」一樣嗎？九成以上的人都搞不清楚的觀念

文：豹投資

「外資券商買賣超」是籌碼面的分析指標之一，統計外資券商每天的買賣超總和。外資券商指的是非本土的券商分點，例如港商麥格理、台灣摩根士丹利、花旗環球等等，都是大家耳熟能詳的外資券商。

簡單來說，外資券商就是外國人開的券商公司，因此我們可以理解有許多外資會透過他們下單。但是你知道嗎？「外資券商買賣超」和「外資買賣超」不僅不同，觀察的對象也不一樣。

外資券商買賣超不是用來追蹤外資，是觀察「他們」的動態

外資券商買賣超，並不等於外資買賣超。即使有許多外資會在外資券商開戶、下單，但這不是我們觀察外資券商每天買賣超的目的。

通常會在外資券商開戶的是法人戶，像是公司、法人，一般的個人散戶反而不會在這邊下單。而這些法人戶又比一般人資金來的多、交易來的大，因此外資券商買賣超，其實主要幫助我們追蹤法人戶的動態，和對個股的看法。

如何分辨外資券商背後下單的，是不是「真」券商？

我們可以從三大法人買賣超中的「外資買賣超」和「外資券商買賣超」，分辨外資券商是不是真的外資在下單。

以鈺創（5351）為例，從籌碼分析中的外資券商買賣超和三大法人買賣超我們發現，2020年7月1日的外資券商買超137張（見下圖），而當天的外資買賣超也是137張。這代表當天從外資券商下單的正是外資，所以我們可以很清楚的判斷這天的確都是真外資在下單。

圖片來源：豹投資PRO

但如果我們看到某檔股票，那天外資券商買賣超的買超或賣超的張數，比外資買賣超還多很多，代表那天透過外資券商下單交易的並不是外資，而是另有其人。

遇到這種情形，我們接下來可以觀察個股那天的「券商買超統計」、「券商賣超統計」，從各分點的買賣超張數找到那天是誰在外資券商下單。

雖然找到背後藏鏡人並不是件容易的事，需要時間練習，但是從外資券商買賣超和外資買賣超的張數差，我們至少可以知道在外資券商下單的究竟是不是「真外資」。

重點整理

外資券商買賣超主要追蹤法人戶，因此外資券商買賣超≠外資買賣超。

從外資券商買賣超和外資買賣超，可以推測透過外資券商下單的，是不是真的外資。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航