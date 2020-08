嫉妒、憎恨⋯⋯如何用英文描述各種不滿的情緒？

想不到狗狗的心思也這麼細膩,也會因為缺少主人的關愛而吃醋。今天希平方就要來教各位用英文來描述各種不爽、不滿的情緒,一起來學習吧!

這個字大家應該相當熟悉了吧,是名詞「嫉妒心」的意思,影片的標題用到了jealousy bites這個說法,字面上是嫉妒心咬人了,其實意思就是「嫉妒心作祟」,這是一個很生動有趣的用法,來看個例子:

Anthony has been whining that he should be promoted like Ashley was. Jealousy bites, I guess.(Anthony 一直吵說他也應該要像 Ashley 一樣被升遷。我猜他只是嫉妒心在作祟。)

那類似的表達還有jealousy takes hold of someone,字面上是嫉妒心控制了某人,意思就是「感到嫉妒不已」,這也是比較生動的說法喔,舉個例子:

I apologize for the nasty things I said to you earlier. Jealousy was taking hold of me, and I couldn’t think straight.(我為我先前說的那些惡毒的話道歉。我真的是太嫉妒了,沒辦法好好思考。)

我們也常常會看到這個字的形容詞jealous,意思就是「嫉妒的」,要表示「嫉妒某人或某事」時可以說be jealous of...,來看個例子吧:

Why are you so jealous of Michael’s success? You’ve seen how hard he worked, right?(為什麼你這麼嫉妒Michael的成功?你有看到他多麼努力工作吧?)

這個字當動詞時,意思是「嫉妒、認為某人不配得到某事」,也可以寫成begrudge,用法為:grudge someone something,舉個例子:

I do not grudge you your happiness. I truly believe you deserve it!(我不會嫉妒你的幸福。我真心相信這是你應得的!)

那麼grudge當名詞時,則是「怨恨、嫌隙」的意思,要傳達長期下來對於朋友、同事的不滿時,用這個字就對啦!常見的搭配有have / hold / bear a grudge against someone 表示「對...不滿、不爽、怨恨」,舉個例子:

Some people just have a grudge against the whole world.(有些人就是不爽這整個世界。)

I feel like Amy’s bearing a grudge against her new colleague. What a poor kid!(我覺得Amy好像很不爽她的新同事。可憐的孩子啊!)