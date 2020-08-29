嫉妒、憎恨⋯⋯如何用英文描述各種不滿的情緒？

想不到狗狗的心思也這麼細膩，也會因為缺少主人的關愛而吃醋。今天希平方就要來教各位用英文來描述各種不爽、不滿的情緒，一起來學習吧！

jealousy

這個字大家應該相當熟悉了吧，是名詞「嫉妒心」的意思，影片的標題用到了jealousy bites這個說法，字面上是嫉妒心咬人了，其實意思就是「嫉妒心作祟」，這是一個很生動有趣的用法，來看個例子：

Anthony has been whining that he should be promoted like Ashley was. Jealousy bites, I guess.（Anthony 一直吵說他也應該要像 Ashley 一樣被升遷。我猜他只是嫉妒心在作祟。）

那類似的表達還有jealousy takes hold of someone，字面上是嫉妒心控制了某人，意思就是「感到嫉妒不已」，這也是比較生動的說法喔，舉個例子：

I apologize for the nasty things I said to you earlier. Jealousy was taking hold of me, and I couldn’t think straight.（我為我先前說的那些惡毒的話道歉。我真的是太嫉妒了，沒辦法好好思考。）

我們也常常會看到這個字的形容詞jealous，意思就是「嫉妒的」，要表示「嫉妒某人或某事」時可以說be jealous of...，來看個例子吧：

Why are you so jealous of Michael’s success? You’ve seen how hard he worked, right?（為什麼你這麼嫉妒Michael的成功？你有看到他多麼努力工作吧？）

grudge

這個字當動詞時，意思是「嫉妒、認為某人不配得到某事」，也可以寫成begrudge，用法為：grudge someone something，舉個例子：

I do not grudge you your happiness. I truly believe you deserve it!（我不會嫉妒你的幸福。我真心相信這是你應得的！）

那麼grudge當名詞時，則是「怨恨、嫌隙」的意思，要傳達長期下來對於朋友、同事的不滿時，用這個字就對啦！常見的搭配有have / hold / bear a grudge against someone 表示「對...不滿、不爽、怨恨」，舉個例子：

Some people just have a grudge against the whole world.（有些人就是不爽這整個世界。） I feel like Amy’s bearing a grudge against her new colleague. What a poor kid!（我覺得Amy好像很不爽她的新同事。可憐的孩子啊！）

resent

當你極度不爽某人時，你的不爽可能會進化成「憎恨、厭惡」，這時除了用hate這種基礎單字外，你還可以用更進階的resent來表達你強烈的不滿，舉個例子：

Alex resents every woman who doesn’t love him back. Don’t get involved with him!

（Alex 厭惡每個不愛他的女生。你最好離他遠一點！）

那這個字的形容詞則是resentful「感到憤恨的、厭惡的」，舉個例子：

Miles felt resentful about not being employed by his dream companies.（沒有被他嚮往的公司雇用，Miles感到忿忿不平。）

a chip on someone’s shoulder

最後我們來學一個有趣的片語，a chip on someone’s shoulder，意思是「忿忿不平、嫉妒不滿」，舉個例子：

He's got a chip on his shoulder about not being born into a wealthy family, but what can he do about it?（他很不滿自己沒有生在有錢的家庭，但他又能怎麼辦呢？）

在這個經濟、人際壓力大的時代，大家想必都有滿腔的不滿，學會這些英文單字好好發洩一下吧！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【厭世英文】「不爽某人、嫉妒某人」英文怎麼說？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航