時代力量15位決策委員出爐，選黨主席高鈺婷呼聲高

因前主席徐永明捲入SOGO收賄案，時代力量決策委員於本月5日總辭，並於25日進行改選。時代力量今（28）日上午公布新一輪15名決策委員改選名單，小燈泡媽媽、立委王婉諭拿下第一高票，前時代力量副秘書長高鈺婷、時力立法院黨團總召邱顯智分別位居第2名、第3名。由於新任決策委員將於明日互相投票選出新黨主席，究竟誰會勝出也格外引人注目。

​​​​​​時代力量第二屆決策委員於8月25日至8月27日開放投票，這次決策委員改選共有1323名黨員投票，投票率為63.88%。

原登記參選一共41人，但因苗栗縣議員曾玟學退黨、時力媒體創意部主任劉仕傑被認定不具黨員身分，加上黃捷後退黨不再佔當選名額，最終共有38人有效競逐決策委員，依得票順序排列的前15名為第二屆決策委員，第16名至第18名為候補，任期至明年2月28日。

選舉結果由立委王婉諭拿下1071票、得票率80.95%，排名第一，而她也是這次選舉中，唯一一位得票率破8成的候選人。

而宣布退黨的高雄市議員黃捷也拿下781票，排名第8，但由於她已退黨，不具有候選人資格，因此不占當選名額，其空缺將由原排名第16名的新竹市議員林彥甫遞補。

投票結果依得票數排序如下：

王婉諭（立法委員） 高鈺婷（前時代力量副秘書長，新竹黨部執行長） 邱顯智（立法委員） 陳椒華（立法委員） 林于凱（高雄市議員） 林佳瑋 （邱顯智國會辦公室法案助理） 張衛航（律師） 簡智翔（桃園市議員） 吳韋達（彰化縣議員） 白卿芬（時力立法院黨團副主任） 宋國鼎（苗栗縣議員） 彭盛韶（時力智庫副執行長） 李兆立（時力智庫執行長） 林易瑩（台南市議員） 林彥甫（新竹市議員）

3名候補決策委員，分別為雲林縣議員廖郁賢、律師曾威凱及屏東黨部主委詹智鈞。

時代力量將於29日召開決策委員會，由15位決策委員互相推選出新任黨主席，目前以高鈺婷呼聲最高。

不過高鈺婷稍早也於臉書上表示，這一任決策委員是任務型決委，任期只到明年2月底。高鈺婷也提到，在這個節骨眼，她認為黨主席的人選除了要深獲黨員肯定、有足夠處理緊急事務的能力之外，最重要的，是能夠直接具有公職的角色，讓黨中央和第一線政治工作能夠高度協同工作，因此她認為，基於務實改革的理由，期盼現任立委王婉諭、邱顯智、陳椒華，可以有一位出任新任黨主席。

不過立委王婉諭今日也在臉書上表示，她不會參選黨主席的推選，因為身分仍然是全職的立法委員，「認真做好每一部法案、監督每一筆預算、推動每一項政策，是當前我的首要任務。」

時代力量第二屆決策委員改選結果在今天凌晨出爐了，非常感謝所有參與投票的黨員朋友們，願意相信時代力量、願意和我們再一起努力一次。 也謝謝 1071... 由王婉諭發佈於 2020年8月27日 星期四

延伸閱讀：

核稿編輯：楊士範