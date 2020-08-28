當「館長中槍」登Google關鍵字熱搜、影片觀看破百萬，另外2種方式解讀

網紅「館長」陳之漢今（28）日凌晨在健身房外遭人連開3槍，造成右手臂、右大腿與右小腿各中一槍，送林口長庚醫院救治，而嫌犯稍後也帶槍至警局自行投案，疑似是先前涉嫌性騷擾館長的健身會員。

陳之漢身為連鎖健身館「成吉思汗健身俱樂部」創辦人，人稱「館長」，在網路上擁有超高人氣，臉書有122萬人次追蹤，直播影片觀賞次動輒破十萬。

而此次凌晨中槍，也在網路上引起軒然大波，「館長」現在也是Google熱搜的關鍵字，搜尋量已經到20多萬次。

事情是怎麼發生的？

28日凌晨2點20分，館長在離開位於新北市林口區的成吉思漢健身房時遭到槍擊，造成右手臂、右大腿與右小腿各中一槍。館長倒在健身房門口，請助理直播搶救情況，表示如果這次不幸死了，請網友要傳承他的精神，並請幫忙照顧他的妻子、小孩與母親。據館長助理在現場直播中的說話，開槍者疑似是之前與館長發生過糾紛的人士。

根據林口分局，館長目前開刀中，意識清楚沒有生命危險，開槍的劉姓嫌犯於日前騷擾館長，發生口角糾紛，以至於心生不滿，在凌晨搭計程車至成吉思汗健身館前埋伏、連開3槍，並於2點30分左右攜帶1支手槍以及5發子彈，到文化派出所投案。經過調閱周遭監視器以及計程車司機偵訊筆錄，確定本案是劉嫌無誤。

Photo Credit: 中央社 網紅「館長」陳之漢遭槍擊，新北市林口警分局28日表示，一名劉姓嫌疑人（中）已自行投案，疑因騷擾糾紛引發不滿而開槍。

劉姓嫌犯向警方供稱，因為性騷事件發生後，館長先在直播中批判，隨後自己也遭到大批館粉肉搜，覺得自己遭到霸凌，心生不滿才會犯案；加上前天（26日）看館長直播說昨天（27日）會到成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店，最後決定下手。

事件回溯到館長在本月16日開的直播，館長說約2週前深夜在自家健身房被一位男客人性騷擾，對方一靠近就拉住他的手，館長說他「感覺就非常差」，但仍詢問「請問有什麼事嗎？」沒想到對方開始毛手毛腳亂摸，「就看你來的啊，讓我摸一下啊，你就讓我摸一下嘛！」並一直稱他「你很壯啊，讓我摸嘛」館長說他被這名男會員摸了5分鐘，整個過程中感到不舒服。

館長也提到，這名男子在本月15日凌晨時分又至健身房向館長表明要求退費，一度要對健身房員工動粗，館長表示要報警處理，對方則撂下狠話「我要告死你們！」後落跑。

這起事件上網公開後，由於館長身材壯碩，像他這樣的人也會遭到「性騷擾」，也讓外界對於性騷擾有了一番討論。

不過，專案小組目前雖確認犯嫌劉男，至於動機是否因涉及對館長性騷擾，不滿遭網友肉搜引發，加上與成吉思汗健身館的消費糾紛，才從館長粉絲變槍擊嫌犯，全案仍待釐清。

林口長庚醫院今日則表示，館長手術前很清醒，經開刀7小時手術順利，陳之漢狀況穩定，若狀況許可，一個禮拜多就可能出院，並強調陳是非常健康的人，院方會盡量讓傷害降到最低，目前還不至於有後遺症。

少見的「被害者」直播

這起事件從「性騷擾」到遭槍擊都公開於網路上，在社群網路、新聞媒體上都引發很大的關注，受傷影片自今日凌晨至中午12點，10小時內該直播影片已達166萬人次觀看。

從影片可見館長十分疼痛，多次哀號出聲，但仍交代助理「拍了，照我」，該如何解讀受傷時開直播的行為？

台大新聞研究所教授王泰俐表示，這是一起非常不幸的社會案件，只是這次比較特別的是，是受傷害的一方進行直播。

王泰俐指出，現在處於直播時代，任何人都可以利用網路做直播，國外也發生許多透過網路平台直播的犯罪案件，但比較少見的是，被害者在受傷的當下還直播。

Photo Credit: 中央社 知名網紅「館長」陳之漢28日凌晨2時23分在「成吉思汗」健身館林口館門口遭人槍擊受傷送醫。

王泰俐說，從過去國外案例來看，不管是透過網路直播來犯罪，或是被害者透過直播的方式訴諸粉絲或觀眾，某種程度上可能都跟自我英雄化的形象有關。

雖然是被害人的角色，但透過直播的呈現某種程度上具烈士的形象，當觀眾心目當中的英雄、偶像受到了侵害、受傷了，會引發非常大的心理效應或是社會效應，王泰俐說，恐怕引發仿效的行為，特別是透過臉書直播，不像電視新聞因為有NCC的管制還會上馬賽克，對觀者來說的視覺衝擊，是非常大的。

性騷擾後的糾紛，不僅限於女性、不只是因為「求歡遭拒」

像館長這樣雄壯的男子也遭遇性騷擾，翻轉了性別刻板印象、前陣子已經引發一波討論，如今再遭槍擊，以嫌犯的供詞來說，是因不滿被肉搜才下手，不過由於在性騷擾事件後出現槍擊，文化評論者朱宥勳就在臉書上表示，如果館長是女性的話，今天的新聞標題大概就一定會出現「求歡被拒」、「追求遭拒」之類的詞彙了吧。

朱宥勳認為，如果這些詞套在館長的新聞裡讓人覺得怪怪的，沒錯，因為這些講法本來就很不對勁，也有網友留言指出，新聞媒體常以「感情因素而槍擊」報導社會案件，恐怕這次的事件也讓人思考，每件事情背後的動機都不單純。

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核稿編輯：楊士範