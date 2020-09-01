怎麼知道公司真的有賺錢？可以從財報這兩點看出端倪

投資前一定要知道公司會不會賺錢。一家公司到底好不好、值不值的投資，除了經營狀況穩不穩定外，相信大家都知道一定要判斷「該公司是不是會賺錢」。

可是財務報表一堆數字看不懂，怎麼樣才知道公司是不是會賺錢呢？就是要看「稅前純益」或「稅後純益」了。

以開漢堡店為例。假設艾蜜莉開了一家漢堡店，今年靠著賣漢堡總共賺了1000萬，扣掉製作漢堡的材料、房租、水電、人力等所有的成本後，大概賺了500萬，那這500萬就是營業利益。

但是這個「營業利益」，又不完全等於「稅前純益」。

營業利益＝稅前純益＋業外損益

如果艾蜜莉把賺到的錢跑去投資股票，一開始賺了5萬元，這種就是「業外收入」。沒想到，艾蜜莉遇到金融海嘯又賠了5萬元，這種就是「業外支出」。

而兩個數字相減，算出本業（漢堡店）外到底是賠錢還是賺錢，這就稱為「業外損益」。

所以，艾蜜莉真正賺的錢是：

500萬＋5萬－5萬＝500萬（營業利益＋業外收入－業外支出＝稅前純益）

所以艾蜜莉總共賺了500萬，這就是稅前純益。

稅後純益才是公司真正賺的錢

有賺錢當然要繳稅，所以「稅前純益」繳完稅後是「稅後純益」，這才是一間公司真正賺到的錢。

艾蜜莉是個奉公守法的好公民，賺了錢當然要回饋一點給社會以及政府，所以當然要繳稅啦。因此，艾蜜莉就繳了150萬的稅金。所以真正放入艾蜜莉口袋的錢是350萬，這就是稅後純益，也才是企業真正賺多少錢唷。

Photo Credit: 小資女艾蜜莉

注意！數字背後的意義

但是，稅後純益高，不代表很會賺錢，因為裡面有「業外損益」。

如果艾蜜莉的漢堡店，業外損益很高，有可能是真的投資賺錢，也有可能在賣做漢堡的機器來賺錢（賣資產）。

賣資產所帶來的收益不會長久，也不是漢堡店真正的賺錢能力，所以判斷業外損益的來源也是很重要的。

結論

如果業外的收入來源正常且單純，稅後純益也高，就代表公司真的有賺錢能力。

理論上「稅後純益」會與股票價值成正比，因為一間公司的好壞還是要看公司的獲利能力。

但是，營運狀況不佳、業外損益來源詭異這就要小心了。如果該公司獲利來源複雜，建議避免長期投資該公司唷。

本文經艾蜜莉－自由之路授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航