跳個街舞也要掛勾吸毒，這種道德勒索堪比「時代的眼淚」

文：陳冠甫

自由時報日前一篇投書「街舞之莊永明vs陳水扁」以陳水扁前總統曾說「年輕人熱中跳街舞，全世界皆然。」輔以莊永明老師「全世界的年輕人販毒、吸毒、詐騙、性犯罪的比率越來越高」為例勸戒，不能因為「全世界都這樣」就放棄堅持「好的」信念。

問題是將街舞運動與犯罪相提並論，就像台灣諺語說「一丈差九尺」般的邏輯滑坡的厲害。

本來「次文化」泛指相對於主流的小眾文化，不帶有負面意思，現在還有教育工作者，對次元化存有偏見，實在遺憾。遑論，社會體制下誰來決定主要、次要文化？是年輕人口中不想成為的「討厭大人」，還是總統、校長、老師？要求政府應該「導正」，為「國家前途發展」、所謂「為你好」的家父長制口吻，坦白說，不過是威權社會的遺緒，缺乏平等對話。

恰巧，22日新光三越台北站前廣場，有場街舞比賽進行，參賽者與觀眾不因暴雨澆熄對街舞熱情與支持，不正是「不畏困難，奮發進取」的示例，或許作者對街舞，甚至其他運動有所誤解。單看青少年犧牲下課、放假時間自主、自律的參加練習，難道不是種正向、正能量。

當年陳前總統所談，跳街舞的年輕人大多進入30至40歲之譜，試問年輕人犯罪率有無提升？以內政部統計資料來看，整體犯罪數從2012年31萬7356件減至2017年29萬3247件呈下降趨勢。若以年齡層區分，青少年犯罪對比成年人犯罪統計，比例上成年人才是犯罪大宗。

如果以街舞牽連犯罪成因，實在牽連過廣。某種程度，所有過去未出現的文化，像是正舉行的動漫展，都可將其歸咎為犯罪成因。不同罪行間的犯罪動機有其綜合性脈絡，各國經濟文化環境不同更難判讀，不會是單一的直接影響，

蔣介石的名言「時代考驗青年，青年創造時代」，每個年齡都有屬於他的世代，

何況，只是跳個街舞。特別在無論修憲、制憲等憲改主張，都要求下修公民權至18歲的現在，還在用似是而非的倫理規範，「道德勒索」普遍受過公民與法治教育的新世代，堪比「時代的眼淚」。

不同時空環境「人袂比得一人」。不如放給年輕人，在一旁看著，適當給予經驗傳承就好！

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

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