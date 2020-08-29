《小學生年度學習行事曆》：讓孩子用頭腦好好的思考一次，比起考試成績更有意義

文：林怡辰

面對學校考試及孩子成績高低，一直都是師長心中的大魔王。但如果每次考試前，最緊張的都是師長，一邊忙碌於排定大小測驗、一邊對孩子耳提面命、疲乏轟炸，一次一次，除了自己心累以外，孩子要到何時才能自立成長？

重新思考考試的意義

評量和測驗的原意是希望協助孩子找到學習的盲點，也讓師長了解孩子的學習狀況。雖然成績不代表一切，但面對評量和測驗，該抱持什麼樣的態度、該如何準備，是段考前重要的一課。

回歸學習的根本，孩子應了解學習的責任在自己身上，試著為自己規劃複習進度。當孩子能夠盡全力準備，評量結果才得以真正反映出學習盲點，師長也才能進而在學習過程中給予協助。因此，我在考試前發下「自我複習表」，希望讓孩子學會擬定計畫、全力準備，評量的結果也才能因孩子全力以赴而具有參考意義。

國中、國小的段考考試範圍不大，對孩子來說，考試前把所有範圍重新準備一遍、複習一遍，至多只需一至兩週的時間。藉由「自我複習表」，可以協助孩子有效掌握讀書進度，也協助家長了解考試範圍、內容、重點和孩子的進程。

而隨著每日填表的資料，家長還可以藉此表一窺孩子面對學業的態度、毅力和執行力。從這小小的練習中，可以看見孩子平時不易被觀察到的那一面。

指導思考計畫的步驟如下。

發下表格，先請孩子寫下複習的科目和範圍

在教學現場，即便老師已經耳提面命許久，但有些孩子還搞不清楚考試的科目和範圍，甚至連日期往往都眾說紛紜，還得親自詢問科任老師呢！

低年級可以簡化表格，中年級先以一週的時間規劃。孩子年紀比較小時，師長可以陪著一起擬定，先幫忙規劃幾項後觀察孩子的狀況，之後逐漸將規劃工作轉移到孩子身上。高年級則以兩週的時間規劃。國中可再拉長時間、加入大範圍考試的計畫方法。

請孩子設定一個自己想要達成的分數

這項是最難的一點。常見師長替孩子設定分數，使得學習和孩子距離遙遠，似乎是為了師長要的分數而學習。如此，孩子無法認知到學習是自己的事。

讓孩子自己設定分數，能從設定分數高低看見孩子的自我觀感。完美主義的孩子非要一百分不可，完全不給自己犯錯的空間，這樣的孩子容易得失心重，失落也大。自我觀感低落的孩子則是完全信心低落，只給自己一、二十分的期許，對學習失去信心與興趣，很容易從學習中逃跑。

因此，我通常引導孩子正確看見自己，可以從上一次的成績出發，微調十分上下，不好高騖遠，但也不要看輕自己的能力，重要的是「和自己比」，可以每次比上一次的自己更好，只要突破自己，目標就達成了！當然，如果當次考試難度太難或太簡單，也需要納入考量。通常當目標寫下，孩子都磨刀霍霍，蓄勢待發。

帶著孩子複習一次

在長期的教學中發現，其實很多孩子缺乏「學習策略」。怎麼樣刻意練習？怎麼知道自己學會了沒有？針對不同類型的孩子有哪些不同的方法？可以帶著孩子複習一次，思考不同科目的複習方式。

國語包含生字、注音以及閱讀理解和語文應用等。翻翻國語課本與習作，看看哪些生字容易寫錯？哪些大題需要口說練習？把書蓋起來，請孩子寫一寫、說一說，在複習過程中建立孩子的後設認知。

數學重在概念和應用，不能只有用眼睛看，一定要讓孩子說說概念、親自算過題目。請孩子發表哪些是重點複習項目（單元的核心概念、之前簿冊上有錯誤的地方、比較有變化的題目等），也可讓孩子出題目考考自己。

社會科可以自己畫出這個單元的架構圖嗎？看著目錄可以說清楚單元間的脈絡和細節嗎？不同例子間的關係是什麼？

自然科的實驗可以畫圖說明嗎？可以說清楚實驗步驟嗎？

把各科需要重新複習看過的簿冊羅列出來，課本哪裡需要看熟、習作哪些要親自練習一遍、筆記若時間不許可，哪個部分優先複習？

建立孩子自己的思考與學習模式，遠比發下一大堆考試卷，讓孩子寫得痛苦、老師改得麻木，來得重要許多。

讓孩子用頭腦好好的思考一次：該怎麼複習、複習和自己學習的關係、怎麼用最少的時間獲得最大的效益？師長沒辦法一生陪伴孩子左右，讓孩子學會清點資源、因應問題，比起考試成績，更有意義。

保持彈性

計畫完成，就需要落實到每天的方格。思考每天可以複習的科目範圍、簿冊，並填入每天的方格當中。我請孩子使用鉛筆，以增加彈性。

剛開始，孩子常貪心地在一天裡訂立太多目標，對自己時間內可以完成多少沒有概念。請孩子思考，平常放學寫完作業還剩多少時間？事實上，下午回家，即使沒有補習，寫完作業、加上晚餐、盥洗等，時間所剩已經不多。

怎麼做最有效的運用？在學校的時間最長，如果可以在上課時用心聽講、配合老師的進度複習，又或搭配學校的小考，這樣既可以準備平時考，又可以省下在家複習的時間，一箭雙鵰。

再將每一個單元劃分成小部分，平常週間複習幾個小部分，週六、日則可以增加份量。如果遇到學校規定的小考進度，則可以擦掉原來預定計畫，先準備學校小考的範圍。

當今天沒有時間複習時，就可以用鉛筆彈性調整挪動計畫。有彈性、減輕壓力，才不會半途而廢。

每天實踐

完成自我複習表，接下來就是每天進行實踐了。

剛開始，寫完功課之後還得坐在書桌前複習，孩子一定很不習慣，有的草草了事，有的隨便敷衍。因此在自我複習表後的方格，我會請孩子寫下當天複習過後的心情。

很多師長會問：「要不要買測驗卷？是否需要在旁邊一一盯著孩子複習？」事實上，這張自我複習表其實是希望讓孩子藉由紙筆記錄的「可視性」，看見時間流逝的成本，看見一日一日的流逝，以及每天完成的結果。

屏除「好像還有很多時間」、「明天再說吧」的錯覺，最後可以透過和未來以及過去的自己對話的過程，去看見：擬定計畫的自己，有想望、有抱負；實踐的自己，可能認真、也許敷衍；最後面對結果的自己，或許滿意、也有可能是滿滿的失落和後悔......這些，都讓孩子從表格中看見時間軸上每個點的自己。

不同的孩子，不同的引導方式

實行自我複習表後會發現，班上的孩子大約分成三種：

跑比較前面的孩子自己會規劃、有充足的學習動機、自我複習表上都充滿感謝，自己超前進度複習，不需要老師擔心，早就已經自律了。

中段的孩子比較有惰性，需要考試才會往前動一下。家長通常用獎品和懲罰來威脅利誘他們讀書。在需要創意的作業上，往往隨便應付、草草了事，抱持「我有做完」的敷衍心態。常常問：「老師這個會考嗎？」

跑最後面的孩子，大多缺乏學習動機，學習對他來說沒有意義，上課常睡覺發呆。需要花很多時間來激發他們的內在學習動機。

孩子的自我複習表充滿自主性，成績是自己訂的，老師不干涉；進度是自己訂的，老師不過問。他們必須理解，這件事情和自己有相關，是自己想要做的，而老師對他們充滿支持與期許。

開始自我複習的隔天，我會關心地問孩子有沒有複習，有複習的給予口頭勉勵，沒複習的詢問是否有困難。這時孩子往往都充滿挫折，沒有達到自己對自己的要求，我也不苛責，請他再把昨天的進度挪到今天或後天即可。

孩子在表上可以看見他沒有複習的部分，成為將來負擔較大的份量。對於這些孩子，我會給予一些空白時間，在課堂上複習一、兩課，充分帶領複習的技巧，並讓孩子把自我複習表上的這些範圍畫掉，讓他們牢記成就感，多給他們支持。

對於後段的孩子，我都會大大鼓勵：「我知道你們比較辛苦，複習需要比別人花更多時間，但老師一直看見你們的進步。」如果全部達成太辛苦，我也會看狀況引導他們複習最重要的地方就好。更多的時候，我發現這些孩子是因無人引導、不會調整策略，像有個孩子功課沒有完成，是因為跑去複習自然，但當天沒有自然課，複習自然不是最緊急的事。可再與孩子討論、學習與調整。

很多次都無法達到目標的孩子，我會表達我的感受，但更重要的是，一再重新表達我對他們的期望。詢問孩子：「哪裡需要老師協助？」並給足支持。

有的孩子一回家就慣性坐到電視前面。過程中我會多次陪著這些孩子，讓他們自己把之前沒完成的進度一項項寫在黑板上，完成後一項項自己畫掉，老師則隨時在旁邊給予溫暖的支持。

有些老師認為這樣會養成孩子依賴的習慣。但我想做的就是陪他們一段，讓他一直記得，就算功課沒寫、就算一直對自己食言、就算對自己失望，還是有人一直陪著他、等著他、對他充滿希望。

就算孩子一直沒有做到某些事情、對自己感到失望也沒有關係，因為還是一直可以訂新的計畫、還是有機會重來。只要想改變的心還在，那就永遠來得及。

相關書摘 ▶《小學生年度學習行事曆》：四招開學收心操，協助孩子盡快進入規律的學校作息

書籍介紹

本文摘錄自《小學生年度學習行事曆：班級經營×教學備課×親師溝通（附「超實用10種教學情境表格」別冊）》，親子天下出版

作者：林怡辰

資深國小教師林怡辰，畢其十多年教學功力於一書。以「時間軸」整理出孩子學習的關鍵點，看見孩子成長的軌跡。誠心獻給每位老師與家長，一本陪伴孩子重新看待「學習」的實用寶典。

一年三百六十五天，總有那些讓老師和家長感覺晴天霹靂的日子：開學、家長日、校外教學、期中期末考、寒暑假、畢業典禮，還有準備升國中的銜接期……在孩子的學習成長路上，每個時間點都充滿各式各樣的挑戰。身為師長的我們，究竟該怎麼花時間陪伴孩子，用什麼樣的方式教養心愛的孩子呢？

全書以孩子一學年的學習時間軸脈絡做為呈現，探討孩子在每個重要學習時機點，老師與家長可認真著眼的細節，整理出真正有幫助的建議和具體做法。

Photo Credit：親子天下

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航