文革在香港——政府機關墮落成港版戰狼

香港正掉進文革的旋渦之中。政府機關由文明世界的一員，服膺於重視邏輯、知識和客觀事實的程序公義，墮落成不受道德制約、任意顛倒是非、以鬥垮對手為己任的港版戰狼。

最諷刺者，一力促成香港與文明世界脫鉤，是聲稱四十年來服務市民初心不變、曾長期受後麥理浩時代官場文化洗禮的林鄭本人。

被假陰性和假陽性的陰影籠罩，何柏良形容為「無針對性就是浪費子彈」，但政府一意孤行，仍勞師動眾做全民檢測，更反咬專家學者別有用心，抹黑中央。這還未夠，明明證據確鑿，警方居然面不改色竄改721歷史，建構另類事實，把苦主當成罪人，告上法庭。近日政府這兩大「傑作」，都標誌著香港這個現代化城市打開文革的潘朵拉盒子——政府要用文革鬥爭的方式，奪回一切制衡和監管政府者的權力——無論象徴意義抑或實質破壞力，均超越過往政府濫權而導致法治倒退。

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縱使PK鄧今（27）天修正了一些官方講法，但昨（26）天港版袁木已打響第一槍，立下與中國公安辦案手法看齊的先例。在可見的將來，洗刷警方黑歷史的圓謊機制將全速啟動，政府的狂熱支持者亦會加緊行動，搶奪民間的話語權。香港變壞的速度，就視乎相信民主、自由等價值的人有幾堅毅和幾堅持。

富商何柱國去年談及送中條例時，曾憶述友人的憂慮，並指「以前話喺大陸做生意，一返到香港就成身鬆晒、如沐春風」。有財有勢的人尚且如此，一般平民百姓又豈能例外？以往香港有法律屏障，人權受到起碼的保護，羅湖橋兩端的土壤明顯不同。現在範式已轉移，今天一般人或許未感受到天賦權利被剝奪的實質影響，但並非政府手下留情，而是因為架在頭上的刀還未斬下來。

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