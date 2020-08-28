NBA罷賽抗議威州警方槍傷非裔男：喬丹出面協調才復賽，川普女婿酸休息一晚又有錢賺

美國威斯康辛州23日發生白人警察對非裔開槍事件，再次觸發大規模種族抗爭，威斯康辛州出動國民兵維護秩序。美國職籃（NBA）發動罷賽以示對種族歧視的抗議，被總統川普砲轟「NBA已經變成像個政治組織」；在傳奇球星喬丹（Michael Jordan）出面協調後，罷賽的NBA球隊已同意恢復比賽。

《路透》報導，威斯康辛州基諾沙市（Kenosha）警方23日下午接獲家庭糾紛報案，3名員警到場後與29歲男子布雷克（Jacob Blake）發生衝突；其中1名警察從布雷克背後連開7槍，導致布雷克極可能終生半身不遂，而他的3個孩子目睹開槍過程，恐留下心理陰影。警方表示，布雷克在案發當時曾宣稱車上有1把刀，事後也確實發現刀具，但布雷克的律師質疑這項說法。

案件爆發後，威州連日發生大規模抗爭，更有人趁亂開槍，導致2人死亡。而NBA球隊則發起罷賽，抗議種族歧視並要求警務改革。

公鹿隊帶頭，NBA周三3場比賽全取消

NBA今年球季受疫情影響而中斷，季後賽延至上月底才複賽。《CNN》報導，洛杉磯湖人隊24日擊敗波特蘭拓荒者隊後，湖人隊球星「詹皇」詹姆士（Lebron James）受訪表示已看過網路上流傳的開槍影片，並強調美國非裔活在恐懼之中：

「我們嚇壞了，因為你不知道警察那天早上帶著什麼心思出門，你不知道他早上起床後是往良善的那邊站，還是往錯誤的方向站。」

威州的案件仍在調查中，但詹姆士認為，如果看過影片，就知道警察有很多時機可以擒拿布雷克，不需要開槍，「如果你跟我說，在開槍前沒辦法制伏或扣留那位紳士，那你不只在對我說謊，還對所有非裔美國人和那個社區的所有黑人說謊，因為我們都看過影片很多次了。」

Photo Credit：AP / 達志影像 NBA為支持非裔平權，球場邊新增字樣。

除了詹姆士，密爾瓦基公鹿隊24日擊敗奧蘭多魔術隊後，公鹿隊球員希爾（George Hill）、密道頓（Khris Middleton）等人都強烈譴責警方的種族歧視與暴力問題。

公鹿隊的主場城市密爾瓦基是威斯康辛州最大城市，公鹿隊球員也多次經歷種族歧視事件。《哥倫比亞廣播公司》體育台（CBS Sports）報導，公鹿隊球員布朗（Sterling Brown）曾於2018年因違規停車而與警方發生言語衝突，結果遭警察毆打、電擊和逮捕，之後控告警方。布朗去年拒絕警方提出的40萬美元和解，訴訟仍在進行。

針對布雷克案，希爾和布朗代表公鹿隊發表聲明，要求警務改革和建立究責機制。《ESPN》報導，多倫多暴龍隊後衛范佛利特（Fred VanVleet）25日率先提出罷賽的可能，公鹿隊26日隨即採納，拒絕參加與魔術隊的第5戰，引發連鎖效應；原定當天要進行的另兩場比賽，包含奧克拉荷馬雷霆隊­出戰休士頓火箭隊、湖人隊出戰拓荒者隊，隨後也都取消。

籃球之神：聽比說更重要

NBA在26日晚間和27日緊急召開會議，各球隊才答應恢復比賽，轉變的關鍵在於傳奇球星麥可喬丹居中協調。

《CBS Sports》指出，現為夏洛特黃蜂隊老闆的喬丹，是NBA唯一擁有多數股權的非裔人士，也是NBA勞資關係委員會主席；喬丹出面與NBA球員工會主席保羅（Chris Paul）洽談，協助了解球員感受與訴求。

Photo Credit：AP / 達志影像 現為黃蜂隊老闆的籃球之神喬丹。圖為喬丹今年2月出席已故球星Kobe Bryant追思會；威州槍案當天正好是Bryant的42歲冥誕。

報導稱，喬丹告訴其他球隊老闆，此刻「聆聽比談話更好」（listening is better than talking），認為應該先處理球員情緒。NBA季後賽目前集中於佛州閉門進行，處於防疫安全泡泡中的球員對於外界事物無能為力，或許感到沮喪。

在喬丹出面之下，罷賽的球員已同意繼續比賽，預計26日延遲的賽事將改為29日、27日賽事推遲至30日進行。

罷賽仍有薪水領、對中國就雙標，川普陣營開酸

對於NBA球員罷賽表態，美國總統川普27日在記者會上回應，稱「他們已經變成像個政治組織，這不是好事。我不覺得這對體育或國家來說是好事。」

《福斯新聞》報導，川普說，「我對NBA懂得不多，但我知道他們收視率滿差的，因為我想人們大概厭倦NBA了吧。」

而川普女婿兼白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）則說，和平抗爭很有意義，但建議提出比口號更有建設性的方案；他更表示，NBA球員可以在收入不受影響的狀況下「遠離工作、休息一晚」，真是「非常幸運」。

副總統彭斯的幕僚長蕭特（Marc Short）接受《CNN》節目訪問時則指出，同樣是人權問題，NBA對於中國打壓人權就相對沉默；《ESPN》上月底才報導，NBA在中國開設的3個訓練中心，有教練不當辱罵年輕學員；其中一間訓練中心更是設於新疆，消息指出，美國籍的教練在那裡也經常受到騷擾和監視。

大力提倡「黑人命也是命」的「詹皇」詹姆士，就曾被指出對於人權採取「雙標」，忽視中國對新疆、香港的暴政。詹姆士最近引發的「雙標」爭議發生在去年10月，火箭隊總經理摩瑞（Daryl Morey）在推特支持香港反送中運動，使NBA遭中國抵制，詹姆士當時譴責摩瑞「要不是接受到錯誤資訊，要不就是沒了解狀況」。

Photo Credit：AP / 達志影像 現效力湖人隊的「詹皇」詹姆士在24日與拓荒者的比賽時和裁判爭執。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範