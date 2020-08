NBA罷賽抗議威州警方槍傷非裔男：喬丹出面協調才復賽，川普女婿酸休息一晚又有錢賺

美國威斯康辛州23日發生白人警察對非裔開槍事件,再次觸發大規模種族抗爭,威斯康辛州出動國民兵維護秩序。美國職籃(NBA)發動罷賽以示對種族歧視的抗議,被總統川普砲轟「NBA已經變成像個政治組織」;在傳奇球星喬丹(Michael Jordan)出面協調後,罷賽的NBA球隊已同意恢復比賽。

《路透》報導,威斯康辛州基諾沙市(Kenosha)警方23日下午接獲家庭糾紛報案,3名員警到場後與29歲男子布雷克(Jacob Blake)發生衝突;其中1名警察從布雷克背後連開7槍,導致布雷克極可能終生半身不遂,而他的3個孩子目睹開槍過程,恐留下心理陰影。警方表示,布雷克在案發當時曾宣稱車上有1把刀,事後也確實發現刀具,但布雷克的律師質疑這項說法。

案件爆發後,威州連日發生大規模抗爭,更有人趁亂開槍,導致2人死亡。而NBA球隊則發起罷賽,抗議種族歧視並要求警務改革。

公鹿隊帶頭,NBA周三3場比賽全取消

NBA今年球季受疫情影響而中斷,季後賽延至上月底才複賽。《CNN》報導,洛杉磯湖人隊24日擊敗波特蘭拓荒者隊後,湖人隊球星「詹皇」詹姆士(Lebron James)受訪表示已看過網路上流傳的開槍影片,並強調美國非裔活在恐懼之中:

「我們嚇壞了,因為你不知道警察那天早上帶著什麼心思出門,你不知道他早上起床後是往良善的那邊站,還是往錯誤的方向站。」

威州的案件仍在調查中,但詹姆士認為,如果看過影片,就知道警察有很多時機可以擒拿布雷克,不需要開槍,「如果你跟我說,在開槍前沒辦法制伏或扣留那位紳士,那你不只在對我說謊,還對所有非裔美國人和那個社區的所有黑人說謊,因為我們都看過影片很多次了。」

Photo Credit:AP / 達志影像 NBA為支持非裔平權,球場邊新增字樣。

除了詹姆士,密爾瓦基公鹿隊24日擊敗奧蘭多魔術隊後,公鹿隊球員希爾(George Hill)、密道頓(Khris Middleton)等人都強烈譴責警方的種族歧視與暴力問題。

公鹿隊的主場城市密爾瓦基是威斯康辛州最大城市,公鹿隊球員也多次經歷種族歧視事件。《哥倫比亞廣播公司》體育台(CBS Sports)報導,公鹿隊球員布朗(Sterling Brown)曾於2018年因違規停車而與警方發生言語衝突,結果遭警察毆打、電擊和逮捕,之後控告警方。布朗去年拒絕警方提出的40萬美元和解,訴訟仍在進行。

針對布雷克案,希爾和布朗代表公鹿隊發表聲明,要求警務改革和建立究責機制。《ESPN》報導,多倫多暴龍隊後衛范佛利特(Fred VanVleet)25日率先提出罷賽的可能,公鹿隊26日隨即採納,拒絕參加與魔術隊的第5戰,引發連鎖效應;原定當天要進行的另兩場比賽,包含奧克拉荷馬雷霆隊­出戰休士頓火箭隊、湖人隊出戰拓荒者隊,隨後也都取消。

籃球之神:聽比說更重要

NBA在26日晚間和27日緊急召開會議,各球隊才答應恢復比賽,轉變的關鍵在於傳奇球星麥可喬丹居中協調。

《CBS Sports》指出,現為夏洛特黃蜂隊老闆的喬丹,是NBA唯一擁有多數股權的非裔人士,也是NBA勞資關係委員會主席;喬丹出面與NBA球員工會主席保羅(Chris Paul)洽談,協助了解球員感受與訴求。

Photo Credit:AP / 達志影像 現為黃蜂隊老闆的籃球之神喬丹。圖為喬丹今年2月出席已故球星Kobe Bryant追思會;威州槍案當天正好是Bryant的42歲冥誕。

報導稱,喬丹告訴其他球隊老闆,此刻「聆聽比談話更好」(listening is better than talking),認為應該先處理球員情緒。NBA季後賽目前集中於佛州閉門進行,處於防疫安全泡泡中的球員對於外界事物無能為力,或許感到沮喪。

在喬丹出面之下,罷賽的球員已同意繼續比賽,預計26日延遲的賽事將改為29日、27日賽事推遲至30日進行。

罷賽仍有薪水領、對中國就雙標,川普陣營開酸

對於NBA球員罷賽表態,美國總統川普27日在記者會上回應,稱「他們已經變成像個政治組織,這不是好事。我不覺得這對體育或國家來說是好事。」

《福斯新聞》報導,川普說,「我對NBA懂得不多,但我知道他們收視率滿差的,因為我想人們大概厭倦NBA了吧。」

而川普女婿兼白宮高級顧問庫許納(Jared Kushner)則說,和平抗爭很有意義,但建議提出比口號更有建設性的方案;他更表示,NBA球員可以在收入不受影響的狀況下「遠離工作、休息一晚」,真是「非常幸運」。

副總統彭斯的幕僚長蕭特(Marc Short)接受《CNN》節目訪問時則指出,同樣是人權問題,NBA對於中國打壓人權就相對沉默;《ESPN》上月底才報導,NBA在中國開設的3個訓練中心,有教練不當辱罵年輕學員;其中一間訓練中心更是設於新疆,消息指出,美國籍的教練在那裡也經常受到騷擾和監視。

大力提倡「黑人命也是命」的「詹皇」詹姆士,就曾被指出對於人權採取「雙標」,忽視中國對新疆、香港的暴政。詹姆士最近引發的「雙標」爭議發生在去年10月,火箭隊總經理摩瑞(Daryl Morey)在推特支持香港反送中運動,使NBA遭中國抵制,詹姆士當時譴責摩瑞「要不是接受到錯誤資訊,要不就是沒了解狀況」。

Photo Credit:AP / 達志影像 現效力湖人隊的「詹皇」詹姆士在24日與拓荒者的比賽時和裁判爭執。

