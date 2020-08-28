替台美洽簽BTA「移開阻礙」，蔡英文宣布放寬美國牛、豬肉進口

總統蔡英文今（28）日於總統府宣布，關於美牛、美豬進口的重大決定：將放寬30月齡以上的美國牛肉進口，同時也訂定美豬進口萊克多巴胺（瘦肉精）的容許值。蔡英文強調，這是符合國家經濟利益、未來總體戰略的決定，同時也是促進台美關係的決定，政府已經做出決定，希望國人能跟著一起踏出腳步，走全球經濟的新舞台，而此決定將不會經過立法院，將以行政命令通過。

美牛、美豬議題，在台灣掀起超過10年的討論。台灣是否進口美牛，除了食安，更牽涉到台美雙方的貿易、政治、軍事關係，與美國重啟自由貿易協定（FTA）、赴美免簽、對台軍售等加強台美關係的措施有關。

蔡英文今日偕同副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、總統府秘書長李大維、立法院黨團總召柯建銘，一同於總統府發表國際經貿情勢談話。

蔡英文說，台灣經濟正在在歷史的轉折點上，美中貿易戰和疫情對世界經濟帶來結構性的改變，也加大了全球供應鏈的重組，蔡英文說，面對經濟的重大變局，台灣撐過來了，接下來要成為全球供應鏈的關鍵力量，必須跟世界各經濟體加速連結，同時跟美國強化連結。

蔡英文表示，台灣是美國重要、關鍵的貿易夥伴，但不可諱言，因為相關法規尚未跟國際規範完全接軌，使得台美經濟貿易出現障礙，她表示如果在美豬美牛議題跨出一步，未來經貿戰略將能更有力地展開。

蔡英文表示，今天的決定，也是一個有效促進台美關係的決定，美國牛肉、豬肉進口議題，從陳水扁到馬英九都對美方作出承諾，但當前的時空條件僅能解決部份問題，這讓台灣政府解決問題的能力受到國際質疑，也影響台美關係。

蔡英文說，此時此刻，台美關係達到數十年來最好狀態，美國國會到企業都期待台灣跟美國可以有更廣泛深化的經貿往來，對台美BTA（雙邊貿易協定）都樂觀其成，這是台美經貿發展最好的契機。她說，雖然到真正洽簽貿易協定還有一段路要走，但貿易協商的前提，必須合理化貿易管理的措施、要以同樣的國際標準對其他國家互惠、開放，在符合食品衛生安全、保障豬農整體利益不受影響的前提下，做出了今天的決定。

蔡英文指出，在2012年之前，國際針對萊克多巴胺含量沒有規範標準，而美國牛肉曾因為狂牛症引發疑慮，國內確實對含有萊克多巴胺的牛豬有所保留，但在2012年7月經由國際標準制定，以及後續逐漸累積出更多科學證據，當時在野民進黨，因此修正立場。

蔡英文表示，2012年開放至今（開放月齡30以下牛肉），美國牛肉在台灣沒有構成任何食安問題，台灣人對美國牛消費量也大量成長，環顧周邊國家，日本、韓國、新加坡也陸續開放少量萊克多巴胺的美國牛豬肉進口，台灣過去也對此進行評估，證實在CODEX（國際食品法典委員會）標準下，食安沒有問題，強調未來美國牛豬肉進口後，將會做好安全把關、強化檢疫查驗，也落實食品標示國家，提供消費者充足的資訊選擇。

至於今天的決定如何確保台灣農業不受影響？蔡英文表示國人對豬肉的消費還是以國產豬為主，高達九成，進口豬肉只佔一成，且以加拿大和西班牙為主，美國市場佔有率並不高，不會對產業造成巨大衝擊，政府另外也將設立100億養豬基金，確保豬農不會受影響。

蔡英文也強調，決定的時間跟美國大選無關，選擇這個時機是因為疫情告一段落，全球經貿供應鏈快速重組當中，關係到整體經貿戰略，要跟其他經濟體在供應鏈上形成一定的合作關係，現在是最有力的時機。

美國在2003年證實出現狂牛症，各國紛紛禁止美國牛肉進口，目前曾發生狂牛病國家，台灣也禁止，僅限30個月齡以下小牛，且限制帶骨肉塊進口。不過美國仍期望台灣能開放進口30月齡以上的牛肉。2012年馬英九執政時，國民黨願意有條件開放美牛，民進黨堅持「零檢出」立場，擋下瘦肉精美牛。

而在美豬議題上，台灣在2006年禁止含有瘦肉精殘留的肉類進口，不過美方希望含有瘦肉精、但符合CODEX（國際食品法典委員會）規範殘留標準的美豬能夠進口。但針對殘留標準，台美過去並未達到共識。

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核稿編輯：楊士範