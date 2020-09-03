比較台灣與中國的「疫援外交」，誰才是善心的撒瑪黎雅人？

自古以來，「血路」（the way of blood）被用來指稱以色列境內，從聖城耶路撒冷（Jerusalem）通往「最古老城市美譽」耶里哥（Jericho）的必經之路。從高緯度的耶路撒冷，沿著沙漠地貌凶險、蜿蜒的道路，一路下降到只比死海稍微高一點的低海拔區，敵暗我明下，落單旅人成為最顯眼的洗劫目標，血路即因其喋血貪婪的歷史而得名。

基督宗教的聖經裡，耶穌藉由簡單一句：

「有一個人從耶路撒冷『下來』」

借用血路的脈絡破題，烘托出永世流傳的人飢己飢行善原型。

直至今日，撒瑪黎雅人（英文Good Samaritan）已經是「好心人，見義勇為者」的代名詞。然而篤信基督宗教的歐美社會，經過兩千年的反省演進，卻仍慣常使用機械式的「去脈絡化比較」，以致心盲看不清，台灣與中國誰才是善心的撒瑪黎雅人，實在令吾人感到甚為不解與惋惜。

聖經裡的撒瑪黎雅人的行善原型

這段經文（路10:29–37），出自著重心理敘事神學的路加福音，至今依舊振聾發聵，指證人類對於行善錯誤的理解。這位好辯博記的法學士，求教耶穌這個問題：

「法律上記載『愛近人如你自己』…畢竟誰是我的近人（neighbor）」？

耶穌遂用生動的比喻替代直覺回答，神清氣朗地說了這個旅人與撒瑪黎雅人的故事：有位不幸在血路上，被毆打得半死半活又洗劫一空的旅人，身邊經過了司祭、肋未人，卻無人聞問。

司祭與肋未人是傳統猶太社會裡，熟悉猶太律法的高級知識分子，更是聖殿裡教導大眾行善的人。從常理看來，他們最該停下來救援幫助這個奄奄一息的人。相反地，一般市井小民視為「自己人」的兩位擁有崇高社經地位人士，在生命交關的場合，卻只有十足諷刺地「看了看他，便從旁邊走（繞）過去」（saw him, passed by on the other side）。

撒瑪黎雅人——自古被血統純正的猶太人所瞧不起的族群支派——卻是唯一伸出最後援手的人。故事裡的他看見這個傷重的可憐人（問題），便動了惻隱之心，簡單包紮後，將他帶到客棧療傷，不但付兩個銀錢吩咐老闆好好看護他，最後更同時慷慨允諾

「不論餘外花費多少，等我回來時，必要補還你」。

耶穌這裡生動緊湊地用十二個連串心理敘事與外顯行為，描繪撒瑪黎雅人從看見問題到徹底解決問題的過程，既動人又充滿智慧。

亙古以來因「時空近似」而導致的偏誤源起

在行為認知心理學裡，「closeness」（「近」）是個非常重要的概念。時間的「closeness」代表短期、近期，空間的「closeness」則代表相似的兩件事物。

在物理的世界裡，距離除以時間又等於速率，莫怪乎人心很容易傾向將時空相近的事物，無意識地心理置換成熟悉、有效率，或者是可互相替代的兩個概念（例如「空間換取時間」）。這是大腦經濟學裏面，偏誤與捷思一線之隔、一體兩面的矛盾性。

然而一向聰明的法學士，明著問「誰（who）是我的近人？」，暗裡卻技巧地為在場的人「促發」一個念頭，同時也無聲批判，耶穌與「非我族類」娼盜寡貧病者，走得太近。

沒用道德教條說服、沒有落入「closeness」的認知框架，耶穌只簡單用血路這個時空脈絡，就完整地交代旅人落難之背景。並從「人同此心，心同此理」的角度，幫助「冷熱同理差距」的法學士，能「由冷至熱」，真正同理「誰是受害者（『那遭遇強盜者』）的近人」（註：冷熱同理差距——hot-cold empathy gap——是由卡內基美隆大學教授George Loewenstein所提出的著名心理效應）。

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有趣的是，這時候的法學士，只肯嘴硬回道「是憐憫他的那人」。透過文字，我們仍能想像到當時知識分子，受族群階級的標籤制約，訕然地用代名詞「那人」，來迴避承認自己世仇是善人的尷尬場景。

耶穌結尾這句回應：「你去，也照樣作罷！」，則是猶如畫龍最後一筆點睛般生動。談話重心再次從原本「名詞」的敘事框架，巧妙地過渡到「動詞」的行為。鼓勵人類以行為改變認知，在行動中實際踐行「愛人如己」的真義。

從系統思維看問題解決過程的方向感

此段劇中劇的敘事結構，相當精彩。但若只注意到「旅人 vs 撒瑪黎雅人」的第一層關係，很容易忽略「房間裡的大象」：耶穌、法學士中——「解答人 vs 提問者」——更深一層的問答張力。

MIT的系統科學決策分析學者，認為「解決問題」時，組織或個體最容易犯的典型問題就是：忘記問題哪裡來、何處去，又錯將手段當目的。法學士象徵的是博學廣記的知識份子，對於獲取知識以及運用所知，展現無比的狂熱，卻迷失在解題的過程。

因此這段哲學對談，進一步值得我們反思的是，踐行「愛近人如你自己」的行為同時，「做中學」（learning by doing）只是學習過程的第一個層次，行動真正的意義在於「以行為貫徹認知的深層學習目的」（learning the purpose by doing）。容筆者重新節錄詮釋如下：

生問師：「法律要我們愛人如己，誰才是我們該友愛的人？」

（學生將待解問題重心，從行為者移到受眾。）

師卻說了撒瑪黎雅人的助人故事後問：「誰才是那位受害者該友愛的人？」

（老師沒有直接回答原本問題，反而要學生患難見真情，從受援者的角度同理，誰才是受眾的近人）

生答：「當然是施予幫助他的人。」

（學生從受眾的角度，認為誠心幫助受難者的人才是受眾的近人）

師答：「你就按照受眾的角度，做施予者做的事吧。」

（這裡不僅問題重心再度移回行為者，至關重要的一點是，施予者、制度改善者在幫助或設計系統制度時，一定要從制度的受害者角度，給予他們長短期皆有益的幫助）

以上對話，映照出古今人類價值觀的拉鋸，很多時候只是「有無方向感」（認知偏誤導致）的差別：一心只想要自我辨明的法學士，空有「見樹不見林」的觀點，卻遺忘「為何要助人」的初衷與目的：行善的目標，絕不應只以短期誰是誰非、誰占上風來衡量。

偉大心靈老師解決人生問題的言教身教，則是專注於一直澄澈在心的「目的感」：兼顧平衡短期利益的同時，不因此犧牲長期目標。對照浸染現世價值過深的媒體社會，不斷糾結在「工具、手段、結果」的表象，很容易遭遇解決問題的瓶頸，走不出「不擇手段達成結果（the end justifies the means）到底對不對」的命題迷宮。

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媒體與全球社會「去脈絡比較」的現象

正如兩千多年前的莊子所言：「有機事者必有機心」，太習於省略探討目標性的問題，而只求高效、機械化的思維與決策，只是加速「去人性化」（dehumanize）的過程：人類崇尚閹割個體自由以達成穩定，誤將「無人化」視為最終目的。

而今媒體社會，輕「思辨」、重「機心」，將「去脈絡的比較」視為公正工具，與極權政府擅長切斷歷史時空脈絡的手法合流，導致受眾認知混淆，反而遂了極權政府，分化民主社會以鞏固自我權力核心之終極目的。

令我們甚為憂心忡忡的，是現今全球因為「機心」而導致的認知混淆現象。經濟學人曾引述蓋洛普調查，美國51%的18~29歲青年對「社會主義」持正面態度，千禧世代社會主義（Millennial Socialism）因而得名。媒體怠惰不探究行為者的脈絡、動機，卻藉貼滿價值標籤的｢立場｣，倒過來影響第四權呈現事實的「框架」作法，比比皆是。

推波助瀾的是，全球各大企業前仆後繼，急於參與2000年中國加入世貿之後的經濟成長；為了短期利益，自我催眠「靈肉分離」是達成目標的正當手段。大家選擇與「洗手的比拉多」一樣，無視自己本身作為，正是加速「樹頭」民主根基日漸腐蝕，與加劇M型社會日益劣化的共犯。

日前《紐約時報》文章一篇評論，乍看不偏不倚，將台灣與中國於疫情中的援助行為放在同一個天平比較。然而，將台灣的援助行為，先是框架成「疫援外交」（註：原文為：pandemic support diplomacy），筆者就相當不認同。如此去脈絡地定調「人道援助」是一種「外交」，明顯將援助「動機」與附帶「成果」混為一談。

文章後又將「義舉」，矮化成台灣試圖用以「突破極權政府外交孤立」的「手段」。如此解讀不僅只平面，更似有意地忽略民主與極權，是兩個連座標軸都天差地遠的不同世界。對於系統性問題的分析比較，片面檢視「目的、手段、結果」，不但導致二元極化陷阱，更易淪為缺乏理性對話基礎的「父子騎驢」、「看什麼都雙標」的社會。

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令人擔憂的是，對於「治國信念」，真的可以用「青菜蘿蔔各有喜好」這種看似無害立場、實則嚴重誤導的語彙詮釋嗎？尋求「最大公約數」、不到最後不輕言放棄任何人的民主社會，何時才能淬鍊「警醒如鴿」般的覺知，在「終極目的」層次，油水分離般的層析出民主與極權的本質根本不同？

筆者相信解題秘訣即在於，解鈴人與繫鈴人合作將團隊終極目的與問題解決，做有意義的連結（connect）。這也是民主社會抵抗極權、威權政府的最後一哩路：智慧的領導團隊，建立互信互助的社會，讓人民有機會自我選擇。同時也集合眾智、認知串聯（就如西方人士的慣用詞connect the dots），一起擘劃服眾且有意義的共同目標。

明察覺知，看清「極權」與「民主」截然不同的本質

疫情蹂躪下的義大利，教宗方濟各，孤單地在無人聖彼得廣場舉行祈福彌撒的情景，令人不禁哀傷地聯想起One of Us最後那句詞：

Nobody callin’ on the phone… ‘Cept for the Pope maybe in Rome

是啊！如果連教廷梵諦岡都無法明察全體人類真正的需求，也無從覺知極左共產控制手法已與社會主義水乳交融、精緻偽裝在看似民主的外殼之下，恐怕是誤將共產建立唯物世界的理想，視為唯一能達成「在地上如同在天上」（on earth as it is in heaven）的「手段」了。

如此一來，將更加徬徨於「犧牲個體思想自由、換取跛腳的信仰自由」之抉擇，更掙扎於「權變、彈性卻偏離原本終極目標」的手法究竟對不對。

極權政府正形塑巨型樣板的楚門世界，用以滿足小部分群體的長期繁榮；時空捷思精心構築的海市蜃樓，利誘人以清明覺知做魔鬼交易，讓人糾結於手段工具的對錯、忘記檢視解題之終極目的。

What if God was one of us的旋律再度縈繞，我想若神在我們中間，也會如焚祈願：人類在歷史的交叉口，不再失衡只看「效率」、不再短視只求「近利」，「浪子回頭」不再步步驚心，走入只有孤獨教宗與神相伴的赤色國境。

後記

寫作本文的初衷是讀了紐時評論，以及義大利幾個月來慘遭疫情蹂躪的新聞之後，有感而發。

形單影隻守護民主價值的台灣，雖身為教廷邦交國，每任教宗出訪卻皆「從旁邊繞過去」。我們因此為台灣天主教徒，從來無緣親睹教宗來訪而深深嘆息。

但我們仍相信，大智慧的教宗，將看清極權終極目標為建立物質奴役的人類社會，並據此做出正確外交抉擇。更希望梵蒂岡教廷與西方世界能夠結交真朋友，看清誰是真的善心撒馬黎雅人，一起推動真正有益全體人類的進展。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航