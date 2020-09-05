《魔笛：童話推理事件簿》小說選摘：藍鬍子男爵地下室有兩具屍體，頭髮和我一樣是淡黃色

文：陳浩基

〈藍鬍子的密室〉

1

我拿著木勺子，一面拌著火爐上那鍋香氣四溢的肉湯，一面看著窗外那片白皚皚的雪地。

「漢斯，天色看來好轉了，我們吃過飯便上路吧。」坐在窗前的霍夫曼先生跟我說。

對，下了一整夜的雪終於要停了，溫暖的陽光也從雲端照到大地上。能一邊欣賞美麗的雪景，一邊品嘗熱騰騰的肉湯，真是人生一大享受……如果我們不是在這間廢屋裡被寒冷的天氣折磨了一整天的話。本來這個時候我應該和霍夫曼先生在巴黎的酒館內舒適地喝著葡萄酒，或者回到倫敦老家吃著管家哈德遜太太的料理——為什麼我竟然要在法國布列塔尼 的森林荒屋裡煮肉湯啊？

「漢斯，你在自言自語唸些什麼？」霍夫曼先生問道。

「沒，沒有什麼。」我連忙否認，繼續攪拌面前的肉湯。

唉，誰教我是這位性格乖僻的霍夫曼先生的僕人啊。

兩星期前，霍夫曼先生受王室所託，要帶一封密函給法國國王。因為先生是位法學博士，又是個作家，整天在歐洲各地旅行，如果王室要掩人耳目，先生的確是個很可靠的密使。雖然自從無敵艦隊被我們擊敗後，西班牙軍沒有什麼大動作，但那些可惡的西班牙人不斷暗中找機會擴張勢力、顛覆英法兩國也是不爭的事實。

我們從倫敦出發，沒有遇上任何危險便抵達巴黎，把信件交到國王手上。當我以為任務完成，可以休息一下時，霍夫曼先生又說出「那句話」。

「漢斯，既然來到法國，我們去找一下傳說的題材吧！」

雖然霍夫曼先生是位法學博士，但他的興趣和寫作題材卻是與此無關的東西——他最愛研究神話和傳說。我已經不知道陪他攀過多少個山頭，探過多少片森林……我時常想，說不定我跟他是到過歐洲大陸最多地方的英國人了。

「先生，我們不該早點回到倫敦向陛下報告嗎？」我作出無力的反抗。

「漢斯，你忘記我們是密使嗎？當然要做些什麼來掩飾身分啊！我說，我們可以到布列塔尼看看卡奈克巨石林，傳聞那些石柱是亞瑟王的魔法師梅林用法術把羅馬士兵變成的，我一直想去看看。我也想往南方的庇里牛斯山脈走走，聽說查理曼大帝手下最強悍的戰士羅蘭爵士的配劍『堅忍之劍』被人藏在那兒……你覺得我們應該去看哪一個呢？」霍夫曼先生一口氣的說，讓我清楚了解待在巴黎休息或趕回倫敦均不是選項。我選了巨石林，畢竟去布列塔尼的路程較短，距離英國也較近，而最重要的是，我可不想冒險到跟西班牙接壤的法國邊境！

我們離開巴黎時天氣突然轉冷，接待我們的王家親衛隊隊長告訴我們數天後會下雪，特意送了兩件厚厚的親衛隊斗篷給我們禦寒。結果我們經過雷恩後在路上遇上風雪，冷得馬匹也走不動了，幸好我們找到一間荒廢的小屋暫避，才沒有凍僵。

「先生，肉湯煮好了。」我用盤子盛湯，但先生沒有回答。

「先生？你的肉湯……」

「漢斯，你看那是什麼？」霍夫曼先生指著窗外遠處。我放下盤子，順著他所指的方向，看到平靜的雪地上彷彿捲起大片的雪花。

「那是……」我定睛細看，漸漸看到一匹疾走中的黑馬，馬背上有個長髮的女人。那女士緊抱著馬頸，但身子搖搖欲墜——

「不好了，是脫韁失控了啊！」我嚷道。

我沒等到先生指示便衝出屋子，解下綁著馬匹的繩索，一躍跨上馬背往那匹黑馬跑去。積雪令馬匹的步履不穩，但我沒理會太多，盡力讓牠跑近那女士。還好我的騎術不錯，很快追上她，和那匹暴躁的黑馬平排，在白茫茫的雪地上並馳。我捉緊機會伸手抓住對方的韁繩，用力一拉，那匹黑馬終於放慢了腳步。

「漢斯！還好嗎？」我回頭一看，霍夫曼先生也策馬追上來。原來我剛才一段衝刺，已跑了百多二百碼，雪地上留下了兩道紛亂的痕跡。

「先生，我沒事。」我點點頭，轉頭察看身邊這位女士有沒有受傷。

「夫人？現在已經沒事了。夫人？」我叫了她兩聲，但她仍緊抱著馬背，低頭顫抖著。我輕輕拍了她肩膀一下，她卻猛然跳起，以驚懼的眼神看著我。

「夫人，妳現在已經安全了。」為免嚇怕她，我不敢挨近，筆直地坐在馬背上。這時候，我才看清楚這位女士的樣子——她穿著一件紫紅色的洋裝，外披一件紫色的斗篷，從服飾可以看出她是個已婚婦人，縱使她的外表十分年輕。她的相貌娟秀，留著一把罕見的淡金色長髮，在雪地反射的陽光下閃閃生輝。大概因為受驚過度，她的臉色蒼白，卻顯得雙唇特別紅潤……

「咳！漢斯。」哎，竟然不自覺地看得入迷。我看見先生皺著眉，大概是責怪我太無禮吧。

「夫人，」霍夫曼先生趨前，說：「我的僕人已替妳馴服了馬匹。妳有沒有受傷？要不要喝點酒定驚？」

這位漂亮的女士還是一言不發，只是瞪著我們。

「夫人？」我再說道。

她慢慢地張開口，卻沒發出聲音。突然間，她露出像看到世界上最恐怖事物的表情，臉容扭曲，接著便掩著嘴巴放聲嚎哭。她身子一動，失去重心，還好我眼明手快抱著她，不然她便要從馬上墮下了。

「漢斯，我們別在這兒捱冷，先回到屋裡吧。」先生讓馬匹走到這女士的另一旁，牽著黑馬的轡頭，我只好小心翼翼地扶著她，三人回到小屋去。

在廢屋裡，我倒了杯白蘭地給那女士，但她卻茫然地啜泣著，雙手捧著酒杯縮坐在一角。霍夫曼先生跟她說了幾句話她也沒有反應，只好由她冷靜一下，我們先吃肉湯和麵包。我心想這位女士也未免太膽小了，雖然馬匹失控亂跑很可怕，可是現在已經安全了啊？

「先生……」當我把最後一片麵包送進嘴巴時，背後傳來嬌柔微弱的聲音。

「啊，夫人，」霍夫曼先生走到那女士跟前，蹲下說：「妳覺得好一點了嗎？要不要喝點熱湯？這天氣真是冷得要命啊。」

先生表現出輕鬆的姿態，大概讓對方安心不少。那女士點點頭，我便把鍋裡最後的一點肉湯盛在盤子上給她。

「夫人，我是萊爾．霍夫曼，是從英國來的作家，這是我的僕人漢斯。妳在趕路嗎？還是跟家人失散了？我們可以送妳一程。」先生微笑著說。

「我……」那女士欲言又止，結結巴巴地說：「我……叫尤迪絲……是……德萊斯男爵的妻子……」

「是男爵夫人嗎？失敬了。」先生深深地躬身行禮，說：「夫人的府第在這兒附近嗎？我看妳沒帶行裝，又不是穿著旅行服，如果不是跟家人失散便應該是住在附近吧。讓我們送妳回去好嗎？」

「不！不要！」男爵夫人激動起來，差點打翻了酒杯。「我不要回到那個可怕的地方……我會被殺的……先生！求你救救我啊！先生！」

「夫人，妳不用害怕。」先生輕輕按著男爵夫人肩膀，說：「妳可以告訴我們發生了什麼事情嗎？」

夫人靜默了一陣子，像是有點遲疑。

「夫人，妳可以信任我家主人啊，他是位優秀的英國紳士，絕對不會把妳的秘密說出去的。」我看她吞吞吐吐，似乎是牽涉一些不可告人的事情吧。

「我……我想我的丈夫會殺死我……」夫人誠惶誠恐地說。

我和霍夫曼先生聽到後不由得對望一下，先生接著說：「夫人，妳可以詳細告訴我嗎？為什麼男爵閣下要傷害妳？」

男爵夫人說：「這……這要從我的家鄉說起……」

先生一副細心聆聽的樣子，我也不敢打岔，讓夫人慢慢說。

「我本來住在南特附近的一個小村，父親是個商人。去年因為火災燒毀了很多貨物，父親又受了傷不能走路，我們欠下一筆很大的款項。當我和姐姐束手無策時，德萊斯男爵來到我們的村莊，替我們清還所有債款。雖然他的樣子很嚇人，但他願意幫助父親，我很感激他……」

「抱歉，夫人，」先生說道：「男爵閣下的長相很可怕嗎？」

「他的樣子其實沒什麼，只是他的鬍子……是怪異的藍色。」

藍鬍子？有人會長藍色的鬍子嗎？不過既然新大陸有紅色皮膚的土著，有人長藍色鬍子亦不是不可能的吧。

「男爵說他家族曾受過父親的幫忙，正想來探望我們時看到我們遇上困難，所以義不容辭地幫助我們。」夫人說著說著，緊繃的情緒也漸漸舒緩下來。「之後他每個月也來我家，每次也送上大袋大袋的金幣，即使父親始終沒想起曾替男爵家辦過什麼事情。有一天，他向父親提出要娶我當妻子，本來父親也不大願意，但我想只要當上男爵夫人，父親便不用擔心生計，姐姐也可以跟相戀的騎士結婚了。儘管我們不是血親，他們一直也很愛護我……」

「妳是養女？」我問道——可是我衝口而出說出這句話後，不用先生責備我我也覺得太冒昧。

「啊，是的。」夫人爽快地回答，沒有半點架子——縱使她身披華衣，談吐仍顯出平民百姓的親切樸素。「所以我一直想報答父親。德萊斯男爵是個很嚴肅的人，不苟言笑，父親很擔心我嫁給他會變成那些被困豪門的貴族夫人，不過男爵容許我在婚後招待家人和朋友到古堡小住，又保證讓我回家探望親人，我也漸漸覺得擔心是多餘的。於是，兩個月前我們結婚了，我也從家鄉來到這兒。男爵的古堡就在這兒南方不遠處，普勒梅爾鎮附近……」

夫人稍稍一頓，啜了一口白蘭地，似乎接下來要觸及事情的核心，教她感到不安。

「可是，我們婚後，我才發覺有些不對勁。」夫人露出困惑的神色。「男爵的古堡裡只有兩個下人居住，一位是老管事皮埃爾先生，另一位是掌廚的道格拉斯太太。其他像清潔工和馬伕等僕人都住在附近的村裡，聽皮埃爾說是因為男爵喜歡清靜，不喜歡府宅裡有太多人。姐姐和村裡一些朋友曾來作客，男爵也只是冷淡地稍稍露個臉便回到房間去，害她們不好意思多留幾天。」

喜歡清靜也沒什麼古怪吧？坐在我身旁的我家主人在倫敦也常常迴避那些貴族煩人的邀約，搞不好在夫人眼中先生也是個怪人……啊，不過先生的確是個怪人嘛。

「夫人妳認為下人太少不妥當嗎？」先生問道。

「不，如果只是如此也談不上什麼怪異，奇怪的是男爵不准許那些外來的下人在古堡裡隨意走動，我也幾乎沒見過他們。有天我在庭園遇上搬運酒桶的腳夫，從他們口中我才知道，原來我是男爵的第三任妻子……有人說原來的夫人都病死了，也有人說其中一位夫人跟英俊的僕人跑掉，卻沒有一致的說法。而且，聽說她們都像我一樣，頭髮是淡金色的……」夫人的臉色一沉，好像想起可怕的事情。其實如果男爵的前妻跟男僕出走，也難怪他會防範下人啊。

「我之後問過男爵，」夫人繼續說：「問他之前是不是曾有兩位妻子，他卻板起面孔，反問我從哪兒聽來這些閒言閒語。其實我不介意當他的第三任妻子，只是……」

「妳懷疑男爵根本沒有受過妳父親的幫忙，他提供金錢援助，向妳求婚，純粹因為看上妳的『髮色』？」先生問。

「我不知道……可能……男爵有某種癖好……」夫人垂下頭來，以幾乎聽不到的聲線說：「而且……最奇怪的是……男爵不讓我跟他一起睡，給我安排了另外的房間……」

夫人強忍著羞怯，我卻不由得怔住了。她連這些隱私也跟我們這兩個陌生人說出，難道她說要被丈夫殺死是真的？而且娶了這麼年輕漂亮的妻子卻不同房，我看這個男爵真的有問題啊。

「夫人，貴族們大都有點怪癖，可是妳為什麼認為男爵閣下要殺害妳呢？」霍夫曼先生將話題輕輕帶過，讓夫人忘掉剛才的尷尬氣氛。

男爵夫人深深地吸一口氣，像是努力讓自己鎮定地說出經歷。

「一星期前，男爵說有些公務要到奧爾良一趟，臨行前他把古堡各個房間和櫃子的鑰匙交給我，說我可以邀請朋友來住幾天。他囑咐我不要弄丟這串鑰匙，因為他沒有備份，如果失去了會很麻煩。他說我可以隨意使用古堡的物品，不過，他再三叮囑，禁止我到地窖去，說『如果妳到地窖去的話我不會原諒妳』。」夫人從衣服裡掏出了一大串鑰匙，我看少說也有二、三十把。

「這幾天我在古堡照常地生活，可是，男爵所說的那個地窖卻在我心頭揮之不去，我愈來愈想一探究竟……」夫人面帶愁容，說：「今早天還沒亮我便醒過來，一想到男爵差不多快回來，我再沒有機會窺探秘密，這份好奇心便驅使我拿著油燈往地窖看看。我沿著地下室的石梯往下走，經過一條走廊，來到了那個陰暗的地窖。地窖裡有好幾扇門，像是牢房，我隨便挑了第二間，嘗試用鑰匙打開鎖。那時我既害怕男爵突然回來，又期待著門後到底有什麼秘密，興奮得連自己也聽到自己的心跳聲。我試了好幾次，終於找到正確的那把鑰匙，打開門後，赫然發覺這是個用來拷問行刑的房間……小小的房間裡充滿了各式各樣的可怕刑具……」

夫人拿起杯子，想再喝一口酒，可是酒杯已空。我拿出瓶子替她斟一小杯，她一口氣乾了。

「謝謝……當時我以為這便是秘密，男爵可能不想我看到這些血腥的東西吧，所以也沒感到太畏懼，反而安心起來，想看清楚那些刑具的樣子。我拉動了一下牆上的鐵鍊，旁邊的一個木架子突然打開了——」

「木架子打開了？」我問。

「對，像門一樣打開，原來木架後有另一間房間……」夫人的聲音開始顫抖起來：「我覺得這樣的機關很新奇，於是提著燈往內看去……天啊，我實在不應該看的……」

我和先生沒作聲，屏息靜氣待夫人說下去。

「裡面有屍體。有兩具屍體被綁在牆上。」

夫人露出痛苦的神色。

「夫人，妳肯定那是屍體？」先生以平板的聲線問道。

「我肯定……因為屍體都已經腐朽，變成骷髏……」

「其實古堡裡有屍體也不用太緊張，畢竟過去三、四十年新舊教徒勢成水火，法國各地都有不同程度的叛亂和戰爭，前任布列塔尼總督更從支持胡格諾教徒 變成擁護天主教惹來部下不滿，假如說有一兩個跟自己對敵的將領被先代男爵處死也不足為奇吧。」霍夫曼先生微笑著安慰男爵夫人。

「但那兩具屍體都穿著女裝，頭髮和我一樣是淡金色的啊！」

我不禁大吃一驚，想說些什麼但又不知道可以說什麼。難怪夫人會如此震驚啊！連我不在場也想像到那情境有多麼可怕，夫人沒有立時昏倒可說是很堅強了。我偷偷瞄了先生一眼，他的樣子變得很認真，但雙眼發出光芒，就像過往遇上詭異的事件時的神情。

「當時我嚇得魂不附體，整串鑰匙掉到地上，於是我連忙拾起，把木架移回原位，鎖上牢房的鎖，連跑帶爬地回到房間……我想，我完全明白了……男爵的前妻都跟我一樣有淡金色的長髮，下人說她們不見了，而擁有鑰匙的只有男爵自己……這不是很明顯麼？我便是下一個啊！」夫人大口地喘著氣，像是壓抑著那巨大的恐懼感。

「於是妳便從古堡逃出來了？」先生問。

「是……」夫人點點頭，說：「本來我想過假裝不知情，在男爵面前死口不認到過地窖……但……你們看看這個。」

夫人把那串鑰匙拿起，讓我們看看鐵環上扣著的一個小小木牌。木牌上刻著徽章，我想那是男爵家的家紋吧。深褐色的木牌上，在沒有紋章的一邊沾上了殷紅的顏色，像是……鮮血。

「這一定是在牢房裡掉到地上時沾到的。我試過用水洗，也試過用刷子刷，還是沒法把血跡洗去……染血的部分還愈來愈大……我想，這一定是魔法！男爵會知道我發現了他的秘密，這樣我一定會變成第三具屍體……所以我趁著皮埃爾和道格拉斯太太沒留意，在馬廄牽出最強壯的馬，逃了出來。我只是沒想過，這匹馬的脾性這麼烈，中途差點把我摔下……」

「那妳現在有什麼打算？」先生拿著那串鑰匙，一面檢查一面問道。

「我……我想回家鄉，告訴父親……」

「妳說過令尊負傷不良於行，男爵真的要找妳妳也逃不掉啊。」先生說。

「那……那我去告訴巴黎的法官，審判男爵。」

「雖然謀殺妻子是巴黎法官可以審理的案件，甚至可以用破壞神聖婚姻為理由讓南特大主教主持審訊，可是如果他被判無罪，妳會被控誣陷丈夫。換個情況來說，如果男爵逃跑了，妳也難保他不會暗中對妳不利。」

「那……怎麼辦啊？我是不是死定了？先生，我應該怎辦啊？」夫人焦急得哭了出來。

霍夫曼先生沉默不語，像在思考做法。不一會，他亮出笑容，說：「夫人，妳回去古堡吧。」

男爵夫人瞪大眼睛，像是懷疑霍夫曼先生是不是瘋了。

「先生……要我回去？」

「夫人放心，我不會讓妳一個人冒險。計畫是這樣的──我們陪妳一同回去，妳可以說我們是妳家鄉的義兄。今晚我們找機會去那個牢房看看屍體，搜集證據。明早我藉故說有要事離開，其實我是往雷恩城找侍衛隊，晚上便可以回來。這期間漢斯會保護妳，別看他個子小小，他身手十分了得，即使面對一隊輕裝騎士他也有能力全身而退。你們在古堡監視著，如果男爵有什麼異樣，漢斯你便先賞他幾拳，把他的眼窩打到跟他鬍子一樣顏色，教他好好睡一兩天吧。」先生最後那兩句像是跟我開玩笑，雖然我知道他是認真的。

雖然有些猶豫，男爵夫人也點點頭，贊成這個方案。她說：「如果你們要認作我的義兄，你們別再叫我夫人，要改口叫我尤迪絲了。」

「對，尤迪絲妹妹。漢斯，你也要叫我做萊爾了。」先生笑說。

「我明白了，先生。」我說。

「嗨，漢斯，你怎麼還叫我『先生』？」霍夫曼先生苦笑著，引得夫人也笑了。

「我明白了，萊爾。我現在收拾行李吧。」我站起來。直呼先生的名字，感覺有夠彆扭的。

先生趁著夫人不覺，在我耳邊說：「漢斯，你別露出馬腳，因為搞不好這次真的會死人啊。」

我倏然轉過身來，看著先生，他仍是一臉輕鬆自在，可是我彷彿在他眼裡看到一絲不安。

書籍介紹

本文摘錄自《魔笛：童話推理事件簿》，皇冠文化出版

作者：陳浩基

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Photo Credit: 皇冠文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：王祖鵬