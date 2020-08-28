讓安倍晉三萌生退意的「潰瘍性結腸炎」，嚴重時可能併發腹膜炎面臨開刀

每個人生活中都曾有肚子痛、拉肚子的經驗，但腹痛若為潰瘍性結腸炎可就不單純了。潰瘍性結腸炎為發炎性腸道疾病之一，會造成患者長期反覆腹痛、腹瀉、甚至血便。因患者多屬年輕族群，在生活、工作上都受到很大的影響。

彰化秀傳紀念醫院胃腸肝膽科李炯宏醫師表示，潰瘍性結腸炎的致病機轉目前尚不清楚，推測可能與免疫系統、腸道菌落、環境、遺傳、飲食、種族、藥物誘發等因素有關。

據統計，潰瘍性結腸炎多半在已開發國家案例較多，隨著台灣逐漸發展為已開發國家，潰瘍性結腸炎患者人數也逐年成長。據健保署資料顯示，潰瘍性結腸炎重大傷病卡發卡人數為3260人。

潰瘍性結腸炎患者的男女比例相近，好發於學生、年輕上班族等族群，但40歲以上的中年族群仍有機會發病。

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急性發作可能脫水、休克

李炯宏醫師提到，潰瘍性結腸炎的急性發作症狀為發燒、大量血便，恐導致脫水、休克、腎功能變化、血紅素下降等。診斷會安排做內視鏡檢查，按壓肚子可能有類似腹膜炎的表現。患者若未及時接受治療，最後恐需要開刀。

大部分患者的症狀表現較輕微，可能會出現無疼痛感的血便，因為是直腸出血，故血色會偏紅，血便的狀況會隨著出血量而加深顏色。

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在潰瘍性結腸炎盛行率較高的國家，若年輕人反覆出現不會痛的血便，又無痔瘡徵兆，醫師們便會懷疑為潰瘍性腸炎。但在台灣因盛行率不高，通常會安排內視鏡檢查，搭配病理切片、抽血等來診斷是否為潰瘍性結腸炎。

李炯宏醫師說，發炎性腸道疾病很難單靠內視鏡影像就確診，在疾病的不同時期，可能有多種疾病會看到類似表現，故需透過病理切片排除一些特殊狀況。

抽血檢驗也可幫助診斷，但沒有單憑哪個指標即可百分之百確診潰瘍性結腸炎。醫師會根據患者的病史，拼湊各種線索來判斷是否為潰瘍性結腸炎，且往往要反覆發作數次後，才能正確診斷。

潰瘍性結腸炎有哪些治療方式？

李炯宏醫師分享，潰瘍性結腸炎的治療方式，會依據患者的疾病表現而有所不同。急性發作的患者，需要使用抗發炎藥物、高單位類固醇，甚至得住院以靜脈注射施打類固醇，搭配免疫調節劑，若仍無法改善，會建議改用生物製劑來治療。

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部分患者甚至併發腹膜炎，可能要面臨開刀，把嚴重發炎的大腸切除。但大多數患者症狀不會如此嚴重，醫師會依照內視鏡的評分法，評估潰瘍性結腸炎蔓延狀況、嚴重度，再根據臨床表現，給予一些腸道內抗發炎藥物，或口服類固醇，必要時搭配口服免疫調節劑。

醫師會根據疾病嚴重度，搭配使用各種藥物，但是若出現腸道穿孔、狹窄、毒性巨結腸等併發症，便需要外科手術處理。

平時發炎控制好，才能減少併發症

李炯宏醫師提醒，潰瘍性結腸炎患者若能以藥物控制發炎，減少產生後續併發症，如穿孔、廔管、甚至大腸癌等機會都可以降低。

平時若未按時服藥及定期追蹤、抽血、內視鏡監控，腸道會慢性潰瘍發炎，有時出血量少不見得有症狀，患者日常生活未受到影響而低估病情，令腸道持續發炎導致穿孔、產生廔管，多年之後產生癌症的風險也會上升。

醫師通常會建議患者持續接受藥物治療，促進黏膜癒合，達到沒有發炎的狀態。將疾病控制好，可大幅降低產生併發症的機會，也能維持不錯的生活品質。門診大部分的患者，使用的藥物都不會太複雜，當疾病穩定時，患者可能只需口服一兩顆抗發炎藥物，必要時加上類固醇或免疫調節劑即可。

低估病情，問題多多

李炯宏醫師指出，病情穩定時，潰瘍性結腸炎患者的飲食與一般人無異，無需特別避免何種食物。建議以均衡飲食，攝取足夠的營養為原則。但當患者處於急性發炎需要住院時，飲食就會需要調整，住院期間醫師會評估其病情並給予合適的飲食。

生活上維持正常作息即可，盡量避免熬夜，規律的生活有助於病情控制。最重要的是規則服藥、積極配合醫師並定期回診。

李炯宏醫師分享，某些患者容易低估病情，自覺「我今天沒有症狀，為什麼還要乖乖地服藥？」可能原本一天只要服一次藥，一旦生活作息不正常，或忘記定時服藥，一段時間後症狀就逐漸復發，等到症狀嚴重，才又終於回診。這樣反覆發作，對患者病情控制較不理想。但往往要經歷過這些過程，患者才會相信潰瘍性結腸炎需要好好控制。

李炯宏醫師呼籲，潰瘍性結腸炎是慢性疾病，需好好控制才能維持病情穩定，進而改善生活品質並減少併發症。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：潘柏翰