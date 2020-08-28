關心香港和白羅斯抗爭的年輕德國議員——施慧雅

一直積極關注香港政局，支援當地民主運動的德國議員，除了蓋延琛（Gyde Jensen）外，還有比她更年輕的黨友施慧雅（Ria Schröder）。

施慧雅現年28歲，是自民黨全國青年團的主席。她來自德國西部萊普州，在當地一所基督教私立學校完成中學課程。後來她到漢堡修讀法律系，取得法律學位。及後又在漢堡大學攻讀藝術史和意大利文，可說是求學不倦。現時她在漢堡一家律師事務所工作。

Photo Credit: AP / 達志影像 Ria Schröder（右二）

這位年輕的女政治人物，曾參選2017年國會和2020年的漢堡市議會，雖然都排在政黨名單較後位置，最後也沒選上，但累積了不少經驗。施慧雅極力推動年輕人參政，也主張將全國廣播私有化。她大力批評現時的強制廣播費不合理，而電視台也沒有善用取得的龐大收入改善節目質素。她說到公營電視台的每年預算，比教育數碼化的還高，這是沒道理的。電視台製作質素平平的節目，又浪費人手，所以那筆預算應該有更適當的用途。施慧雅認為有競爭才有進步，因此廣播私營可以為市民省下廣播稅，又可提升節目水準，比現時每家收取約18歐元廣播費更合乎社會利益。

這位九十後的年輕人，有時也遇到對她年齡的批評，她卻勇於反擊。早前，有人在她臉書上留言，稱呼她「女孩」（Mädchen），她就反駁：「『女孩？』我不知道你對我的年紀有甚麼看法。」而她支持降低合法投票年齡，正反映她希望更多年輕人關心社會。

施慧雅關心香港和白羅斯的抗爭，亦有參與相關的示威。她早前曾亮相《Tagesschau》新聞，不知各位有否留意呢？

圖片由作者提供

本文獲授權轉載，內文由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook。

文章獲授權轉載，題目與內文由編輯稍為修改。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin