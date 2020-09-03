《用地理看歷史》：對漢朝來說，占據河西走廊有哪三個作用？

文：李不白

河西走廊

Photo Credit: 時報出版提供

從關中的蕭關出來後，沿著山谷往西，過黃河，左邊是高聳入雲的祁連山，右邊是一望無際的大沙漠，只有中間一條几十公里寬的通道。在這條通道上，土地肥沃，水草豐美，又因為在黃河以西，所以稱為河西走廊。

祁連山是青藏高原的北端，海拔4000米以上，綿延1000多公里，從甘肅的蘭州一直延伸到天山的腳下。它的北邊是匈奴人，南邊是羌人，祁連山的存在，恰好阻隔了這兩大蠻族的結合。祁連山頂終年積雪，融化的雪水滋養了山下的一片綠洲，這就是河西走廊。雪水順山而下，形成無數條河流流淌在河西走廊上，其中最大的一條就是弱水。

弱水從祁連山而下，一路穿山越嶺，西流至酒泉附近後北上，穿過浩瀚的沙漠，時隱時現，沿途孕育出點點綠洲，最後注入額濟納旗的兩個湖泊。《山海經》裡說：「（昆侖之丘）其下有弱水之淵。」《後漢書》也記載：「（大秦國）西有弱水、流沙。」應該指的就是這裡，古人曾把祁連山稱為昆侖山。《西遊記》第二十二回描寫流沙河時這樣形容：「八百流沙界，三千弱水深。鵝毛飄不起，蘆花定底沉。」古人稱河西走廊以北這片沙漠為流沙，顧名思義就是流動的沙漠。

至於弱水，古人認為不能載舟的水是因為水弱，所以稱弱水，實際上是因為河水太險，不能行船。沙漠裡的河流，時隱時現，一會兒在地面上，一會兒鑽到地底下形成暗河，當然不能行船。後來我們常用弱水比喻愛情，比如《紅樓夢》裡就說：「任憑弱水三千，我只取一瓢飲。」

河西走廊的中間有座山峰，叫做焉支山。焉支山產一種紅花，抹在女人臉上很好看，於是匈奴人把這種花就叫胭脂，他們也把好看的女子叫閼氏，像單于的老婆就叫閼氏。焉支、胭脂、閼氏都是音譯詞，寫法不同，字音相同，意思也一樣。

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匈奴人失去河套後，只剩下河西走廊以種糧食，對匈奴來說意義重大，漢武帝要奪取河西走廊，自然不是一件容易的事。但這個時候的漢朝和劉邦的漢朝已經不可同日而語。

西元前121年，漢武帝派大將霍去病兩次從隴西（甘肅臨洮）出發，進攻河西。第一次，霍去病越過焉支山，向西五百公里，殺敵九千人；第二次，霍去病沿弱水北上，越過居延海（內蒙古額濟納旗，弱水的終點），深入大漠一千公里，殲敵三萬多。霍去病像開掛了一樣，在河西來去穿梭，如入無人之境。兩次大仗，沉重地打擊了匈奴人的士氣。匈奴單于伊稚斜很生氣，要懲罰駐守河西走廊的首領渾邪王，渾邪王心想，我不能等死呀，乾脆帶著人和土地投降了大漢。匈奴人聽到這個消後後，一片衰號，還作了一首歌：「亡我祁連山，使我六畜不蕃息；失我焉支山，使我婦女無顏色。」

過了兩年，霍去病和他的舅舅衛青兩人深入漠北，向匈奴王庭發起總攻。衛青打敗伊稚斜，伊稚斜突圍，向北逃竄。衛青追擊，不見敵軍。李廣迷路，未能參戰，羞愧自殺。霍去病深入沙漠一千多公里，殺敵七萬，封狼居胥。狼居胥山位於匈奴王庭的旁邊，霍去病在這裡慶祝勝利。南宋詞人辛棄疾在《永遇樂·京口北固亭懷古》裡說：「元嘉草草，封狼居胥，贏得倉皇北顧。」就是拿霍去病的事來激勵後人，封狼居胥成為後來歷代武將的最高榮譽。這一戰，匈奴人元氣大傷，從此退居漠北，休養生息，河西走廊正式納入大漢朝的版圖。

漢朝在河西走廊設了四個郡，即武威、張掖、酒泉、敦煌。南北朝時期，張掖改名為甘州；隋朝的時候，酒泉改名為肅州。所以甘肅實際上是張掖和酒泉的合稱。河西走廊和隴右合起來就是古時的涼州。對漢朝來說，占據河西走廊有三個作用：

第一，獲取軍馬產地。

中國的腹地並不產馬，從周朝開始，中國的馬主要來自一個地方，就是隴右（天水一帶）。秦國的始祖正是因為養馬有功才封了個附庸，隴西也是秦人最早的根據地。春秋的時候，主要是車戰，其中一個重要的原因就是馬匹金貴。到了戰國，戰爭規模擴大，戰車的作用減小，但騎兵也還是補充，步兵占了主導，也是因為馬匹金貴。漢武帝時期，開始鼓勵民間養馬。因為漢武帝意識到，用步兵和匈奴人作戰，無論如何是打不贏的。如果用步兵的話，在平原吃虧無疑，在山地還可以應付，如果要深入大漠，肯定是有去無回。騎兵的優勢就是，我想打你的時候就沖過來了，你想打我的時候我跑了，你還追不上。所以漢武帝發現，要想戰勝匈奴人，就得以其人之道還治其人之身。

這也是漢武帝後來對大宛馬耿耿於懷的原因，有好馬才能打勝仗。鼓勵民間養馬只能解決一部分問題，中原地區畢竟沒有草原。所以奪取了河套地區後，給漢朝增加了一個馬匹來源。占領河西走廊之後，漢朝更是如虎添翼，因為這裡也是良馬的產地。一直到現在，這裡還是我國的軍馬產地。祁連山下的山丹軍馬場是目前全世界最大的軍馬場。從西元前121年霍去病的時代算起，這裡的養馬歷史已有2100多年。

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第二，阻斷青藏高原的羌人和北方游牧民族的聯繫。

羌人顧名思義就是放羊的人，也是一個游牧民族，同時也是一個善戰的民族。長期以來，羌人的絕大部分都活躍在青藏高原，受高原的氣候和資源影響，羌人的發展十分緩慢。唐朝的時候，松贊干布統一西藏，一時強大起來，連唐朝都不得不跟他和親。

宋朝的時候，有一支羌人（黨項羌）躍過祁連山，來到了賀蘭山下的寧夏平原，建立了西夏國，西夏雖小，即連北宋都拿他沒辦法，最後是被蒙古人所滅。可以想像，如果沒有河西走廊，高原上的羌人和草原上的胡人連成一片，對中原王朝華夏文明就是致命的威脅。羌人後來從游牧轉變為農耕，並且引入了佛教，才變得溫和不好戰，於是就形成了今天的藏族。

第三，打通去往西域的道路。

祁連山的南邊是青藏高原，地形險惡，山頂終年積雪；而北邊，是一望無際的大沙漠。從中原的腹地前往西域，只有這一條路可走。一直到今天，我們要去新疆，除了坐飛機直接飛過去之外，也只有這一條路可走。在漢武帝的年代，去往西域的道路更是別無選擇。占領河西走廊之後，還有一個意想不到的後果。河西走廊的西端連著天山，漢朝占領河西走廊後，正好切斷了匈奴與西域諸國的聯繫，真是一舉兩得。

河西走廊和漢朝其他地方不僅文化不同，人種也不同。這裡最早是烏孫人和月氏人。後來月氏人把烏孫人趕走，占據整個河西走廊。緊接著匈奴人又把月氏人趕走，還替烏孫人復國，等於替烏孫人報仇。被趕走的月氏人稱為大月氏，留下來沒走的稱為小月氏。漢人來的時候，這個地方人種混雜，有烏孫人、月氏人、匈奴人和羌人。

烏孫和月氏屬於白種人，羌人和漢人屬黃種人。匈奴自稱是黃帝的後裔，那是故意往自己臉上貼金。匈奴是犬戎的一支，最早在陝西北部，和華夏族應該是近親。後來在秦國的不斷打壓下，逐漸逃到北方的草原，並融合其他的戎狄部族。等到匈奴人在北方草原強大的時候，實際上已經不是一個單純的民族，而是融合各個民族的混合體。

在匈奴人的眼裡，河西走廊是塞外江南，但在漢人的眼裡，這裡人文習俗和自然風光與中原大不相同。唐朝的詩人到了這裡，總要發出一番滄涼悲壯的感慨。

像王維的「大漠孤煙直，長河落日圓」，說的就是他出蕭關後，西渡黃河，來到河西走廊看到的情景。還有王翰的《涼州詞》：「葡萄美酒夜光杯，欲飲琵琶馬上催。醉臥沙場君莫笑，古來征戰幾人回？」涼州，指的就是河西走廊和隴右，葡萄酒、夜光杯，還有琵琵，都是翻譯過來的詞語，原本都是胡人用的東西，也是通過河西走廊傳到了中土。王之渙的「羌笛何須怨楊柳？春風不度玉門關。」以及王維的「勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人。」說的也都是這裡。陽關和玉關門都在敦煌郡，處於河西走廊的最西端，出了這裡就是西域，那就是到了另一個世界，不知何年何月才能相見呢！

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總結下來，漢人對匈奴主要有三大戰役：河套之戰、河西之戰、漠北之戰。漢人三戰定乾坤，從對匈奴的劣勢轉為強勢。

收復河套，是拆掉匈奴人南下的跳板；占領河西走廊，是端掉了匈奴人的糧倉，更重要的是，打通了去往西域的道路。下一步，漢武帝就要向西域出發了。

書籍介紹

本文摘錄自《用地理看歷史：得中原者，為何得天下？》，時報出版

作者：李不白

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航