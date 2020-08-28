針對國民黨？黨產條例聲請釋憲，大法官宣告：全部合憲

不當黨產處理委員會成立後，陸續認定中投、欣裕台、婦聯會等為中國國民黨的附隨組織，導致資產被凍結，國民黨等不服，分別向台北高等行政法院提起訴訟，北高行3合議庭7名法官，認為黨產條例有違憲疑義，向大法官聲請釋憲。大法官於6月30日進行言詞辯論，於今（28）日下午4時在憲法法庭宣示釋字第793號解釋，黨產條例全部合憲。

司法院大法官今就「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」是否違憲等爭議進行解釋，全案有6大爭點：「設黨產會是否違憲」、「黨產會是否侵犯司法權」、「黨產條例是否屬個案立法而違憲」、「定義附隨組織是否違反法律明確性原則」、「附隨組織定義是否違反法律保留原則」、「黨產條例是否違反溯及既往及比例原則」等。

#圖說釋字 #釋字793號 #黨產條例​ ​ 就在今天，釋字第 793 號解釋公布，大法官宣示：​ ?黨產條例規範政黨財產移轉及禁止事項 ➡️ 並非憲法所不許​ ​ ?黨產條例第 2 條第 1 項 ➡️ 不違反憲法增修條文第 3 條第 3... 由司法院發佈於 2020年8月28日 星期五

司法院秘書長林輝煌今日轉述，大法官認為，中華民國訓政時期的黨國體制，因為《動員戡亂時期臨時條款》及戒嚴令的發布延續，直到解嚴廢止後，才逐漸回歸自由民主憲政秩序。國家非常時期違反自由民主憲政秩序，以及嚴重侵害基本權利的不當過往，必須重新評價、匡正，政黨利用執政機會或國家權力取得的財產，應予回復，以建立政黨公平競爭的環境、落實轉型正義。

林輝煌說，如果只以黨產條例制定前的法律規定來處理黨產議題，可能會因為已經離逾時效有其困難，因而有特別立法的方式規範處理政黨取得不當財產的必要。

至於大法官論述憲法對於政黨政治的保障，以及黨產會的審查密度，大法官認為，政黨得以直接或間接影響國家權力運作，於民主政治運作有其重要性與必要性，應以謀求國家利益為依歸，不得因此影響力謀取政黨或第三人不當利益。

大法官認為，動員戡亂與戒嚴結束前，因當時黨國體制，或於非常時期結束後憑藉執政優勢，以違反當時法令或依形式合法但實質內容違反自由民主憲政秩序要求之方式，從國家或人民取得財產並予以利用，累積政黨財產，形成政黨競爭機會不平等的失衡狀態，基於憲法民主原則，保障政黨機會平等，建構政黨公平競爭機制的義務，國家應採取回覆或者匡正的措施，已確立憲法所彰顯的自由民主憲政秩序價值。

針對媒體疑問，有人說黨產條例是在針對特定政黨，可以這樣嗎？林輝煌表示，黨產條例第4條第1款連結其他規定之下，事實上確實是以國民黨為主要受調查、處理對象。但這是因為一直到民國89年第一次政黨輪替前，國民黨長期立於主導國家權力的絕對優勢地位，並取得大量資產，導致它跟其他政黨相較，仍有不公平的優勢競爭地位。所以為了建立政黨公平競爭環境，大法官認為這樣的立法，不違反平等原則。

大法官只有針對受理的部分條文宣告合憲，包括黨產條例第2條、第4條第1款及第2款、第8條第5項前段、第14條規定。至於其他黨產條例的規定是否合憲，並不在審理範圍，大法官並沒有表示見解。

這一號解釋公布後，台北高等行政法院應依照這次釋憲意旨持續處理案件，其他跟黨產條例有關的訴訟，也必須受到這個解釋的拘束。

黨產條例合憲，國民黨：違法違憲

司法院大法官會議今天作成黨產條例全部合憲的解釋，國民黨主席江啟臣今日表示，在蔡政府用人唯綠的狀況下，早就預期釋憲的結果，似乎也不會令人意外，這也更加證明一件事，蔡政府不只違法，連違憲的事情都做得出來。

釋憲結果出爐後，國民黨中央黨部也召開記者會進行回應，文傳會主委王育敏指出，台灣司法的獨立性在民進黨執政下蕩然無存，大法官是否已成為民進黨之附隨組織，社會自有公評。王育敏也說，黨產會4年來除了調查過國民黨以及所謂國民黨的附隨組織以外，「還有調查過任何政黨嗎？」

考紀會主委葉慶元則指出，「個案式立法」、「溯及既往」、「限制在野黨發展」均為民主憲政的大忌，黨產條例同時踩到3條紅線，以溯及既往的個案式立法來扼殺在野黨的發展，居然被大法官認定合憲，恐怕也是世界民主國家所僅見。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範