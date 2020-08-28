安倍晉三正式宣布將辭任日本首相：宿疾復發，「志向未酬就放棄職務，如斷腸之痛」

日本首相安倍晉三近來不時傳出健康問題，外界對於他將辭職一職的猜測甚囂塵上。安倍於當地時間今（28）日下午5時召開記者會，正式宣布辭去首相職務。

《日本放送協會》（NHK）報導，安倍在記者會表示，因宿疾潰瘍性大腸炎復發，沒有自信能再回應人民託付。

安倍說，自6月起就發現復發跡象，但仍盡力履行職責，上月開始越發不適，本月確定復發。除了現有藥物，他也接受新藥，本周一的體檢結果證實有效，但要這樣一面治病一面執政，在病痛與缺乏體力的狀況下，很可能無法作出重要決策，難以滿足人民期望，決定卸下首相職務。

安倍表示，他不會立刻離職，將等待自民黨選出新總裁後，確定有接班人才會離開。此外，《共同社》報導，安倍對於在疫情期間辭職，向國民致歉；若說到有什麼未竟之志，安倍表示，沒能解決北韓綁架日本人問題、尚未完成與俄羅斯的和平條約和修憲，「志向未酬就放棄職務，如斷腸之痛」。

在位最久首相，不想被說逃避

《NHK》今日下午2時許已率先報導安倍準備宣布辭職的消息。報導指出，安倍過去曾罹患潰瘍性大腸炎，2006年9月以二戰後最年輕首相的身分就任，首度執政約1年後就因此症而辭職。

安倍本月17日在慶應大學醫院進行長達7小時的體檢，24日再次接受檢查。而近期檢查結果顯示舊疾惡化，為避免耽誤國政，安倍決定請辭。

《日經新聞》報導，安倍2012年年底開始第二次執政後，一直注重身體健康管理。7月時，幕僚擔憂安倍因規劃防疫和疫情相關問題而過勞，開始減少會議時間；安倍本人則不想被外界指稱是因健康問題而逃避，對於休養持保留態度。

即使出於健康因素而提前下台，安倍已刷新日本首相在任最長天數。《日經新聞》指出，安倍第2次執政由2012年年底起算，截至本月24日，已達到2799天，打破其外叔公佐藤榮作執政的2798天，創連續在位天數最多紀錄；若計入安倍第1次執政期間366天，則是在位總天數最多者，超越曾經3度出任首相的桂太郎。

防疫不力致民調下滑，接班人競爭多

《朝日新聞》報導，安倍第2度執政的7年8個月之中，大膽推動以貨幣寬鬆政策為核心的「安倍經濟學」，是最大建樹；但這項努力被今年疫情抵銷，加上安倍政府在防疫方面的表現乏善可陳，尤其「安倍口罩」尺寸問題引發民怨。《朝日新聞》今年5月所做的民調中，內閣支持率僅29%，是歷來第二低。

安倍執政期間通過「安保法案」解禁集體自衛權，引發較大爭議。《NHK》則肯定安倍政府面對日本天皇去年提早讓位、與美國總統川普的信任建立、與俄羅斯的外交關係，皆有所努力。

安倍任期原將於2021年9月屆滿，關於「後安倍時期」的接班人選，《日經新聞》報導，自民黨將盡快選出新總裁，自民黨前幹事石破茂、政務調查會長岸田文雄、內閣官房長官菅義偉、副首相兼財務相麻生太郎皆有可能。

《日經新聞》另一篇報導則稱，安倍向來將岸田文雄當作接班人培養，但安倍支持率因防疫不力而下滑，岸田文雄也因宣傳力道不足而處於不利。自民黨第二大派系領袖麻生太郎則有意推舉防衛大臣河野太郎出馬，河野本人也有意願。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範