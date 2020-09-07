《改運之書》：有人天生「爛格局」，但事實可能比你想像的好很多

文：大耕老師

所有的命理學，都有格局

許多人都說，命理學就是一種統計學，這樣的說法其實似是而非，因為真正的命理學是推論科學，也就是利用足夠資訊做出分析與判斷，統計只是其中之一，是將大量的數據資料整理分類，作為分析與推論的一個參考條件，這樣的分類，古代的說法就是「格局」。

也因為這樣的原始需求，加上這些分類本來就是預測學利用資料庫時的必需作法，否則面對龐大的資訊，該如何快速搜尋並且取得使用？因此，所有的預測學都存在有所謂的「格局」。例如氣象學中，我們會將雲分成各類型的雲，層雲、捲雲、雨積雲等等，透過對於雲的分類，了解雲的特質，觀看雲氣雨水分子在天空中凝結的狀態表現，掌握水分子的狀態，就可以知道當哪一類雲出現在天空中，搭配時間、風向跟濕度，接下來天氣可能會發生怎樣的變化，並且做出預測，這就是預測學的基本原理。

在各類型的預測學問中，都有相關例子，命理身為所有預測學的起源之一，當然也在這個架構之下。各種命理術數其實都有這樣的分類，在東方的命理學中就稱為「格局」。

所以，八字會有八字的格局，例如八字會有所謂從兒格、從勢格、從殺格等各類型，面相、風水、奇門遁甲也都有。當然作為各類型術數集大成的紫微斗數，格局也佔了很重要的一環。因為這是最容易做出判斷的推測方式，如同看到天邊出現積雨雲，我們可以說快要下雨了，因為下雨需要有足夠的水氣，而積雨雲的出現，表示天上的雲層累積了足夠的水分，當然可以說快下雨了。

又如打麻將，假若拿到一手的好牌，依照排列組合的比率來說，自然比較容易有胡牌的機會。煮菜或者上館子的時候，知道自己買到高級食材，或是這家餐廳用了高級食材，自然而然，料理難吃的機會就不會太高。久而久之，大家就會習慣用這樣一個可以簡單背誦理解的方式去了解命理學。

就如同我看到自己拿到好牌時瞳孔會放大，野外露營時看到天邊的積雨雲，心情會陰暗一下，聽到廣告某餐廳都用和牛，會在心中自動幫餐廳加分，願意在消費價位上給予比較多的空間，因為是和牛，一定好吃的。這樣的心情，其實就是因為有個預期的心態，預期會胡牌贏錢，預期露營要遇到大雨，預期東西會好吃，所以可以多花點錢。

這是對於未來會遇到的事，自我做個的小小預測（其實預測這件事，隨時都在我們的日常生活中）。所以，大家在學習命理的時候，也很容易用這樣的方式去理解跟推測，尤其是傳統上所謂南派或三合派，對於格局更是相當重視，因為這表示一個人一出生時拿到什麼牌，天生是怎樣的好材料，是和牛還是重組牛，簡單易懂好理解好上手，甚至彷彿喊出武功祕訣，鏗鏘有力、擲地有聲：「嘿，你是七殺朝斗格喔！」「喔！這家都用和牛小菜喔！」差不多就是這樣的意思。

但是，光靠這般對於格局的理解，是不是就可以推算呢？可以說是，也可以說不是。好的格局當然會有好的基礎，雖然天生拿到一手好牌，但是最後是否贏錢，還是要靠運氣跟技術，好牌只是其中之一。

因此，有好格局的人不一定真正如書上預測。還有一個原因，是一般書上都沒有說清楚的：真正好格局該具備怎樣的條件。其實以紫微斗數來說，所謂的好格局，需要具備相當多的條件，當然爛格局也是，因此即便遇到爛格局也不用太害怕，因為事實可能沒有你想的那麼糟，甚至比你想像的好很多。

相關書摘 ▶《改運之書》：看懂「爛格局」的五個難點， 一手爛牌也能打到好

書籍介紹

本文摘錄自《改運之書・格局篇：經營自己、找到助力、善用煞忌、創造吉化，超前布局！》，時報文化出版

作者：大耕老師

命運負責洗牌，

但玩牌的，是你自己！

為何命盤看來形勢大好，卻沒有等來想要的人生？

如果沒有所謂的好格局，難道註定一生動盪不安？

真的有可以改運、打破生命侷限的方法嗎？

與其盡信格局，不如自己布局！

史無前例的改運之書，用紫微斗數論格局、補破局、布好局

很多人將「格局」當做評判命盤貴賤的標準，而深深影響對自己的看法，甚至耽誤人生。實際上，格局說的只是命主具備了條件，實際的情況要依照運限和四化的引動來判斷。

格局的安排是為了讓我們清楚了解自身優缺點，透過這樣的自我了解，再知道能夠如何彌補，就可以幫助自己改善命運。

大耕老師在本書介紹命理學中的各種格局，解釋紫微斗數對於格局的定義，以及好格局、壞格局所蘊含的人生課題。並且提出「格局真正的使用方法」，利用紫微斗數的星曜特質、對應宮位和運限，提升能力，給予人生更多的突破力量與轉圜空間！幫助讀者知命改運。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航