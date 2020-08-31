《解讀攝影大師》：杜瓦諾拍了極富洞察力、可用來做為性格研究的巴黎人照片

文：伊恩．傑佛瑞（Ian Jeffrey）

羅伯．杜瓦諾（ROBERT DOISNEAU,1912–1994）

杜瓦諾在1940和1950年代拍了極富洞察力、可用來做為性格研究的巴黎人照片。出生於巴黎南區、鄰近義大利門的戎提利（Gentilly），接受石版畫師訓練，1920年代時，這是個日漸凋零的行業。他找到一份手寫廣告字的工作，然後轉行到他喜愛的攝影圈。

他在維諾（André Vigneau）手下做了一段時間，維諾是個有名望的攝影師，與作家和畫家交往密切。例如西默農（Simenon）第一本以馬格雷探長為主角的推理小說，就是由維諾和杜瓦諾製作封面。軍事徵召打斷了他的生涯，不過他終於在布隆比安古（Boulogne-Billancourt）的雷諾汽車工廠找到一份差事，負責拍攝廣告照片並記錄現場實況。這是他真正的攝影訓練。

1939年被雷諾工廠資遣，在大戰爆發前夕加入拉佛攝影通訊社（Rapho Agency）。受召入伍之後，很快就因傷退出，錯過了巴黎淪陷之役。回到德軍佔領下的巴黎，靠著打零工度日，像是製作以拿破崙時代為主題的明信片，以及替反抗軍偽造文件。1944年巴黎解放時，他是少數人在現場的攝影師之一。

提牛奶的小孩．戎提利（Gentilly）．1932

Photo Credit: 原點提供

攝影師克魯爾說過，這類街角日常是巴黎傳統生活的一部分，但在1930年代已面臨消失的威脅。杜瓦諾在註記中指出，當時是早上八點，地點在戎提利的一條中價租屋街道，小孩的父母大概已經去工廠上班了。

兄弟們．1934

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這是在巴黎南邊第十三區的樂仙醫生街（Docteur Lecène）拍的。即便是背景中的窗戶都扮演了某種角色，提醒我們那兩位謹慎圍觀者未來的生活，會是多麼井然有序。在1930年代的孩童嬉戲照片中，貝雷帽是雜耍演員的招牌標誌，在這張照片裡，兩人為了安全緣故而把帽子整個拉下。

杜瓦諾認為自己是個攝影師，也是位插圖家，當時，插圖家是個受人敬重的角色，因為他們具有觀察力而且機智聰明。好的插圖能激發詼諧圖說，站在樂仙醫生街上的那兩對兄弟，就是一組簡潔有力的評論。在戎提利街上扮演成人角色的那兩位孩童也是。1930年代，攝影是插圖的一個分支，走著和漫畫非常接近的路線，石版畫師出身的杜瓦諾，對於這點非常清楚。

他之所以能脫穎而出，是因為他對人類的境況感受敏銳，對於人生的不同階段和成長儀式情感深刻。那個小女孩和她的小妹妹，正在預演著未來的人生，也就是她們為人父母後將要度過的人生。那兩位穿戴整齊的小男孩，則是永遠不會掙脫父母的期盼，不會打破自身階級的種種限制。至於那兩個表演者，不管是靴子或貝雷帽，都是為雜耍這項工作量身打造。

戰爭結束後，杜瓦諾接續被打斷的生涯。當時有一些新畫刊問世，例如《巴黎競賽》，杜瓦諾也為《觀點》（le Point）雜誌拍照，一份以藝術家和作家專刊為主的訂閱雜誌，還有左翼評論《行動》（Action）。他和一些作家合作，包括詩人暨劇作家普維（劇作包括尚雷諾1936年的《鄉村的一日》﹝Une partie de campagne﹞），以及詩人桑德拉爾，後者為他的第一本攝影集《巴黎郊區》（La Banlieue de Paris, 1949）撰寫文稿。

1947年，卡提耶布列松曾邀請杜瓦諾加入新成立的馬格蘭通訊社，但杜瓦諾寧可留在拉佛，後者已經在1946年恢復營運。他似乎是意識到，自己的根在巴黎，國際性的任務指派並不適合他。他對郊區主題尤其感興趣，在普維和桑德拉爾這兩位平凡事物鑑賞家的鼓勵下，持續朝這類方向發展。

約瑟夫．馬曼（Joseph Marmin）．1952

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馬曼是《巴黎快照》（Instantanés de Paris）的主角，該書是由桑德拉爾和普雷西（Albert Plécy）撰寫引言。1956年出版英文本，書名是《巴黎大遊行》（Paris Parade）。來自南特的馬曼是個異人。

這些樹都是盆栽，杜瓦諾計算過，總共有八十種不同動物，外加一名羅馬百夫長，「和一尊勒克雷將軍 （General Leclerc）雕像，因為灌木叢長得太快而害它變成騎馬像」。馬曼出現在「愛與 藝術」那個章節，旁邊是一名渾身刺青的男子和飯店花園裡的一頭水泥雄鹿。

年輕手風琴演奏者和她的同伴．中央市場區（Les Halles）咖啡館．巴黎第二區．1953

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在《巴黎大遊行》中，她是和右手邊坐著吃飯的那名男子一同以格放形式刊出。她唱著：「你無法想像我有多愛你。你的吻是如此甜蜜……」她的身影非常吸引杜瓦諾，他還拍了另一張照片，是她和一群屠夫站在吧台邊，「愛好音樂的屠夫」。她看起來冷若冰霜，至於畫面中央那位強壯女人是誰，目前還是個謎。

杜瓦諾傾向左派，在1944年巴黎解放後那幾個月，他甚至心儀共產黨。雖然他的脾性並不適合政黨紀律，不過就在他去世前夕，他為法國工會組織的機關雜誌《勞工生活》（La vie ouvrière）完成了一項社會報導。就稟性而言他是個自由派，而且支持私人生活不受干擾。

馬曼先生將自由的存在形式展現得淋漓盡致，因為它建構了一個與眾不同的迷人環境。雕塑盆栽得花一些時間，因為它的規則就是緩慢成長，而他已經能夠自得其樂。威瑪德國晚期是另一個偉大的自由時代，特別是柏林，那個時期的攝影師例如艾森士塔德（Alfred Eisenstaedt）等，很愛拍攝一些嗜好癖和默默經營在地生意的奇人。1930年代初的柏林，逐漸察覺到極權統治的可能性，而1940年代末葉的巴黎，則是處於對極權統治進行反思的時間點上。

1949年，《Vogue》雜誌雇用杜瓦諾擔任時尚攝影師。在這同時，他繼續研究巴黎的風土生活，經常和作家吉侯（Robert Giraud）結伴同行，吉侯在1955年出版了談論巴黎下層生活的著作《街之醇酒》（Le Vin des rues）。

1949至1956年間，杜瓦諾出版了六本以巴黎為主題的大作。1951年，他和侯尼斯、布萊塞以及伊西斯在紐約現代美術館舉辦了一場聯展。1950年代他過得相當風光，但是到了 1960年，畫刊的銷路衰退，而法國人也已受夠了「深度法國」這類療癒系影像。為了維持生計，杜瓦諾逐漸轉向商業和廣告攝影。1980年代，他再次以紀實工作者的身分為法國國土規畫暨區域發展局（DATAR）工作，拍攝巴黎郊區和新市鎮的照片。

杜瓦諾是深深涉入人民語言的最後一代。打從1930年代起，帶著輕型新相機的攝影師們，就已經注意到他們的受攝者在想些什麼，說些什麼，然而語言總是太受地理限制，無法展示給國際觀眾欣賞。不過對法國人而言，由於1939至 1945年處於被佔領的情勢，地方語言還是具有相當重要的地位。1930年代，攝影師求助的俗語作家是卡科（根據克魯爾的說法），到了1940和1950年 代，由普維取而代之。

普維（Jacques Prévert）．奧爾良大道（avenue d’Orléans）．巴黎第十四區．1955

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奧爾良大道（今日的勒克雷將軍大道）往南經過杜瓦諾的郊區故鄉（蒙胡日﹝Montrouge﹞和戎提利）。1949年，加利瑪出版社（Librairie Gallimard）發行了普雷的暢銷詩集《話語》（Paroles）。普維有一種平易近人的特質，這點暨受推崇也遭批評。

杜瓦諾和普維有許多共同點，尤其是感性，有時甚至接近多愁善感。在這張照片裡，普維站的位置實在好到不能再好，他就站在「MERODE」的「O」字正前方，讓招牌從「梅羅德」變成了法國的萬用髒話：「狗屁」（MERDE）。那位詩人還牽著一條繫了鏈子的小狗，人們認為踩到狗屎代表幸運—否極泰來。

埃貝爾廣場（place Hébert）的在地孩童．巴黎第十八區．1957

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埃貝爾廣場位於北站北邊，當時貨品倉庫和瓦斯工廠林立，並非旅遊景點。女孩把她的小妹往前推，似乎是要給攝影師拍，旁邊那個年輕男子像是在反思他的犯罪生涯。為了貪圖舒服，他把左腳從鞋裡抽了出來。他們或許是在預演未來的角色，但我們也有足夠的理由可以對這樣的簡單結論抱持懷疑態度。也許他們純粹是為了幫攝影師的忙，因為這也是一張溫柔的照片，是杜瓦諾最成功的作品之一。

相關書摘 ►《解讀攝影大師》：卡提耶布列松是學畫出身的，而且不曾和這項訓練斷絕關係

書籍介紹

本文摘錄自《解讀攝影大師：認識他們的創作人生、觀點與作品觀看之道》，原點

作者：伊恩．傑佛瑞（Ian Jeffrey）

譯者：吳莉君、李佳霖

【作者介紹】

1981年，Thames & Hudson公司出版了他所撰寫的《攝影簡史》（Photography: A Concise History），這是研究攝影的經典代表作之一。1997年，他在《攝影書》（The Photography Book, Phaidon Press）裡，對這項媒材做了全面審視。

1998年，Amphoto出版了他的專題研究《時間框》（Timeframes）；1999年，他為英國國家攝影、電影和電視博物館（National Museum of Photography, Film & Television）撰寫了一本另類攝影史，名為《修訂》（Revisions）。2000年，他為《牛津西洋藝術史》（The Oxford History of Western Art, ed. by Martin Kemp）追溯了攝影的源頭。1970和1980年代，持續為艾倫．羅斯（Alan Ross）的《倫敦雜誌》（London Magazine）撰寫藝評。曾任教於倫敦大學金史密斯學院（London Goldsmiths College）和布拉格的中歐大學（Central European University）。

【本書特色】

如同攝影史，橫跨19-21世紀，從紀實到當代，多角度導覽80位重量級名家，逾300張名作

英國知名攝影學者解讀，是攝影史、攝影家傳記、更是好作品的觀看之道

深入導覽！看攝影家人生、歷程、風格、創作，更看觀點、美學與歷史文化

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航